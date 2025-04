De 43 pulgadas y con Ambilight: El Corte Inglés tiene esta tele Philips a precio de outlet

Si tienes claro que tu próxima tele tiene que tener el sistema de iluminación Ambilight y no quieres un modelo de grandes dimensiones, El Corte Inglés tiene la oferta que estabas esperando. Ahora, puedes conseguir el modelo Philips The One 43PUS8919 con un descuento de 350 euros, ya que está disponible por 429 euros.

Una tele con un sistema de iluminación totalmente envolvente

La smart TV Philips 55PUS8919 monta un panel LED con una diagonal de 43 pulgadas, lo que hace que sea ideal para salones pequeños o incluso para el dormitorio. Ofrece resolución UHD 4K y cuenta con retroiluminación Direct LED y el sistema Ambilight propio de la firma y que te permitirá disfrutar de películas y series de forma totalmente inmersiva.

Su tasa de refresco es de 144 Hz (lo que hace que sea una opción perfecta también para gaming) y alcanza un brillo pico de 1.000 nits. Además, es compatible con diferentes formatos, como Dolby Vision, HDR, HDR10, HDR10+, HLG y AMD FreeSync Premium.

El sistema de sonido de esta tele está formado por unos altavoces que alcanzan una potencia de 40 W y son compatibles con Dolby Atmos. Otra cosa a destacar es que funciona bajo el sistema operativo propio de Philips: Titan OS y también es compatible con Alexa y Google Assistant.

En lo que a conectividad se refiere, viene con dos puertos USB-A 2.0, un puerto USB 3.0, Bluetooth 5.2, WiFi 6 y puerto Ethernet. Además, para que puedas potenciar al máximo consolas de última generación como la PS5 o Xbox Series, cuenta con HDMI 2.1 y salida de audio digital óptica.

Otras teles con Ambilight que te pueden interesar

