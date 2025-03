Los PC Copilot+ prometían una revolución. He probado uno y de momento hay más promesas que realidades

En los últimos meses los fabricantes no han parado de presumir de cómo la IA estaba dándole una nueva vida a nuestros PCs. Cómo los iba a convertir en equipos mucho más versátiles y útiles. La pregunta, por supuesto, es si esas promesas realmente se cumplen en estos equipos.

Eso es precisamente lo que hemos querido comprobar. Para ello hemos podido probar un equipo que creemos que es perfecto para este propósito: un Acer Swift Go 14 AI que destaca por ser extremadamente equilibrado en su configuración y que aun así ofrece prestaciones muy decentes de IA sin tener que asumir un gran gasto.

De hecho, eso es precisamente lo que Acer está dispuesta a demostrar con este equipo de la familia de PC Copilot+ que presentó Microsoft hace un año: no necesitamos gastar muchísimo dinero si queremos comenzar a disfrutar de las opciones de los modelos de IA ejecutados en local.

Por supuesto podremos ganar prestaciones con equipos más potentes, pero creedme: este es un excelente primer paso para quienes quieran darlo. Comencemo.

Ficha técnica del Acer Swift GO 14 AI



Acer Swift GO 14 AI Pantalla LCD IPS 14,5" mate 2.560 x 1.600 px, 120 Hz, 16:10 Procesador Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 núcleos, hasta 3,2 GHz) NPU 45 TOPS Tarjeta gráfica GPU Adreno X1-45 (hasta 1,7 TFLOPS) Memoria 16 GB LPDDR5X Almacenamiento 512 GB PCIe NVMe 4.0 M.2 Conectividad Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 Puertos 2 x USB-A (USB 3.2 Gen 1) 2x USB-C (USB 4) 1x Minijack auriculares 3,5 mm Webcam Webcam QHD 1440p Sensor infrarrojos (Windows Hello) Sonido Micrófono 2 x altavoces Batería 75 Wh Adaptador de 65 W Dimensiones y peso 322,6 x 226 x 17,95 mm 1,32 kg Otros Lector de huella dactilar Obturador físico de webcam Sistema operativo Windows 11 Home Precio 699 euros

Un equipo muy equilibrado

El Acer Swift Go 14 AI es un portátil realmente completo, sobre todo si tenemos en cuenta su precio de venta al público, de 699 euros en el momento de escribir este texto. Puede que no contemos con el procesador más potente del mercado, pero la configuración con el Snapdragon X Plus, los 16 GB de RAM y los 512 GB de almacenamiento es solvente para un gran número de usuarios.

Como veremos más adelante, nosotros nos hemos centrado en la experiencia con funciones de inteligencia artificial, pero el equipo desde luego es interesante como equipo de trabajo y disfrute para todo tipo de escenarios, mientras no seamos especialmente ambiciosos.

Su diseño es además elegante, y la oferta de puertos (dos USB-C con interfaz USB 4 y otros dos USB-A con interfaz USB 3.2 Gen 2) es muy decente. Es una lástima que los dos puertos USB-C estén en el mismo lateral: hubiera sido fantástico contar con uno a cada lado para así cargar indistintamente en uno u otro.

La conectividad también está muy bien surtida con el soporte Wi-Fi 7 que poco a poco comienza a imponerse entre los fabricantes de dispositivos, aunque por ahora los routers y puntos de acceso con dicho soporte son bastante caros.

La pantalla, con resolución 2.560 x 1.600 y una tasa de refresco de 120 Hz, es de una calidad notable. En la parte superior encontramos una pequeña zona ligeramente más pronunciada en la que están tanto la webcam como el sensor IR compatible con Windows Hello.

Aquí la apuesta biométrica es doble, porque también tenemos sensor de huella dactilar en el botón de encendido. La webcam, por cierto, cuenta con interruptor de privacidad, y es posible ajustar el encuadre y el zoom desde el panel de control específico de Acer, que por cierto, tiene tecla dedicada en la fila de las teclas de función.

El teclado es de buena calidad, la retroiluminación es correcta y llama la atención, cómo no, la presencia de la tecla Copilot para lanzar este asistente fácilmente. No tenemos en la parte derecha ni Ctrl ni Fn, lo que puede resultar extraño, pero si no usamos mucho la tecla Copilot siempre podremos remapearla con utilidades como AutoHotKey.

El touchpad tiene unas dimensiones más que generosas teniendo en cuenta que estamos hablando de un equipo bastante compacto, y además cuenta con algunos efectos llamativos: al lanzar la tecla copilot aparece una pequeña animación en una de las esquinas, y también es posible controlar la reproducción multimedia con una serie de controles que aparecen sobre el touchpad en este escenario.

Esta es la experiencia con un PC con IA

El nombre del Acer Swift Go 14 AI ya deja claro cuál es al menos la ambición para este equipo: que podamos disfrutar de funciones de IA sin problemas. No nos referimos a poder acceder a chatbots como ChatGPT, Gemini o Claude en la nube, sino a poder ejecutar diversos modelos en local, algo de lo que presume este equipo precisamente por su principal diferenciador hardware: su procesador.

