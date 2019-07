Este modelo 3D hiperrealista ha conseguido engañar a Face ID, el reconocimiento facial del iPhone

En septiembre de 2017, cuando Apple presentó el iPhone X con Face ID, enfatizó que el sistema de reconocimiento facial tan sólo se podía engañar una vez entre un millón de posibilidades según las estadísticas. El único caso que mostraron como ejemplo de que pueda fallar es teniendo un hermano gemelo. Pero hay otras formas de desbloquear el iPhone con Face ID, por ejemplo estos modelos 3D hiperrealistas.

En China lo han querido demostrar, han realizado un modelo en tres dimensiones de la cabeza de una persona de lo más realista. No es la hermana gemela de esta persona, pero probablemente se le parezca incluso más. Como resultado, con tan sólo apuntar el iPhone hacia el modelo 3D, se desbloquea en instantes mediante Face ID.

Hyper-realistic face molds, check out the iPhone lock icon.



2nd demo is for WeChat payment face authentication



Not too long until this is outlawed in China I feel pic.twitter.com/wx5tpN9yoo