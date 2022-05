Las carreteras de España están plagadas de cajas de radares vacías: así funcionan según la DGT

"Sustancia que, careciendo por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto favorable en el enfermo, si este la recibe convencido de que esa sustancia posee realmente tal acción". Esta es la definición que la RAE da a la palabra 'Placebo'. Una definición que, como metáfora, bien puede explicar las cajas vacías de los radares de la DGT. ¿Qué son y por qué están ahí?

Una mentira piadosa. De pequeño, siempre me han dicho que una mentira piadosa es, en definitiva, una mentira. Y esto mismo es lo que piensan muchos conductores cuando pasan por un falso radar o una caja vacía que debería contener uno de ellos en su interior.

En las carreteras españolas podemos encontrarnos cajas de radares que no contienen nada en su interior. ¿Absurdo? La DGT piensa que estos artefactos son una manera muy sencilla de rebajar la velocidad del tráfico haciendo una inversión mínima. Un pequeño engaño que, para Tráfico, ofrece unas ventajas que, sin embargo, no cuantifican.

Nada de falso mito. Las cajas vacías no son un falso mito que corra por las redes sociales. Es posible que vieras un vídeo que se hizo viral en 2021 en Twitter en el que un motorista metía la cámara dentro de una caja vacía para demostrar que no había radar dentro. Ésta, incluso, estaba atada con una cadena a un poste kilométrico. Un montaje, pudiste pensar.

El propio Pere Navarro, director de la DGT, reconoció en 2019 que había cajas vacías que no contenían un radar. "Solo el cartel de aviso de radar ya surte el efecto deseado", llegó a afirmar en una entrevista a Europa Press recogida por medios como El Confidencial.

Rotativos. De hecho, Navarro también señaló en una entrevista en La Sexta que un tercio de las cajas que nos encontramos en la carretera están vacías y que muchas sirven para que los radares vayan rotando entre ellas. "Aunque haya gente que piense que nunca hay un radar dentro, no sabe el día que sí lo tendrá. Ni yo sé exactamente dónde están", recalcó el director de la DGT.

¿Demostrado? La DGT asegura que estas cajas vacías sirven para que el conductor levante el pie del acelerador preventivamente, lo que ayuda a reducir la velocidad en la carretera. Sin embargo, no hay ningún dato que demuestre la efectividad del sistema y no hemos encontrado cifras de los accidentes o víctimas que las cajas vacías podrían haber evitado.

No es el único engaño. Las cajas vacías de la DGT son uno de los engaños que más polémica levantan entre los conductores, pero no son los únicos que encontramos en materia de tráfico. En El Confidencial entrevistaron a un trabajador encargado de programar los botones para peatones de los semáforos, quien reconoció que no siempre funcionan.

Según José Ángel V., el trabajador entrevistado, estos botones no siempre funcionan o tienen restringido el mismo a horas muy concretas del día o de la noche. Sin embargo, algunos ayuntamientos los siguen utilizando, asegurando que la creencia de que el peatón puede parar el tráfico ayuda a evitar atropellos. De hecho, un agente de policía de A Coruña reconoció durante un juicio por un accidente de este tipo que los botones de los pasos de peatones "son un engañabobos" y que no se podía saber si había funcionado o no en aquel caso concreto.

No convence. Algunos conductores, sin embargo, se muestran contrarios a estas medidas. Alegando que la posible presencia de un radar aumenta el riesgo de frenazo, creen que poner cajas vacías en las carreteras puede rebajar la velocidad pero aumentando los riesgos de una deceleración brusca por parte de un conductor despistado.

De hecho, en las redes sociales se ha corrido la voz de que la DGT utiliza el sistema de los "radares anti-frenazo", después de verlos utilizados por la Policía Foral de Navarra, por el que utilizaría un radar móvil situado poco antes del radar fijo para que el infractor que, sin embargo, ya conoce la situación del cinemómetro habitual sea castigado. Desde la DGT, sin embargo, nos han desmentido este tipo de informaciones en repetidas ocasiones.

¿Dónde están? Vacías o no, la DGT contaba con una lista en su propia página web con todos los radares fijos y las situaciones más habituales de los cinemómetros móviles. Con la remodelación de su espacio digital, ésta ha desaparecido y nos confirman que no hay previsiones de que se vuelva a subir. Ahora, es necesario entrar a un mapa interactivo y ampliar hasta la zona deseada para encontrar el posible radar. Además, hace unos días te contamos cuáles son los 50 radares que más multan en España.