Y es que en este portátil contamos con un Qualcomm Snapdragon X Plus, un SoC que es la versión asequible de los Snapdragon X Elite pero que a pesar de estar un escalón por debajo de dichos chips sigue ofreciendo las mismas prestaciones para tareas de inteligencia artificial. Así, aunque su CPU y su GPU puedan ser algo menos potentes, su NPU logra los mismos 45 TOPS que su hermano mayor.

Lo hemos podido comprobar en nuestras pruebas con un equipo que desde luego ha mostrado un comportamiento notable, y que además permite precisamente aquello que promete: poder ejecutar modelos locales de IA.

Lo hace, eso sí, con un par de peros. El primero es algo menos importante, pero el otro lo es bastante más. El obstáculo más ligero es el que plantea el equipo en multitarea: cuando estamos usando modelos de IA de mayor tamaño el rendimiento general se puede ver afectado.

Nos pasó por ejemplo al probar a ejecutar el modelo Gemma 3 12B, que realmente pone al límite tanto a la NPU como a la memoria disponible (16 GB) en el equipo. Al interactuar con este modelo y conversar con él, los tiempos de respuesta en el navegador o en otras aplicaciones pueden empeorar y la experiencia del usuario puede resultar sensiblemente menos fluida.

El otro pero, el importante, no es culpa de Acer o del hardware de este equipo, sino de Microsoft. La empresa sigue sin ofrecer las opciones completas de Copilot en la Unión Europea, así que la experiencia para los usuarios europeos está capada y muchas de las opciones que sí están disponibles en países como Estados Unidos no lo están en España, por ejemplo.

De hecho una de las cosas más interesantes de Copilot en Windows 11 es su capacidad para poder ejecutar algunos cambios directamente y sin necesidad de que el usuario tenga que intervenir. El portátil de Acer cuenta con la ya célebre tecla dedicada a Copilot, así que basta pulsarla para que este asistente de IA aparezca en pantalla y de paso un pequeño logo en el touchpad del equipo también active una pequeña animación. A partir de ahí podemos escribir o hablar con Copilot (más sobre esto más adelante), pero como decimos, el problema es que Copilot no hace todo lo que podría.

Microsoft sigue sin ofrecer todas las opciones de Copilot en España y la Unión Europea.

Así, no podremos ordenarle que active el modo no molestar, que active Bluetooth o que seleccione el modo oscuro de la interfaz de Windows. Si hacemos cualquiera de estas peticiones (al igual que otras), Copilot nos informará de que no puede realizar dicha acción, aunque sí nos propondrá guiarnos para que sepamos cómo activarlas nosotros. Algo es algo, desde luego, pero es una lástima que no podamos disfrutar de esas opciones.

Lo mismo ocurre cuando usamos la voz. Basta con pinchar en el icono del micrófono al abrir Copilot para iniciar una conversación de voz con el asistente. De primeras todo es prometedor: la voz sintética está bastante lograda, y entiende rápidamente lo que estás diciendo para luego contestar, aunque no siempre lo haga de forma correcta.

Sin embargo no puede ejecutar esas opciones de configuración de Windows 11 que permitirían a Copilot comportarse más como un interesante agente de IA. Es cierto que puedes charlar un rato con esa voz generada por IA y que el resultado es llamativo, pero las limitaciones de Copilot en la Unión Europea hacen que la experiencia se vea algo limitada.

Los modelos de IA en local permiten experimentar, pero preparaos para conversaciones en las que la IA inventa sin parar. Aquí solo acertó con un servidor como parte del equipo de Xataka.

En nuestras pruebas quisimos no solo utilizar Copilot con sus limitaciones, sino también hacer uso de modelos locales instalados de forma externa. Hay aquí varias formas de lograr algo así, pero una de las herramientas más populares es Ollama. Tras descargarlo e instalarlo en el equipo, bastó con comenzar a descargar y ejecutar modelos desde la consola de comandos con órdenes como "ollama run deepseek-r1" o "ollama run gemma3".

El sitio web de ollama muestra por ejemplo los más populares en los últimos tiempos, aunque aquí hay que tener cuidado con la versión que instalamos. Es posible encontrar otras versiones distintas, pero las "oficiales" pueden no ser las más adecuadas para nuestro propósito. Así, si nos vamos a la ficha del modelo Llama 3.3 de Meta veremos que sólo está disponible en su versión de 70,6B de parámetros: ocupa 43 GB, y la memoria del portátil (16 GB) no es suficiente para poder gestionar tal tamaño, así que conviene irse a modelos con tamaño 8B o como mucho 12B, como sucede con la versión de Gemma3 que hemos probado.

En todos los casos el resultado de ejecutar estos modelos es notable. La velocidad a la que escriben las respuestas no es tan alta como la que puedan tener los chatbots en la nube, pero es posible mantener "conversaciones" a buen ritmo sin problemas si usamos modelos "pequeños". Por ejemplo, la tasa de tokens por segundo de Gemma3:12B es sensiblemente más lenta que la de modelos como Deepseek-r1:latest en su versión 8B, por ejemplo.

