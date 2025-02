Kayne West se ha gastado una fortuna para anunciar en la Super Bowl un único producto: una camiseta con una esvástica

Lo de Kayne West esta semana ha supuesto la definitiva deriva de un artista caracterizado siempre por la excentricidad en sus decisiones, pero que está radicalizando políticamente sus declaraciones de un modo que ya son difíciles de pasar por alto como meras salidas de tono. Lo último: adquirir un millonario espacio publicitario en el intermedio de la Super Bowl para enviar a los espectadores a su web, donde lo único que se puede comprar es una camiseta blanca con una esvástica impresa en el pecho (caída en el momento de escribir estas líneas).

Los eventos de la Super Bowl. Kayne West apareció en un extravagante anuncio que solo se emitió en la zona de Los Angeles, y que remitía a la tienda de su marca Yeezy.com. En él se le veía en la silla de un dentista, diciendo que se había gastado el dinero en una nueva prótesis dental, y que por ello estaba filmando con un iPhone, un chiste a costa de unas declaraciones de su ex-jefe de prensa (y ultraderechista mediático caído en desgracia Milo Yiannopoulos), que acusó a un dentista de drogar a West con óxido nitroso para robarle. No es la única extravagancia de West esta semana, que acudió a los Grammys en compañía de su mujer, Bianca Censori, ataviada con un vestido completamente transparente.

Camisetas con esvásticas a 20 dólares. Antes de que West cambiara el contenido de su tienda la misma noche de emisión del anuncio, ésta tenía su contenido habitual: camisetas, pantalones y chaquetas sin marca, que es lo que ha estado vendiendo durante meses. El cambio se produjo, posiblemente, para que los anunciantes no retiraran el spot, tal y como cuenta Variety. Posiblemente, el hecho de que la emisión del spot no fuera a nivel nacional, sino solo en algunos mercados locales, donde tradicionalmente no hay tanto escrutinio, no hizo saltar las alarmas. Aún así, West lleva ya años en el ojo público por temas vinculados al nazismo.

Cuentas desactivadas. Este pasado 10 de febrero, la cuenta de X de Kayne West fue cerrada (o la cerró él mismo voluntariamente, no se sabe) después de que el rapero pasara varias semanas tuiteando comentarios indudablemente problemáticos, como "Soy nazi", o diciendo que Hitler era "so fresh" (traducible por "fresco"). Distintas asociaciones antidifamación criticaron muy duramente sus mensajes y famosos como David Schwimmer ('Friends') apelaron directamente a Elon Musk para que tomara medidas. De nuevo, no es la primera vez que sucedía esta "atroz muestra de antisemitismo, racismo y misoginia", tal y como la definió el CEO de la Liga Anti-Difamación.

Pero... ¿es nazi? Bueno, como mínimo Kayne West lleva años expresando ideas profundamente antisemitas y codéandose con nacionalistas blancos. A finales de 2022, que es más o menos la fecha en la que podemos el inicio de los actos más radicales de West en este sentido, acudió a la residencia Mar-a-Lago de Donald Trump en compañía del supremacista blanco y antisemita Nick Fuentes (tres días después anunció su propia candidatura a la presidencia). Desde ahí comenzó a moverse por medios extremistas con opiniones nada conciliadoras, hasta el punto que el famoso Alex Jones de Infowars tuvo que pararle los pies cuando le invitó a su programa y el rapero dijo que "me gusta Hitler" y que "tenemos que dejar de hablar mal de los nazis todo el rato".

Amistades peligrosas. No son las únicas personalidades de la derecha ultra con las que Kayne West se ha codeado en los últimos años: la vlogger conservadora Candace Owerns, con la que vistió en la Paris Fashion Week camisetas en las que se leía un provocador "White Lives Matter"; o una entrevista con el extremadamente conservador Tucker Carlson en Fox que tuvo que ser editada para moderar los comentarios ferozmente antisemitas de Kanye.

Adiós, Adidas. La debacle de Kanye West está excelentemente detallada en este artículo de Vox, donde también se narra la pérdida vertiginosa de socios comerciales del artista: Balenciaga dejó de colaborar con él en 2022; la agencia de representación del rapero, Creative Artists Agency, lo hizo en 2024; la productora MRC, responsables de un documental sobre su persona, decidieron archivar la película; y el abandono más mediático, el de Adidas, que abandonó al rapero en una decisión que se calculó que costaría 248 millones de dólares. En marzo de 2024 parecía que eso iba a ser la cima de la deriva radical de Kanye West.

