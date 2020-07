El apasionante y adictivo mundo de los teclados mecánicos personalizados: desde cambiar las teclas hasta construirlo desde cero

Coca Cola o Pepsi, Cola Cao o Nesquick, fundas estándar o tipo libro y teclados mecánicos o de membrana. En cuestión de teclados hay dos grandes bandos de usuarios y ya vimos que hay quien no cambiaría por nada su teclado mecánico, y dentro de este grupo de usuarios están quienes "se han enganchado" al mundo de los teclados mecánicos personalizables.

Normalmente, estos teclados están fabricados y construidos por un patrón universal, de manera que no es demasiado complicado encontrar kits de teclas para poder dejarlos a nuestro gusto, aunque veremos que la personalización va más allá de cambiar la apariencia. Una opción muy interesante para quienes pasamos ocho horas (o más) al día usando este periférico, ya que como veremos a continuación dar con la fórmula más acertada en cada caso puede ser un billete sólo de ida y un adiós casi definitivo a otro tipo de teclados.

Los mecánicos no siempre son teclados que encajan a todo el mundo y ya vimos punto por punto cuándo merece la pena al menos probar a cambiar. Ahí ya vimos los distintos elementos que componen una tecla, pudiendo diferenciar algunos elementos personalizables digamos más básicos:

Hablando de lo primero, actualmente encontramos numerosos kits de teclas para poder cambiar las que vienen de serie en un teclado y darle notas de color o incluso teclas con algún símbolo o dibujo (o sin nada, para gustos, colores). Es quizás la modificación más sencilla que podemos hacer sin partir de cero y sin cambiar los switches, necesitando un extractor y unas teclas compatibles tanto con el switch que tenga nuestro teclado como con la retroiluminación, dado que de otro modo podría taparla y no verse bien este efecto.

Más allá de los colores, nos interesa ver qué material nos gusta más. Hay bastante opciones, entre los cuales encontramos el ABS (acrilonitrilo butadieno estireno, el que se usa en las piezas de LEGO), el PBT (tereftalato de polibuteno, más caro pero más resistente), la resina o el SLA, siendo los más comunes los primeros. Si por ejemplo preferimos apostar a largo plazo y evitar los brillos que suelen aparecer por desgaste, lo más recomendable será el PBT.

Otra opción que tenemos dentro de la personalización más sencilla es la de reducir ese "taca-taca" tan característico de estos teclados (hay a quien le gusta, pero también quien prefiere algo más silencioso sin perder la pulsación que ofrecen). Para esto hay disponibles amortiguadores o dampeners, los cuales como su nombre indican reducen el impacto de la tecla en la pulsación y así ésta es más silenciosa, y podemos encontrar kits que disponen varios de estos elementos.

Una de las marcas más conocidas en este campo de teclados personalizables es WASD, de la cual hablaron en Applesfera al ofrecer soluciones tanto para Windows como para macOS. En este caso podremos elegir la distribución de las teclas, los colores, el sistema operativo, iconos en las teclas personalizables, tipo de switch y la opción de incorporar los amortiguadores. Según esto se nos quedará en un precio u otro.

Otra marca con un producto similar es Max Keyboards. A nivel de colores casi nos podremos hacer un teclado a la carta, pudiendo elegir también el de las teclas, el sistema operativo, los switches y si queremos amortiguadores, e incluso subir nuestra propia plantilla (en archivo de Illustrator o Inkscape).

También podemos echar un ojo a Varmilo (con un poco de suerte pillaremos rebajas), que tiene modelos con mucho colorido y variedad (con compatibilidad para Windows y macOS y distintos tamaños). De punto de partida nos da a elegir entre retroiluminación LED o Bluetooth, y a continuación tenemos muchos aspectos a personalizar como la distribución, la decoración de la carcasa, el color de teclas y texto, etc.

Otro nivel de personalización es, literalmente, partir de cero. Eso sí, se necesita cierto nivel de conocimientos de electrónica y sobre todo investigar muy bien cada variable y qué queremos conseguir, tanto distribución, como interruptores como el resto de elementos.

Básicamente necesitaremos lo siguiente:

Si nos atrevemos con esto, quizás nos vengan bien algunas guías para conocer los pasos y algunos trucos. Hay vídeos de YouTube bastante interesantes en este sentido como los de Nate Gentile (en español) o Linus Tech Tips (en inglés), que muestran y resumen todos o parte de los pasos para lograr montarlo.

Entre los editores de Xataka tenemos un caso de usuario convencido al 100% de un teclado mecánico personalizado. Se trata de Yúbal Fernández, responsable de Xataka Basics, que nos cuenta su experiencia tras una larga investigación en este curioso mundo.

"Yo entré en el mundo de los teclados mecánicos personalizados casi por casualidad. En el pasado había utilizado teclados mecánicos con buenas experiencias, aunque había cosas que no me gustaban, como que siempre estuvieran enfocados a un gaming lleno de lucecitas o que siempre fueran cableados. Me pasé a un teclado de membrana bluetooth, y cuando sus teclas empezaron a fallar empecé a pensar en volver a los mecánicos.

Lo que yo quería era uno que fuera silencioso, y a poder ser inalámbrico. Explorando en Reddit, llegué a un sub totalmente dedicado a este tipo de teclados, y ya no hubo marcha atrás. Yo nunca he sido un manitas, por lo que fabricarme mi propio teclado por piezas estaba fuera de mi alcance, pero la segunda mejor opción fue la de buscar alguna empresa que lo hiciera por mi con las piezas que yo quisiese. Una de las mejores es Varmilo, y aposté por él.

Esto te permite elegirlo todo. Tengo un teclado mecánico con teclas Cherry Silent Black, una disposición ISO europea con teclas en español con los colores y la forma que yo he elegido, y el tamaño de teclado que yo quería. Tuve que elegir entre luces LED traseras y Bluetooth, y me decanté por lo segundo. Teniendo un mes de batería por carga, no puedo estar más contento.

La calidad de los materiales y las teclas es muy superior a la de los teclados gaming, considerados en el mundillo como las gamas más bajas. Y tengo exactamente lo que quiero, una mezcla de lo que más me gustaba de teclados mecánicos y las otras alternativas. Simplemente no puedo estar más contento con la decisión, y ahora mismo jamás pensaría en salirme de este tipo de teclados."