La rotonda más grande de Europa está en Extremadura, en medio de ninguna parte. Y mide 1,3 kilómetros

España es un país de rotondas. No lo decimos nosotros, lo dice un estudio realizado por Statista de 2020, que sitúa en 591 las rotondas existentes por cada millón de habitantes, el segundo puesto de los países analizados en el estudio, solo superado por Francia, que es un ganador claro en esta materia (con nada menos que 967 rotondas por cada millón de habitantes). No obstante, hay algo en lo que no nos ganan los franceses. Y es en tamaño.

Porque en España está la rotonda más grande de todo el continente. Más concretamente, en Extremadura.

Esta colosal infraestructura está situada en la localidad de Esparragosa de Lares, Badajoz, y mide la friolera de 1,3 kilómetros de ancho, 400 metros de altitud y 161 metros sobre el terreno circundante. Aunque no está señalizada como una glorieta, al no ser una intersección, este círculo casi perfecto rodea con una carretera al Cerro Masatrigo, una formación geológica también conocida como la Montaña Mágica, que llama la atención por su forma de cono y que es famosa por las rutas para senderismo que ofrece.

Tras la construcción de la presa de La Serena, el mayor embalse de España, se convirtió en una península en medio del agua y ahora esta carretera de una sola dirección y carril único perdida en ninguna parte sirve de conexión entre las localidades de Esparragosa de Lares y Cabeza del Rey gracias a dos puentes que dan acceso al cerro.

El enclave está considerado el sexto Monumento Natural de Extremadura por la abundante naturaleza que posee y por un paisaje único de color verdoso y anaranjado, propio de las dehesas extremeñas, con multitud de encinas y alcornoques. Forma parte también de la Red Natura 2000, siendo Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y un icono histórico al haber albergado, según algunos historiadores, una fortaleza árabe en la cercana Sierra de Lares.

Su belleza es rápidamente admirable por cualquiera que pase con su coche por ella y es que el espacio ha sido protagonista de varios anuncios publicitarios de coches (como el del Peugeot 308) y para formar parte de la popular Vuelta Ciclista a España.

Desafortunadamente, esos 1,3 kilómetros no le valen para conseguir el puesto de la más grande del mundo, un título perteneciente a una rotonda titánica en Malasia de 3,5 kilómetros de longitud situada en la ciudad de Putrajaya, cerca de la capital Kuala Lumpur. Al igual que la de Badajoz, tampoco parece una rotonda convencional, ya que rodea el palacio real Istana Melawati, donde reside el Jefe de Estado.

España, país de rotondas

Tal y como comentábamos antes, España es uno de los países líderes en este tipo de construcción vial. Se calcula que en España hay más de 80.000 rotondas . Sólo en la capital había al menos 2.700 hace una década y Statista estimaba que en la ciudad podíamos encontrar una glorieta por cada 30 intersecciones . En este artículo de Xataka hablamos de cómo se ha diversificado el modelo, adoptando nuevos formatos que facilitan su manejo, siendo el más célebre el de las conocidas "turborrotondas" .

Este tipo de infraestructura, cuyo diseño se atribuye a Eugène Hénard , un arquitecto que puso en marcha este sistema de canalización del tráfico en París en 1907, ha estado muy presente en España desde hace cinco décadas. La primera se construyó, según la DGT , en Palmanova (Mallorca), concretamente en 1976, coincidiendo con la expansión del mítico Seat 600 entre las familias de clase media. Y desde entonces no han parado de brotar como setas.

