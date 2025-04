Las Big Tech se han jugado todo su futuro a la IA. Los aranceles van a poner a prueba esa apuesta

La economía mundial hace aguas. El huracán geopolítico y económico llamado aranceles está afectando especialmente a las grandes empresas tecnológicas, que caen de forma notable en bolsa. Hay muchos problemas derivados de esa caída de valor de las Big Tech, pero entre ellos hay uno destacable: el futuro de la IA.

Apple en horas bajas. Los aranceles acaban de entrar en vigor, pero es que además EEUU ha oficializado el arancel del 104% a China. La guerra comercial global se intensifica, y ya ha dejado un gran perdedor: Apple ha dejado de ser la compañía más valiosa del mundo.

Esta es la situación actual de las empresas con mayor capitalización de mercado del planeta. Fuente: CompaniesMarketCap

Los grandes actores de la IA, en peligro. Pero curiosamente Apple no ha invertido ni mucho menos tanto en IA como sus rivales. Microsoft, NVIDIA, Amazon, Google y Meta han sufrido pérdidas significativas en las últimas semanas. Los aranceles han sido el factor decisivo para que en 2025 acumulen un balance negativo que va desde el 14,6% de Meta al 33% de Apple según datos de CompaniesMarketCap.

Esto no va de la debatida "burbuja de la IA". Es cierto que todas las empresas de IA nos han querido vender el mensaje de que esta tecnología lo iba a cambiar todo. De momento eso no ha pasado y algunos hablaban de una potencial "burbuja de la IA", pero lo que está pasando con los aranceles es algo muy distinto, y no ayuda en absoluto al futuro de esta disciplina.

Esta tabla, creada el 10 de febrero para Xataka, indicaba el porcentaje de capitalización de mercado que las Big Tech dedicarían a gastos de capital (CapEx). La foto ha cambiado en cuanto a los porcentajes, y veremos si también lo hace en cuanto a esas cantidades.

Capex en peligro. Hace dos meses hablábamos de como Apple era la empresa que menos gastos de capital (capex) tendría en 2025. Frente a ella, inversiones colosales y un discurso común: casi todos esos miles de millones estarían enfocados a crear centros de datos para IA. Ahora esas inversiones peligran, porque todas estas Big Tech pueden acabar desinvirtiendo para mitigar los efectos de los aranceles sobre sus libros de cuentas.

La IA ya salía cara, y ahora saldrá más cara aún. Poder aprovechar funciones de IA supone utilizar los ingentes recursos de los centros de datos de esas Big Tech. Si los aranceles provocan las temidas y esperadas subidas de precio en estas infraestructuras, eso hará que usar IA sea más caro para usuarios y empresas, lo que puede derivar en una caída de su uso y una desaceleración de su desarrollo. Si todo es más caro y el gasto se recorta, también lo hace la innovación y el trabajo en nuevos modelos de IA.

Miedo a invertir. Las empresas de inversión, como las de capital riesgo, también pueden verse muy afectadas por este panorama y comenzar a medir muy mucho su inversión futura en startups de IA. Ese es otro peligro para la evolución de un mercado que hasta ahora había aprovechado el optimismo y las expectativas desaforadas sobre IA. Y sin tanta inversión una vez más la aparición de nuevas startups y el ritmo de innovación puede verse claramente frenado.

Riesgo de recesión. La consultora JP Morgan ya estima que el riesgo de que EEUU entre en recesión en 2025 es del 60%. En estos periodos las empresas priorizan la estabilidad financiera sobre la innovación, lo que puede desacelerar el ritmo de innovación tecnológica. Un estudio de hace un año del Deutsche Bundesbank y del Banco de Finlandia mostraba cómo una caída del 1% del PIB puede reducir la inversión en innovación hasta un 0,3%. Precisamente JP Morgan reveló que el PIB de EEUU podría caer un 1% en el tercer trimestre de 2025 por esta circunstancia.

