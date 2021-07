El "pantallazo azul de la muerte" ya no es azul, sino es negro: Windows 11 también renueva el legendario (y temido) mensaje de error

Los sistemas operativos de Microsoft son famosos por muchas cosas, incluidos sus errores. El más famoso es el BSOD o Blue Screen of Death, ese 'pantallazo azul de la muerte' que resulta que en Windows 11 ya no será azul, sino negro.

La historia de las distintas versiones de Windows se puede recorrer a partir de sus pantallazos azules de la muerte, y los cambios visuales que Microsoft ha implementado en Windows 11 también afectarán a ese pantallazo, que ahora, sorprendentemente, cambia de color.

Errores con un fondo muy negro

Es curioso, porque las siglas no cambiarán (Blue y Black empiezan por B en inglés), pero se trata del primer gran cambio a este mensaje de error desde que Microsoft añadiera una cara triste en Windows 8 en 2012 y un código QR en 2016.

Como indican en The Verge, este tipo de mensajes se introdujeron en Windows 3.0 y permitían a los expertos detectar mejor la causa de los posibles problemas: en ese mensaje se solía añadir, a parte del reciente código QR, un código de error que permitía identificarlo y tratar de actuar en consecuencia.

En Microsoft aún no han hecho comentarios sobre este cambio y puede que solo se incluya en estas compilaciones previas —ya vimos un pantallazo verde de la muerte en versiones de desarrollo de Windows 10—, pero desde luego es un cambio significativo para uno de esos elementos "invivibles pero insustituibles" de Windows.

En realidad el pantallazo negro de la muerte ya había formado parte de otras versiones de Windows en el pasado y solía presentarse cuando el sistema no podía arrancar, pero ese pantallazo no era como el tradicional BSOD, y solía mostrar simplemente un pequeño mensaje avisando de esa circunstancia y de que no se había encontrado algún fichero necesario para el proceso de arranque.

No es que os deseemos que experimentéis ese nuevo BSOD, pero para los que quieran comprobar cómo es el mensaje, en Tom's Hardware explican cómo "forzar" uno de estos pantallazos.

Para ello hay que editar el registro y luego abrir el administrador de tareas para finalizar un de los procesos clave de Windows, el svchost.exe. Si lo hacéis, ese pantallazo negro de la muerte debería activarse.

Vía | The Verge