Xiaomi no está sola en su plan de barrer tecnología estadounidense de sus coches eléctricos. Xpeng está pisándole los talones

2025 está siendo un año de retos para las empresas chinas. El país está acelerando en su empeño por reducir dependencia estadounidense, y la industria de los semiconductores es la principal clave para lograrlo. Quien domine el conocimiento en chips, dominará el mundo.

Xiaomi lo sabe y el diseño de su chip propio, el XRing 01, es prueba de ello. Es una aproximación muy distinta a la de Huawei, vetada de la tecnología estadounidense, ya que ha conseguido este hito con la ayuda de TSMC.

La compañía afirmó estar trabajando en sus propios chips para coches eléctricos, en un ejercicio para reducir dependencia de compañías como Qualcomm o NVIDIA. No están solos en esta batalla: Xpeng acaba de lanzar en China un SUV con un procesador firmado por la compañía.

El Xpeng G7. Antes de entender el chip, conviene entender quién es su portador. La compañía lanzó ayer en China el G7, un SUV eléctrico que apunta directamente al Tesla Model Y. Doble batería, autonomía de 702 kilómetros según el ciclo de homologación chino y 292 CV de potencia y... tres chips Turing diseñados por Xpeng.

Uno de los pilares de Xpeng está en la conducción asistida, hasta ahora vitaminada por chips NVIDIA. El fabricante sigue siendo pequeño en comparación gigantes como BYD o Geely, pero su mensaje es claro: quieren ser líderes en tecnologías para la conducción autónoma.

Los tres chips Turing. En honor a la leyenda de la informática, Alan Turing, los tres chips que incorpora este coche eléctrico reciben su nombre. Según Xpeng, cada uno de sus chips triplica la capacidad de procesado de un chip convencional: sus tres chips Turing son equivalentes a nueve chips Drive On de NVIDIA, una de las plataformas más utilizadas por los fabricantes que apuestan por el vehículo autónomo. Plataforma, por cierto, con más de tres años de vida.

Xpeng tardó cinco años en desarrollar Turing.

"Hay tantos chips diferentes en un automóvil que, cuando decidimos hacer chips internos, decidimos ir por el más desafiante, y ese es el chip de IA", También pensamos si deberíamos rendirnos durante el viaje, ya que el costo es demasiado alto".

La capacidad conjunta de estos chips, según Xpeng, es de más de 2.000 TOPS (más de 700 TOPS por chip), una capacidad que triplica los 250 TOPS de los chips NVIDIA Drive Orin lanzados en 2022. Esta capacidad lo convierte en un vehículo capaz de ejecutar funciones de conducción autónoma de nivel 3, aunque no están activas.

Por qué es importante. El movimiento de Xpeng asienta una clara tendencia de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos: apuesta por chips nacionales para evitar dependencia con NVIDIA y otros fabricantes estadounidenses. No han trascendido detalles sobre la función externa que fabrica los chips para Xpeng, pero es conocido tanto NVIDIA como Xpeng han tenido trasvase de ingenieros en los últimos años.

Xpeng lleva años trabajando en una plataforma de software propia, que trabaja en conjunto en una plataforma integrada con el hardware más avanzado en algunos de sus vehículos: sensores LiDAR, cámaras de alta resolución, radares de onda milimétrica.

Interior del Xpeng G7.

No están solos. Xiaomi ha afirmado estar trabajando en sus propios chips, el gigante chino Nio anunciaba el año pasado su primer chip de conducción inteligente interno, el Shenji NX9031, construido con una arquitectura de 5 nanómetros, y Huawei desarrolla sus propios chips para nutrir a marcas como AITO, Luxeed y Maextro.

La clave está en que tanto Xiaomi como Nio no parecen cerrar alianzas con socios estadounidenses. El Shenji NX9031 y su proceso de 5nm nos chiva que no ha sido fabricado por SMIC ni dentro de China. Este ejercicio mixto permite, mientras Estados Unidos siga brindando acceso a su tecnología, no depender para el diseño e implementación del chip, aunque sí para su fabricación.

España se frota las manos. Xpeng trajo recientemente a España sus Xpeng G6, G9 y P7, por lo que nada impide al G7 desembarcar en nuestro territorio. La compañía está buscando fábricas en Europa para evitar la presión arancelaria, y pretende expandirse por mercados más allá de su país natal.

Imagen | Xpeng

En Xataka | Xpeng P7, el nuevo "Tesla chino" promete 706 km de autonomía y nivel 3 de conducción autónoma