Encontrar un radar, misión imposible: la DGT está poniendo cada vez más difícil conocer su ubicación

Los radares de velocidad son, al mismo tiempo, la herramienta más poderosa para controlar el tráfico para la DGT y una de las más odiadas y que más polémicas levanta entre los conductores. Un tipo de aparato que, en su versión fija, ya no es tan fácil de detectar.

Como te contábamos hace unos días, nuestras carreteras están plagadas de cajas vacías de radares. Son lugares donde debería haber un cinemómetro para el control de la velocidad a la que se mueven los conductores pero que, sin embargo, no cuentan con un aparato en su interior.

El problema aquí es que, tal y como ha reconocido el propio Pere Navarro, los radares van rotando entre cajas vacías, por lo que los conductores no tienen la certeza de si están siendo vigilados o no cuando superan ésta. Y no hay manera de saber si este refugio para el radar está o no ocupado.

Cada vez más duros

Para eludir estas maniobras (y conocer la ubicación de radares móviles, como los llamados "radares invisibles", de la DGT), algunos conductores utilizaban detectores de radar. Con la última reforma de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el castigo por el uso o la instalación de los mismos se ha endurecido.

Un detector de radar es aquel que utiliza frecuencias para alertar a los conductores de la presencia de un radar cercano. Su uso ya se castigaba antes de la última reforma pero, ahora, pasa a castigarse su sola instalación, por lo que el agente no tiene demostrar que se estaba haciendo uso del mismo. El castigo es de tres puntos menos en el carné de conducir y 200 euros de multa.

Es importante señalar la diferencia entre un detector y un avisador de radar. El primero funciona activamente para señalar dónde está situado un radar. El segundo alerta al conductor de la presencia o posible presencia del mismo. Es decir, utiliza unas bases de datos en los que se guarda la ubicación de los cinemómetros, bien porque la empresa cuenta con ellas o porque los usuarios de la aplicación alimentan estas bases de datos.

Más dificultades

Hasta hace muy poco tiempo, conocer la ubicación de todos los radares fijos de la DGT y de la posición en la que solían utilizarse los radares móviles era muy sencillo. Y es que, el propio organismo alertaba de su posición con un completo listado en su página web que, en los últimos meses ha desaparecido.

Si no hacían uso de una aplicación, antes los conductores sólo tenían que acudir al listado y podían ver de forma sencilla todos los radares de su provincia o los que se iban a encontrar a su paso en un viaje por carretera. Ahora, esto se ha complicado mucho y la DGT no lo va a solucionar.

El listado ha sido cambiado por un mapa interactivo en el que se muestran, entre otros datos, las incidencias actuales en cada carretera. De un simple vistazo se pueden encontrar las vías con problemas de atascos, en las que se ha registrado algún accidente o en las que están vigentes restricciones de paso a vehículos concretos, como camiones. Una leyenda inferior permite seleccionar qué queremos ver en el mapa. Entre los filtros disponibles: los radares o las cámaras de la DGT.

Sin embargo, en el caso de seleccionar únicamente los radares o las cámaras de vigilancia de tráfico, nada nos indica que haya este tipo de aparatos en funcionamiento en nuestro país. De hecho, el mapa se vacía y queda completamente limpio.

¿Qué tenemos que hacer para conocer la situación de un radar? Ampliar la vista haciendo zoom hasta, al menos, el sexto nivel de la escala. A partir de este momento empezarán a mostrarse las cámaras instaladas en el lugar del mapa que estemos contemplan. De los radares, hasta ahora, ni rastro.

No es hasta el cuarto nivel de la escala cuando empezamos a visualizar los radares presentes en la carretera. La vista es tan restringida que para los conductores que quieran conocer la situación de los radares de su provincia o los que se encontrará en una ruta, sólo le queda una solución: ir navegando carretera por carretera.

Conocido esto, nos hemos puesto en contacto con la DGT para preguntarles sobre el motivo que ha hecho desaparecer el antiguo listado y las dificultades que existen para comprobar la ubicación de los radares. Desde el organismo nos señalan como motivo la renovación de su espacio web y nos confirman que no esperan añadir el antiguo listado o implementar cambios en sus mapas en el futuro.