Con 526 metros de longitud, China tiene un nuevo récord del puente de cristal más largo del mundo

Dos de las obsesiones de China son las megaestructuras y los puentes de cristal. ¿el resultado de juntar estos dos conceptos? El puente de cristal más largo del mundo. Una asombrosa construcción que cruza el río Lianjiang en la provincia de Guangdong y automáticamente ha batido el récord del puente de cristal más largo del mundo.

El puente se encuentra en el área de Huangchuan Three Gorges Scenic, una zona rural de atracción turística. Y es que precisamente ese es el propósito del puente, servir como atracción turística para quien visite la zona. Poseer un récord reconocido por Guinness World Records va a hacer que sea un imán para los turistas.

El estudio de diseño Architectural Design & Research Institute de la Universidad de Zhejiang ha sido el encargado de diseñarlo, e indicaron que su idea era hacerlo de cristal para integrarlo mejor con el paisaje al ser transparente. Una gigantesca estructura artificial que además tiene partes de acero en rojo no es precisamente lo que mejor se integra en mitad de una bosque verde. No obstante, no le quita eso mérito a la obra de ingeniería.

526 metros, 201 metros, 4,5 centímetros, 500 personas

Son las cifras clave que permiten al puente del río Lianjiang ser una obra majestuosa por la que tener interés. Veamos a qué hacen referencia:

526 metros de longitud: Empezando por su longitud, llega a los 526 metros (526,14 metros para ser exactos) desde una punta a otra. Al final de cada punta (o inicio, según se vea) hay dos enormes torres rojas que lo mantienen fijo en cada parte del río. Se trata de un puente colgante, por lo que son estas torres las que aguantan la tensión gracias a cables de acero gigantescos y estirados en cada punta.

201 metros de altura: La distancia que hay entre el puente y el río en su parte más alta. Gracias al suelo de cristal es posible ver directamente el río y de hecho hay incluso una zona más amplia donde los turistas se pueden parar para tomar fotos o simplemente observar el paisaje que hay debajo de ellos.

4,5 centímetros de espesor: El resistente cristal colocado en el suelo del puente dicen que llega a un grosor de 4,5 centímetros. Se ha diseñado para que sea totalmente transparente y con un índice de refracción particularmente bajo para que no distorsione el paso de la luz.

500 personas de capacidad: No está pensado para que pasen coches, aunque alguno de otro podría hacerlo. El puente tiene una capacidad para soportar el tránsito de 500 personas a la vez. O en otras palabras, llenarlo con una cola de personas separados por más o menos un metro de distancia.

La obsesiva construcción de puentes de cristal

En el último lustro China se ha empeñado en construir más y más puentes de cristal a modo de atracción turística. El año pasado la BBC estimaba un total de más de 2.300 puentes de cristal en China.

El pistoletazo de salida lo dio en cierto sentido el puente del Gran Cañón de Zhangjiajie, en la provincia de Hunan. Con 430 metros de longitud y a más de 300 metros de profundidad se convirtió en todo un hito arquitectónico y punto turístico masivo. No le duró mucho, en 2018 fue superado por el puente de cristal de Hongyagu con 488 metros de longitud. Ahora el puente del área de Huangchuan Three Gorges Scenic le ha arrebatado el puesto.

A modo de atracciones turísticas funcionan, más aún si se encuentran a 1.400 metros de altura. Esto además no se limita a puentes, también hay miradores de cristal espectaculares y con cascadas artificiales. ¿El problema? Son en cierto modo peligrosos, han provocado accidentes y en alguna que otra ocasión han tenido que cerrarse. En España para atracciones de vértigo nos quedamos con el Caminito del Rey de Málaga.

