Apple Watch Series 7: fecha de salida, precio, modelos y todo lo que creemos saber sobre él

2021 pinta mejor en cuanto a salir de casa y quizás hacer más ejercicio y los smartwatch se convierten en un fiel amigo (o temible entrenador) para llevar a cabo el registro de los mismos. En ese sentido, puede que al plantearnos la compra ya estemos pensando en cómo será el Apple Watch Series 7, sobre todo si ya somos usuarios de un iPhone.

Y no seríamos los únicos en preguntárnoslo ni mucho menos, ya que existen ya una gran cantidad de rumores y filtraciones que hemos agrupado en este artículo plasmando todo lo que creemos saber sobre el Apple Watch Series 7.

¿Qué precio tendrá el Apple Watch Series 7?

El Apple Watch Series 6 partió de los 429 euros para la versión sin LTE y 529 euros para la completa. No se espera que haya cambios en este sentido, así que es probable que se mantengan estas cifras, de manera que los modelos anteriores pasen a ser algo más económicos.

¿Qué modelos va a haber de Apple Watch Series 7?

Se espera que el Series 6 tenga una renovación directa: el Apple Watch Series 7. Los distintos modelos se basan en el tamaño (40 ó 44 milímetros) y en los colores, así como en si soporta celular o no como hemos visto con el precio. No se plantean cambios sobre esto, aunque cabe pensar que habrá algún nuevo color.

Sobre el sucesor del Apple Watch SE por ahora no se rumorea prácticamente nada. No parece que vaya a haber un nuevo SE, o lo que es lo mismo, una versión recortada y de menor precio del Apple Watch, pero no hay que descartar sorpresas.

¿Cómo va a ser el diseño del Apple Watch Series 7?

Ming-Chi Kuo, analista que suele dar en el clavo o acercarse mucho cuando se trata de filtraciones de Apple, hablaba ya de un cambio de diseño en el Apple Watch de 2021 en 2020. Dijo que habría "un cambio de diseño significativo en el factor forma que vendrá en los nuevos modelos de 2021".

Con ese comentario tan genérico y sin más pistas sólo cabe la especulación. Quizás, intentando que dos reputados filtradores coincidan, era ya una indicación de lo que dijo Mark Gurman sobre una versión "reforzada" o más resistente (rugged) para atletas y profesionales, de manera que pueda ser más resistente a arañazos, si bien tampoco aseguró que fuese un producto que vaya a llegar seguro a producción.

Se han hecho bastantes renders con un diseño que sigue la estela de los iPhone 12, es decir, viendo un cambio de las esquinas semicirculares a los ángulos rectos. Dentro de las especulaciones, parece que sea más probable o que tenga más sentido (por lo que suelen hacer en Apple) que una esfera circular, sobre todo porque implicaría tener dos tipos de esferas y readaptar la interfaz.

El año pasado, lo único que vimos (además de los colores) es que el Series 6 era algo más grueso y pesado que el Apple Watch Series 5. Este cambio fue en parte debido a que ganaba más capacidad en la batería, así que quizás ese "cambio significativo" también conlleve diferencias en la pila.

Apple Watch Series 7: todas las características que conocemos

Una de las funciones que más suena como novedad estrella de este próximo smartwatch es la medición de azúcar en sangre. Es una característica de la que se lleva hablando desde que ya en 2018 se viese una patente relacionada y que al parecer se basaría en algún tipo de espectrometría (probablemente de absorción), es decir, una medición no invasiva que sería en la práctica una experiencia similar a la que se tiene en las funciones actuales de medir las pulsaciones, la saturación o el electrocardiograma.

Otro cambio que se ha rumoreado, y que también encajaría con el de diseño según fuese, es el hecho de que estrene Touch ID. Las posibilidades que se tantean para su integración son la corona (de manera que funcionaría como el electrocardiograma) o bien la pantalla, como también se rumorea para los iPhone 13.

La corona del Apple Watch podría ser el lugar para integrar el Touch ID.

Estas funciones se sumarían a las que ya presenta el Apple Watch Series 6 y que hemos mencionado u otra que estrenaron el año pasado: la detección del lavado de manos (aunque alguna de éstas venía más bien de la mano de watchOS 7). Es posible que veamos mejoras en alguna de ellas, como puede ser la del registro de sueño, pero aún no se habla de esto.

Sí se ha apuntado también a raíz de las patentes que registra la marca (lo cual no tiene por qué implicar que vayamos a ver algo seguro) que podrían eliminar el Taptic Engine para dejar el feedback háptico a la batería. Con ello, habría más espacio en el interior del dispositivo que quizás se podría aprovechar para integrar una pila más grande.

También podría aprovecharse para introducir la medición de presión sanguínea, según otra patente registrada. Con esto podría competir más de tú a tú con el que es uno de sus principales rival: el Samsung Galaxy Watch, dado que esta función llegará a algunos modelos.

En cuanto a la autonomía, hemos comentado la posibilidad (según las filtraciones) de que se vea incrementada en cierto grado la capacidad de la batería, pero no hay ninguna información que hable directamente de esto. Sí vemos a partir de otra patente que el fabricante podría haber pensado en recurrir a las correas para crear algo análogo a la funda con batería de los iPhone, y así prolongar algo más la autonomía de un Apple Watch. Como hemos comentado, una patente registrada no tiene por qué significar que vayamos a ver algo materializado o que lo vayamos a ver así, de hecho viendo el esquema cabe pensar que el diseño no sería exactamente así.

De haber una versión "Pro", por así decirlo, se rumorea que este Apple Watch más resistente incluiría nuevas funciones del registro de natación. Actualmente existe un registro específico para esta actividad que muestra los estilos (con bastante precisión), así que quizás se trate de dar más información o de hacer posible alguna nueva interacción de cara a las series que se realicen.

Algo que sería bastante destacable es que cambie la tecnología de pantalla. Las AMOLED dan bastante buen resultado en general, en los Apple Watch y en otros smartwatches, pero se especula que se daría el salto a microLED, con lo que en teoría se mejoraría la calidad de imagen reduciendo además el consumo energético, si bien hay informaciones que colocan esto en relojes del futuro (y no de este año).

Sobre las posibles funciones nuevas, especialmente derivadas de nuevos sensores, fue el propio Tim Cook el que sirvió de gatillo para disparar las especulaciones, aunque no precisamente por un comentario concreto ni mucho menos. En el podcast Outside el CEO de Apple comentó, hablando de "la gran cantidad de innovación que está por venir" y concretamente sobre los sensores, que en los coches hay muchos sensores y que "nuestro cuerpo es más importante que nuestro coche". Nada concreto, como mucho la prueba de que en los laboratorios de Apple no paran de probar sensores en la línea de la innovación, pero deja que nuestras mentes piensen en que alguno de todos ésos acabe en el próximo Apple Watch.

¿Qué fecha de lanzamiento tiene el Apple Watch Series 7?

El Apple Watch Series 6 y el Apple Watch SE se presentaron en septiembre de 2020, concretamente el día 15. Siguiendo el ciclo de renovación anual, se espera que veamos novedades por tanto en septiembre, con probabilidad de que sea un martes (quizás el 14 de septiembre).

Esto además coincide con lo que ya apuntó Ming-Chi Kuo cuando ya empezó a hablar del cambio de diseño. Así que estaremos pendientes de la vuelta al cole por si llega el sucesor del Series 6 (y si hay nuevo SE).

Imagen | Wilsonboi101