Por qué la IA nos habla con voz de mujer, y cuáles son los retos de las voces sintéticas (Captcha 1x05)

"Saludos, profesor Falken". Aquella frase, como muchas otras que el cine ha hecho casi eternas, estaban pronunciadas por voces robóticas que a menudo eran además masculinas. La cosa ha cambiado en la llegada de la voz al entorno en el que nos movemos, y la mayoría de asistentes de voz y servicios que ofrecen esas voces sintetizadas parten de voces femeninas.

De eso hablamos en el quinto episodio de Captcha (iVoox, iTunes y Spotify), el podcast de Xataka dedicado a esa apasionante disciplina llamada inteligencia artificial. Y nada mejor que hablar de voces robóticas femeninas con Nuria Oliver (@nuriaoliver), que entre otras cosas es Directora de Investigación en Ciencias de Datos en Vodafone. Ingeniera en telecomunicaciones, doctora por el prestigioso Media Lab del MIT, IEEE, EurAI & ACM Fellow y una de las mujeres investigadoras en informática más citadas en España.

Las máquinas nos hablan, y lo hacen con voz de mujer

Comenzamos el episodio hablando de esas voces del mundo del cine y las series que nos conquistaron ("Star Trek", Kitt en "El Coche Fantástico", de las que luego hablaría Marina Such) para luego abrir el debate mencionando la obra "Wired for Speech" en la que dos estudiosos, Clifford Nass y Scott Brave, analizaban la interacción hombre máquina basada en la síntesis de voz.

En ella recogían datos de estudios en los que por ejemplo las personas que participaban mostraban sus preferencias a la hora de comunicarse. Entre las reflexiones también se encontraban aquellas que analizan cómo responde la gente a una voz femenina en plataformas de comercio electrónico o, por ejemplo, si las voces sintéticas tienen (o deben tener) personalidad y emociones, y si sonar como una persona es siempre bueno.

Muchos de esos fenómenos son conocidos y han sido estudiados en profundidad, y según Oliver confirmaban esa asociación que hacemos por la herencia social. Ella proponía disponer de sistemas que pudieran ofrecernos una personalización individual para esas voces sintéticas. Algunos sistemas (Google Assistant o Siri, por ejemplo) permiten elegir una voz masculina o femenina, pero parece factible a corto plazo que esas voces sintéticas vayan más allá y podamos personalizarlas para que por ejemplo sean las de nuestros seres más cercanos: una máquina podía hablarnos con la voz de nuestra madre, por ejemplo.

En esa relación con la máquina hay también importantes retos, señalaba Oliver. No tanto en hacer que esas voces parezcan menos robóticas y más naturales —proyectos como el de Google Duplex nos asombraron recientemetne— sino en lograr que nos entiendan cuando hablamos. No solo por lo que decimos, sino precisamente por lo que no decimos, ese lenguaje no hablado que se aprecia en los gestos o el tono de voz. Ese es uno de los grandes retos de la interacción hombre-máquina, apuntaba nuestra experta.

Captcha detrás de los micros (y las cámaras)

El equipo de presentadores que acompañan a nuestra experta vuelve a estar formado por Antonio Ortiz (@antonello), director de estrategia en Weblogs SL, y Javier Pastor (@javipas), insigne editor tecnológico en esta misma casa, Xataka. Junto a ellos Marina Such (@MissMacGuffin), redactora jefe de Fuera de Series y durante muchos editora en Espinof, que se encargará de enlazar el debate con el mundo del cine y las series televisivas.

Captcha es un podcast patrocinado por Huawei, una empresa que hasta hace mucho conocíamos por su división de móviles y comunicaciones pero que ahora tiene mucho que decir en el segmento de la inteligencia artificial. Para ello contamos con la intervención especial de Fabio Arena (LinkedIn), Product Marketing Manager de Huawei España, que vuelve a acompañarnos brevemente. La producción corre a cargo de Santi Araujo (@santiaraujo) que también produce nuestro podcast Despeja la X y es el hilo conductor de Captcha dentro y fuera del estudio.

Cómo puedes suscribirte

Si te ha gustado este cuarto episodio o si deseas escuchar Captcha desde tu aplicación favorita para podcasts, puedes suscribirte a través de las principales plataformas:

¿Dudas sobre cómo suscribirte? Te explicamos cómo hacerlo utilizando iVoox y cómo hacerlo utilizando iTunes.