Tócala otra vez, IA (Captcha 1x04)

Este post no lo ha escrito una máquina. No de momento, pero lo cierto es que la inteligencia artificial empieza a mostrar indicios de creatividad que hasta ahora solo podíamos asignar a los seres humanos, así que puede que no pase mucho tiempo hasta que un algoritmo me reemplace a la hora de escribir estos artículos.

Ese es precisamente el tema del que hablamos en el tercer episodio de Captcha (iVoox, iTunes y Spotify), el podcast de Xataka dedicado a esa apasionante disciplina llamada inteligencia artificial. Para hablar de la capacidad creativa de una IA volvemos a contar con Andrés Torrubia, que nos acompañó en el episodio 3 de Captcha y que en esta nueva entrega incluso tratará de adivinar si varios poemas han sido compuestos por humanos o algoritmos (spoiler: se equivoca una de las veces).

Para los que no le conocen, Andrés Torrubia (@antor) es el CEO de Fixr.com —y de su versión en España, Fixr.es, recién salida del horno—, y su juguete favorito desde hace un tiempo es la inteligencia artificial.

Acompañándole de nuevo el equipo estrella de presentadores de Captcha con Antonio Ortiz (@antonello) a la cabeza. El director de estrategia en Weblogs SL vuelve a contar como co-presentador con el que suscribe, Javier Pastor (@javipas), insigne editor tecnológico en esta misma casa, Xataka. Junto a nosotros está John Tones (@johntones), experto en cine y televisión y colaborador de Xataka y editor sénior en Espinof, que tiene mucho que decir sobre máquinas creativas en el mundo del cine.

Tenemos la suerte de contar con el patrocinio de Huawei en Captcha, y precisamente contaremos con un invitado especial de esta empresa. Fabio Arena (LinkedIn), Product Marketing Manager de Huawei España, vuelve a acompañarnos brevemente para hablarnos de cómo la IA puede ayudar en ciertas áreas de los productos de esta empresa. En la producción está nuestro compañero Santi Araujo (@santiaraujo) que, además de hacer un excelente trabajo con nuestro podcast Despeja la X, es la voz de fondo de Captcha y también su hilo conductor dentro y fuera del estudio.

La creatividad no es un sprint, es un maratón

El episodio introduce el concepto de creatividad a través del libro "Creatividad SA" de Ed Catmull, que fue cofundador de Pixar y que contaba cómo el proceso creativo se alimenta de muchas cosas y experiencias. De hablar con compañeros, de tolerar el error de cómo ese "momento eureka" no surge de la nada. El proceso creativo es largo y costoso, y eso se demuestra con anécdotas de la producción de la película "Up" que se desvelan durante el episodio.

¿Es posible transferir esa creatividad a una inteligencia artificial? Los algoritmos de aprendizaje automático y profundo han permitido que una máquina cree música, cuadros e incluso poemas. De hecho aquí quisimos enfrentar a Andrés Torrubia y a John Tones a un test rápido: tenían que identificar uno por uno si cuatro poemas habían sido creados por una máquina o un humano. Ambos se equivocaron en uno de esos poemas, lo que parece dejar claro que las máquinas no lo hacen tan mal a la hora de emular la creatividad humana.

Andrés nos hablaba de su experiencia en este campo, de cómo esa parte puede trabajarse y de si es posible incluso que una inteligencia artificial comience a programar por sí sola. Es ahí donde entra John Tones para hablarnos de cómo ha tratado el mundo del cine este apartado, y lo hace con un segmento especialmente dedicado al humor. Las máquinas no son graciosas de momento en el cine, pero puede que eso sea un síntoma de lo que está por venir.

Y como en anteriores entregas, esperamos que este último episodio de Captcha sí haya tenido gracia y haya sido creativo para vosotros. Si tenéis cualquier sugerencia o crítica no dudéis en compartirla en los comentarios de este artículo o bien desde YouTube, iVoox, iTunes.

