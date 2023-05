Un hombre quiso poner 'Where is My Mind?' de los Pixies como despertador en su Pixel. Craso error

Quizás no fuese un misterio digno de thriller holywoodiense, pero durante un tiempo Asevarte —un usuario de Reddit— se las vio con un enigma doméstico para el que no encontraba explicación alguna: el despertador de su móvil parecía ir bien cuando le daba la gana. La mayoría de los días funcionaba con la precisión de un reloj suizo, lo esperable. Otros se apagaba solo a los segundos de arrancar, con lo que el pobre Asevarte acaba despegándose de las sábanas media hora tarde.

Si aquello no era extraño ya de por sí, el forero de Reddit creyó detectar ciertas pautas en el misterioso comportamiento de su smartphone. Se dio cuenta de que los patinazos del despertador sucedían más o menos cada varias semanas, a veces incluso menos, y que cuando le ocurría lo que lo despertaba era la segunda alarma, con lo que en apariencia no era problema de su teléfono móvil, un Google Pixel.

Después de darle muchas vueltas y gracias en parte a un golpe de suerte, Asevarte acaba de resolver el misterio: simple y llanamente estaba siendo víctima del que probablemente sea uno de los bugs más delirantes de los últimos años. Tan raro, llamativo y gracioso que hasta ha llevado a una banda emblemática de rock alternativo a publicar un mensaje de disculpa en su perfil de Twitter.

Nos explicamos.

Despertarse con un temazo (o no)

Tras muchos devaneos y varios meses sufriendo aquella jugarreta aparentemente aleatoria de su Pixel, con el consiguiente retraso a la hora de levantarse de la cama, Asevarte desentrañó el misterio. Y de pura chiripa. Hace poco se despertó cinco minutos antes de que sonara la alarma, a tiempo para ver cómo su smartphone protagonizaba una escena digna —esta sí— del guion de una sitcom.

La clave del misterio: una lista de canciones de Spotify, el grupo de rock alternativo Pixies y una función con comandos de voz de su Google Pixel.

Como él propio Asevarte relata en Reddit, su alarma está configurada para que, cuando llega la hora de despertarse, suene alguno de los temas incluidos en una playlist de Spotify. Y una de esas canciones es ‘Where is My Mind’, de Pixies, un clásico del álbum de 1988 Surfer Rosa que ha sonado incluso en la banda sonora de varias películas taquilleras, como ‘Mr. Nobody’ o ‘El club de la lucha’.

¿Qué tiene eso de especial? Pues la forma en la que arranca el tema. Una primera nota sostenida, casi a modo de aullido, seguido de un clarísimo "Stop". La orden suena con tanta claridad, antes de que empiecen las guitarras y baterías, que el Pixel entendió que de lo que realmente se trataba era de una orden.

Y si le pedían que se detuviera, pues se detenía, claro.

"La primera línea de la canción es ‘Ooohhh STOP’, con la palabra 'stop' dicha muy claramente. Mi Pixel ha oído ese 'stop' y ha apagado la alarma. Como es una lista de reproducción aleatoria, solo sale de vez en cuando, así que no pasaba todas las mañanas", comenta Asevarte, quien termina su explicación en Reddit tirando incluso de sana ironía: "Me alegro de que esa función funcione".

La anécdota es lo suficientemente graciosa como para que lograse cierta popularidad en Reddit y protagonizase un reportaje en Android Police. Uno de sus reporteros incluso comprobó si ocurría lo mismo con otros canciones en las que se escucha un "Stop" claro, nítido y prominente, un experimento compartido por otros usuarios de Reddit y que remató con un resultado negativo.

Lo del 'Where is My Mind' de Pixies no ocurría ni con 'Stop Stop Stop', de The Hollies, ni con 'Don´t Stop Me Now' de Queen, entre una larga lista de temas con los se puso a prueba el oído de Pixel. Al fin y al cabo en pocos temas la orden suena de una forma tan clara y en un momento tan clave, antes casi de que empiece a sonar la música, como en el clásico de Surfer Rosa finales de los años 80.

La historia no terminó hay, en cualquier caso.

La aventura de Asevarte incluía aún un nuevo giro, con bonustrack imprevisto.

Lo que había comenzado a modo de comentario gracioso en Reddit ganó la suficiente popularidad como para que acabase llegando a los mismísimos Pixies, quienes hace unos días publicaron un tuit junto al reportaje de Android Police en el que recogían el guante tirando de la misma ironía mostrado por Asevarte.

"Sorry abouth that!", publicó el grupo. El mensaje lo acompañó además de tres iconos: el de un despertador, un teléfono móvil y una señal de tráfico de "STOP".

Quizás Asevarte llegase con la lengua fuera un par de días a la oficina, pero a cambio se ha ganado una anécdota compartida con un exitoso grupo de rock.

Imagen de portada: Theresa C. Sanchez (Flickr)

