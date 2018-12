Una revolución llamada inteligencia artificial: destripamos el misterio en los ocho episodios de nuestro podcast, Captcha

La rueda, la imprenta, la máquina de vapor, internet. Todos ellos cambiaron nuestro mundo, y la inteligencia artificial podría ser la próxima gran revolución. La electricidad del siglo XXI, la llaman algunos expertos. La que puede cambiarlo todo y a todos.

De todo ello hablamos en Captcha, el podcast de Xataka dedicado por completo a la inteligencia artificial y a su pasado, presente y futuro. En cada uno de los ocho episodios (podéis suscribiros en iVoox, iTunes y Spotify) hemos tenido el privilegio de contar con reputados expertos en este ámbito, y te proponemos explorar la que es probablemente la disciplina científico-técnica más importante de las últimas décadas. Adéntrate con nosotros en esta revolución a través de Captcha.

Captcha 1x01: Por la gloria de Turing, ¿por qué es tan difícil definir qué es la inteligencia artificial?

Nuestro primer episodio servía como poderosa introducción a la inteligencia artificial. Ramón López de Mántaras, uno de los mayores expertos en España en Inteligencia Artificial, nos acompañaba para ayudarnos a dar una definición de esta disciplina.

No solo eso: con él descubrimos cómo quienes crearon esta rama de la ciencia en los años 50 eran tan brillantes como ingenuos, cómo a aquel optimismo inicial le sucedió un invierno de la IA y cómo de nuevo hemos recuperado el interés por este ámbito que nos asombra con esos logros de la "inteligencia artificial débil" y que nos acerca, quizás, a esa inteligencia artificial fuerte y general que nos pinta el mundo del cine.

Captcha 1x02: Las leyes de Asimov no alcanzan para el debate ético que tenemos con la IA y los robots

Todos esos logros que se han ido completando gracias a sistemas de inteligencia artificial son asombrosos, pero plantean un debate moral y ético importante: ¿cómo podremos convivir con las máquinas inteligentes?

Para hablar de este ámbito tuvimos la ocasión de contar con Santiago Sánchez-Migallón, profesor de filosofía que puso los puntos sobre las íes y cuestionó con nosotros la validez de las célebres tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. Hay ya esfuerzos importantes en cuanto al desarrollo de códigos éticos para ese hipotético futuro que quizás nos salven de esos futuros distópicos que nos pinta a menudo Hollywood.

Captcha 1x03: Moravec tenía razón: es más fácil lanzar un cohete que reconocer a un gato en una foto

Solo en los últimos años hemos descubierto que los humanos tenemos algo que por el momento es imposible de replicar en las máquinas: el sentido común, ese que nos permite saber cosas casi sin quererlo, gracias a la experiencia. Sabemos que no podemos estar al mismo tiempo en dos sitios, que nos moriremos algún día o que cuando una pelota aparece en la carretera hay una alta probabilidad de que un niño aparezca detrás.

Esas son cosas que las máquinas no entienden y es difícil "entrenarlas" para que lo hagan. Esa es precisamente la paradoja de Moravec: lo que es difícil para nosotros es fácil para las máquinas y viceversa, y en este episodio hablamos de ello con Andrés Torrubia, Bruce Wayne de día y Batman del machine learning de noche. No hace falta decir mucho más.

Captcha 1x04: Tócala otra vez, IA

Las máquinas nos destrozan ya al ajedrez y al Go, pero ¿pueden ser creativas? ¿Pueden componer música, pintar, escribir poemas? A priori parece que ese es uno de los retos inalcanzables de esta disciplina, pero igual estamos subestimando (otra vez) a la inteligencia artificial.

Lo demuestra el hecho de que en este cuarto episodio nuestro invitado —de nuevo Andrés Torrubia— se equivocó a la hora de diferenciar un poema creado por un humano y otro por una máquina. Quizás el problema está en que no entendemos que la creatividad es un maratón, no un sprint, y que ese momento "eureka" no surge de la nada. Y las máquinas son buenas corriendo maratones, sobre todo cuando tienen tantos datos para entrenarlas sin parar.

Captcha 1x05: Por qué la IA nos habla con voz de mujer, y cuáles son los retos de las voces sintéticas

En cada episodio de Captcha siempre hay un apartado para conocer el tratamiento que el mundo del cine ha hecho de las máquinas y el segmento de la inteligencia artificial, y precisamente en esas representaciones los protagonistas han sido a menudo robots masculinos (Terminator) y voces masculinas (HAL 9000) que tienen tras de sí unas bases sociales y psicológicas evidentes para los cineastas.

En el mundo real, no obstante, la mayoría de voces integradas en sistemas de inteligencia artificial son de mujeres. Para hablar de por qué esto es así contamos en este episodio con la presencia de Nuria Oliver, doctora por el Media Lab del MIT y que nos proponía una solución: personalizar esas voces sintéticas no ya solo con voces masculinas o femeninas, sino con voces que por ejemplo imitaran las de un familiar para hacernos sentir más cercanos a las máquinas. En ese ámbito, eso sí,hay mucho camino por recorrer no solo a la hora de que las máquinas se comuniquen de forma eficiente, sino de que nos entiendan tanto por lo que decimos como por lo que no decimos.

Captcha 1x06: Mi jefe es un algoritmo: así es como la inteligencia artificial plantea una nueva revolución industrial

El impacto de esta nueva revolución industrial que plantean los sistemas de inteligencia artificial es claro en muchos ámbitos, pero hay uno especialmente preocupante, y es el del empleo. ¿Qué trabajos haremos cuando las máquinas puedan hacerlo todo mejor que nosotros y sin pausas para ir al baño o para comer?

Para comentar ese futuro tuvimos la oportunidad de estar acompañados por Marta García Aller, que sabe muy bien de qué habla cuando dice que en esa transición desaparecerán empleos —los rutinarios, los primeros—, pero que se crearán otros puestos. El debate sobre la renta básica universal también entra en juego, pero aquí las experiencias piloto son de momento demasiado limitadas.

Captcha 1x07: De Deep Blue a la inteligencia artificial que todavía no acaba de ganar la partida

Todo cambió para muchos cuando Deep Blue superó a Garri Kasparov en aquel rematch de 1997, y aquel logro que luego se refrendó con otros como el de AlphaGo han demostrado que los retos que ha superado la inteligencia artificial son realmente sorprendentes.

Y sin embargo hay un elemento que parece a día de hoy muy difícil (o casi imposible) que las máquinas alcancen: tener sentido común. De ello hablábamos de nuevo con Ramón López de Mántaras, que nos explicaba cómo ese conocimiento basado en la experiencia y las vivencias es muy difícil de modelar. Hacerlo podría cambiarlo realmente todo en este segmento, pero no parece tarea fácil en absoluto.

Captcha 1x08: Sexo con robots y la incomodidad temporal de que parezcan demasiado humanos

Cerramos Captcha a lo grande: hablando de la relación entre robots y humanos, del célebre "valle inquietante" y de cómo películas como 'Her' han retratado muy bien un potencial futuro en el que las máquinas sean mucho más que eso para los seres humanos.

Para acompañarnos en este episodio volvimos a tener el privilegio de contar con Santiago Sánchez-Migallón, que nos hablaba precisamente de ee teórico futuro en el que tendremos que convivir con las máquinas no solo en lo social, sino en lo sexual.