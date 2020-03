El Gobierno declara la cuarentena obligatoria en toda España con excepciones: esto es lo que se podrá hacer

El Gobierno prohibirá todos los desplazamientos que no sean de fuerza mayor en todo el territorio nacional que no sean "de fuerza mayor". Esa es, sin duda, la medida más importante que se va de aprobar en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha desarrollado el estado de alarma que anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no es la única.

Según ha trascendido, las medidas relacionadas con los movimientos entrarán en vigor a partir del lunes 16 a las 08:00 de la mañana. A partir de hoy a las 18:00 de la tarde del sábado 14, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, entrarán en vigor el resto de medidas.

¿Qué se podrá hacer y qué no durante el 'Estado de Alarma'?

Mientras el Estado de Alarma esté vigente, los ciudadanos únicamente podrán salir de sus casas por estos motivos:

Comprar comida, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

Acudir a centros sanitarios.

Ir y volver del lugar de trabajo.

Retorno al lugar de residencia habitual.

Cuidar y/o asistir a mayores, menores, dependientes o personas especialmente vulnerables.

Desplazarse al banco

Y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad debidamente justificada.

Otras medidas aprobadas

El decreto tienes más medidas:

Se podrán cerrar carreteras por motivos de salud pública.

Se cierran todos los locales, establecimientos y comercios abiertos al público (tiendas, museos, restaurantes, etc…) que no cumplan funciones de primera necesidad en todo el país.

Habrá restricciones en cuanto a funerales y bodas.

El Ministerio de Sanidad toma el control de todas las decisiones y todos los trabajadores sanitarios quedan a sus órdenes.

Se establecen medidas para asegurar el abastecimiento de los mercados.

El transporte público de viajeros (aéreo, ferroviario, marítimo y por carretera) de competencia estatal se reducirán entre un 40% y un 60%.

En actualización