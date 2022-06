Dell Inspiron 16 Plus (2022) características precio ficha técnica

La gama Inspiron Plus de Dell se ha renovado con varios modelos de 13, 14 y 16 pulgadas, y entre los portátiles presentados destaca especialmente ese Dell Inspiron 16 Plus (2022) que cuenta con algunas mejoras interesantes.

En este modelocontamos con procesadores Intel Core de 12ª generación bien acompañados de memorias RAM DDR5, pero además hay una apuesta fuerte por los creadores —o gamers— con gráficas NVIDIA GeForce RTX 3060 opcionales.

Ficha técnica del Dell Inspiron 16 Plus (2022)



Dell Inspiron 16 Plus (2022) Pantalla 16 Pulgadas ComfortView Plus Formato 16:10, resolución 3K (3.072 x 1.920) 300 nits, antirreflectante Procesador Intel Core i7-12700H (14 núcleos, hasta 4,7 GHz) Tarjeta gráfica Hasta RTX 3060 con 6 GB de memoria GDDR6 (60 W) Memoria RAM 8 / 16 / 32 GB de memoria DDR5 a 4.800 MHz Almacenamiento 512 GB / 1 TB SSD M.2 Conectividad Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 Puertos 2 x USB-A (USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (TB4) 1 x minijack 3,5 mm 1 x HDMI 2.0 1 x Adaptador corriente 1 x Lector SD / microSD (en modelo con RTX 3060) Batería 54 / 64 Whr Sistema operativo Windows 11 dimensiones y peso 356,78 x 251,9 x 19,95 mm 2,05 kg Precio Desde 1.449 euros

Un portátil clásico a más no poder

No hay revoluciones en los Dell Inspiron de la familia Plus. Estamos ante equipos con un diseño sobrio y clásico en el que destacan las pantallas con formato 16:10 que permiten rascar algunos píxeles en la resolución vertical y que son destacables por resolución y su soporte Dolby Vision (HDR) pero no tanto por un brillo máximo de 300 nits.

La serie Inspiron Plus viene equipada con hardware ComfortView Plus, una solución de luz azul baja que reduce las emisiones nocivas de luz azul sin sacrificar el color real. Además, con su tecnología de atenuación que reduce el parpadeo, los ojos no sufrirán según este fabricante las consecuencias de estar largos períodos frente al ordenador.

La cámara web FHD incorporada cuenta con un sistema de reducción de ruido temporal y soporte HDR. En las videoconferencias también ayudan los micrófonos duales con cancelación de eco y la reducción de ruido basada en IA para reducir el ruido de fondo. Además contamos con un obturador de privacidad de la webcam.

El audio del Inspiron 16 Plus cuenta con soporte Dolby Atmos. Este equipo dispone de cuatro altavoces, dos de "disparo ascendente" y dos de "disparo descendente" para proporcionar según el fabricante un sonido alto, claro y sin amortiguación.

Esa diagonal de pantalla da mucho margen para el teclado, de tamaño completo, y el touchpad. Ese panel táctil, que casi se camufla totalmente con el diseño del equipo, es además muy espacioso. El reposamanos y el panel táctil, fabricados con material edge-to-edge aportan una superficie de trabajo lisa.

La configuración hardware está basada en los procesadores Intel Core i7-21700H de alto rendimiento, acompañados por hasta 32 GB de RAM DDR5 y hasta 2 TB de SSD. Los gráficos de partida son los Intel Iris Xe de estos chips, pero podremos optar además por una RTX 3050 o incluso una RTX 3060 que permitirán disponer de margen de maniobra tanto en el ámbito de la creación de contenidos como incluso en el de los videojuegos.

La selección de puertos es interesante por esa apuesta clara por los puertos USB-A por encima incluso del único puerto USB-C con interfaz Thunderbolt 4. La presencia del puerto HDMI 2.0 y del lector SD o microSD (si optamos por el modelo con la RTX 3060) completa una oferta decente.

La gama Inspiron trae más modelos

Además del modelo citado, Dell ha presentado los Dell Inspiron 14 Plus con unas prestaciones similares pero en un factor de forma más compacto.

También contamos con los Inspiron "no Plus" de 13, 14, 16 pulgadas e incluso un Inspiron 2 en 1. Todos ellos cuentan con Windows 11, procesadores Intel Core de 12ª generación o AMD Ryzen 5000 con gráficos AMD Radeon.

En todos ellos contamos con pantallas con formato 16:10 y bordes estrchos. Las resolución varían, pero en estos equipos contamos con la webcam FullHD y micrófonos duales con tecnología de reducción de ruido.

Para mayor flexibilidad, el nuevo Inspiron 14 2 en 1 cuenta con un panel táctil un 14% más grande que su predecesor, lo que proporciona espacio adicional para la navegación. Hay además soporte para el lápiz activo, con el que podremos tomar notas o dibujar al usar el equipo en modo tableta.

Precio y disponibilidad del Dell Inspiron 16 Plus (2022)

Los nuevos Inspiron 14 Plus e Inspiron 16 Plus ya están disponibles en EMEA, y también lo están los nuevos Inspiron 16, 14, 13 e Inspiron 14 2 en 1. Los precios varían por modelo y configuración, pero el Dell Inspiron 16 Plus parte de los 1.449 euros.

Más información | Dell