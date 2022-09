Waze es el arma más popular para esquivar radares. En Reino Unido la policía le está dando la vuelta

Hace años que la DGT trabaja en España para acabar con los "chivatazos" de posibles radares. Multas por alertar a otros conductores y nuevas sanciones por llevar detectores de radar, entre otras medidas. En Surrey, Reino Unido, han optado por otra estrategia: si no puedes con tu enemigo, únete a él. O, al menos, rómpelo.

La policía de la localidad anglosajona ha puesto en marcha un nuevo método para frenar a los conductores. Uno sencillo y, probablemente, muy eficaz: hacer spam en Waze. Y no es sólo un rumor, ha sido la propia cuenta oficial del cuerpo de seguridad la que lo ha confirmado en Twitter.

"Definitivamente no soltamos marcadores de policía en Waze en puntos aleatorios de nuestra patrulla, no, nunca 😉 Una manera fácil de hacer que los conductores reduzcan la velocidad en nuestras carreteras: gracias, @waze", han apuntado con ironía en uno de sus tweets.

En las respuestas, un usuario les echa en cara que están publicando información falsa en la famosa red social para conductores. Sin embargo, los agentes de Surrey tienen otra opinión: "Técnicamente no es falsa, estamos siendo muy específicos con nuestra ubicación".

We definitely don’t drop Police markers on Waze at random points on our patrol, nope - never 😉



An easy way to get drivers to slow down on our roads - thanks @waze. pic.twitter.com/rrv9I9LJJ6