El gran problema de estos modelos ejecutados en local es que pueden mentir e inventarse cosas con bastante frecuencia y a lo grande. Nosotros por ejemplo preguntamos en varios modelos qué era Xataka y cuáles eran los principales redactores, y además de equivocarse en algunos detalles sobre la publicación, también inventó a todos los redactores salvo quizás algún nombre que sí acertaba.

Y los errores en operaciones básicas como contar erres dejan claro que en ciertos escenarios los modelos de IA locales siguen teniendo mucho margen de mejora.

Esos modelos también cometen errores matemáticos de bulto. Hay una prueba sencilla que los pone a prueba: preguntar qué número más grande, 9,11 o 9,9. Los modelos antiguos suelen responder mal y decir que 9,11 es mayor, mientras que los modelos en la nube más recientes suelen responder correctamente. Aquí, por cierto, se nota que Gemma3 es especialmente reciente, porque también acertó. Por supuesto, en otras pruebas también ya clásicas como la de contar las erres ("¿cuántas erres hay en la palabra "Strawberry") suelen también dar respuestas erróneas.

Hay otras limitaciones claras de ejecutar estos modelos en local, sobre todo en lo que se refiere a que los conjuntos de entrenamiento no están actualizados desde hace meses y por tanto no tiene sentido preguntar datos recientes. Es una desventaja clara de los modelos de este tipo, pero que es importante tener en cuenta.

En estos equipos contar con un chip de IA dedicado puede ser útil para distintos ámbitos. Aquí, por ejemplo, para analizar rápidamente el contenido de sitios y páginas web.

Más allá de los chatbots de texto locales, también pudimos probar las herramientas de IA integradas en el equipo. Como veníamos diciendo, Copilot es aquí la teórica protagonista, y aunque algunas opciones están capadas, otras son llamativas. Por ejemplo, la integración de Copilot en Edge permite que en cualquier sitio o página web podamos por ejemplo obtener un resumen de lo que aparece en ese sitio, o bien hacer preguntas sobre el contenido para profundizar sobre él.

Hay algunas ideas curiosas en aplicaciones creativas como Paint, pero la calidad de las imágenes generadas en este caso es muy variada, y aquí hay herramientas en la nube claramente superiores. Los responsables de Acer, eso sí, ofrecen algunas prestaciones interesantes que se apoyan en el chip de IA del equipo. Son especialmente llamativos los que se aplican a la videoconferencia: podremos no solo desenfocar el fondo o aplicar filtros en tiempo real gracias a este chip, sino mejorar la calidad del audio eliminando ruido externo en las videoconferencias gracias a la función PurifiedVoice de Acer.

Estamos pues ante un equipo que ya perfila cómo podremos aprovechar estas funciones en el futuro, pero que además permite disfrutarlas desde ya. Es cierto que para obtener una experiencia de calidad los modelos en la nube —ChatGPT, Claude, Gemini, etc— son de momento claramente superiores, pero poder ejecutar modelos en local es algo que sigue siendo sumamente llamativo y que además poco a poco va comportándose de forma más fiable.

Lo demuestran modelos como Gemma3, que nos sorprendió gratamente aun siendo también inferior a modelos en la nube. Aquí la recomendación es clara: si compráis uno de estos equipos con vistas a poder ejecutar modelos de AI en local, elegid un modelo con más memoria RAM (por ejemplo, 32 GB) para poder ejecutar modelos algo más grandes y también más precisos.

Conclusiones: un excelente punto de partida para "trastear" con la IA

Nuestras pruebas han demostrado que este equipo es la demostración de que comenzar a usar funciones de IA en local está al alcance de cualquiera sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero. Los 45 TOPS de los Snapdragon X Plus demuestran aquí que es posible instalar y ejecutar modelos de IA en local sin problemas, y las limitaciones de hecho no vendrán tanto por el chip de Qualcomm o la memoria —aquí cuanto más mejor, desde luego—, sino por la propia calidad de los modelos.

Las funciones integradas en el sistema operativo aún son más escasas de lo que desearíamos y aquí esperamos que Microsoft integre las funciones avanzadas de Copilot cuanto antes en la Unión Europea. Mientras tanto, eso sí, tendremos un acercamiento a lo que pueden dar de sí estas opciones en ámbitos como la videoconferencia, la navegación web o algunas tareas creativas.

Es cierto que por ahora no hay grandes revoluciones, pero también que tenemos ahora pequeñas opciones que perfilan un futuro prometedor. Las PCs con IA pueden no estar cambiando el mundo de momento, pero son una buena pista de lo que puede llegar. Y lo mejor de todo es que al menos en este caso no imponen ningún sobrecoste: el Acer Swift GO 14 AI es un portátil más que decente sin esas opciones de IA, pero es que las tenemos a nuestra disposición si queremos, casi de regalo. Y no es un mal regalo, después de todo.

