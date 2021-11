BSOD, con B de Blue (no de Black): el "pantallazo azul de la muerte" de Windows 11 vuelve a ser azul

Una de las curiosas novedades que Windows 11 trajo a los equipos compatibles fue un nuevo "pantallazo azul de la muerte" (BSOD, por sus siglas en inglés). O mejor dicho, un nuevo color, ya que Windows 11 se despidió del color azul que tanto tiempo había acompañado a los errores de Windows para apostar por el negro.

Un cambio menor, sin duda, y que salvo que hubiera un error en el ordenador no íbamos a notar, pero un cambio curioso al final y al cabo. Pues eso se acabó, porque Microsoft ha comunicado que el pantalla azul de la muerte volverá a sus orígenes, al azul.

De vuelta al azul

El cambio ha llegado en la Build 22000.346 de Windows 11 que se ha desplegado ya para Insiders en los canales Beta y Release Preview. Según explica Microsoft en el changelog de la versión:

"Hemos cambiado el color de la pantalla a azul cuando un dispositivo deja de funcionar o se produce un error de parada como en versiones anteriores de Windows".

Así pues, tras unos cuantos meses con el negro como protagonista, la BSOD volverá a su color original, el azul. Las BSOD han sido de color azul desde el principio, aunque su diseño y contenido ha evolucionado con las versiones de Windows. En Windows 8, por ejemplo, aparecía una carita triste y en Windows 10 una carita triste y un QR.

No obstante, la BSOD no siempre ha sido azul. Hemos llegado a ver pantallazos verdes de la muerte en versiones preliminares de Windows 10, pero finalmente no llegaron a la versión final. Habría sido interesante, ya que nos habríamos tenido que acostumbrar a hablar de GSOD en lugar de BSOD.

Vía | The Verge