La IA en PC iba a ser un revulsivo para las ventas. De momento el efecto ha sido más bien el contrario

En octubre de 2023 Xataka tuvo la ocasión de asistir a un evento de HP en el que el mensaje principal era claro: comenzaba la era de la IA, y el PC dejaría de ser el "Personal Computer" para ser el "Personal Companion" gracias a esta tecnología. La esperanza era que esta tecnología supusiera un salto cualitativo notable en la capacidad de los equipos. La realidad de momento es otra.

Promesas. La promesa era fantástica. Nuestros ordenadores, que llevan 40 años mejorando de forma interesante pero limitada, iban teóricamente a vivir una revolución gracias a una IA que nos permitiría hacer mucho más que antes. Y eso, claro, sería argumento suficiente para que el segmento se animase de nuevo tras años de estancamiento y desaceleración —con permiso de la pandemia—.

Fuente: Gartner.

Pero no lo ha hecho. No al menos según los datos de Gartner, que revela que las ventas de PC fueron de un total de 62,9 millones de equipos durante el tercer trimestre del año, lo que su pone una caída del 1,3% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los PC Copilot+ no cuajan de momento. Es un dato decepcionante, sobre todo teniendo en cuenta la avalancha de nuevos equipos que hemos visto con los nuevos chips de Intel, AMD y Qualcomm. Los PC Copilot+ que tanto ha promocionado Microsoft parecían llamativos, pero su impacto aún —al menos en ventas— parece limitado.

¿Eso es todo? Mikako Kitagawa, analista de Garner, explicaba que "incluso con una gama completa de PC con IA basados en Windows tanto para ARM como para x86 en el tercer trimestre de 2024, los PC con IA no impulsaron la demanda de PC, ya que los compradores aún no han visto sus claros beneficios o su valor empresarial». El argumento es contundente: las ventajas no parecen estar ahí de momento.

Pero hay optimismo. A pesar de que las ventas no han sido excepcionales, al menos a lo largo del año se vio cierta recuperación. En Gartner creen que de hecho está por verse el impacto real de esta nueva hornada de PCs con IA, y esperan que haya crecimiento a finales de 2024, y que en 2025 veamos un crecimiento más robusto, porque será cuando "la actualización del PC [con IA] estará en su cima". Los analistas de Canalys, como indican en The Register, coinciden.

La IA está pero no está. El problema fundamental es que las verdaderas ventajas de la IA están por llegar. Aunque Microsoft y Apple han anunciado sus apuestas en este sentido, su despliegue está siendo exasperante. Solo ahora comienzan a llegar algunas de esas funciones, pero es que además solo están llegando a ciertos usuarios. En Europa y España por ejemplo no tendremos acceso de momento a esas opciones, lo que hace que comprar uno de estos nuevos PCs no tenga sentido al menos si lo que queremos es disfrutar de esas opciones de IA.

