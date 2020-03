NVIDIA nos propone cómo poner sus gráficas al servicio de la investigación sobre el COVID-20: la iniciativa Folding@Home

La investigación es vital en nuestro día a día y más en días como los que vivimos ahora, pero por desgracia no siempre se disponen de los fondos necesarios para realizarla. Por suerte, hay asociaciones e iniciativas que tratan de que entre todos podamos ayudar, y la última de NVIDIA es que usemos nuestras tarjetas gráficas para ayudar a la investigación del COVID-19 por parte de Folding@Home.

Se trata de un proyecto iniciado por la Universidad de Stanford en el que se recurre a la potencia de los ordenadores colaboradores para ayudar en el estudio de las proteínas relacionadas con varias enfermedades, entre las que se encuentran el cáncer, el Alzheimer o el Parkin.son entre otras. Ahora están dedicándose a ayudar a los investigadores de todo el mundo en la lucha contra el coronavirus, y desde empresas como NVIDIA animan a que nos unamos a la causa con nuestras tarjetas gráficas.

PC Gamers, let’s put those GPUs to work.



Join us and our friends at @OfficialPCMR in supporting folding@home and donating unused GPU computing power to fight against COVID-19!



Learn more → https://t.co/EQE4u7xTZT pic.twitter.com/uO0ZCq8PEv