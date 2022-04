¡Deténganse, algoritmo! Los agentes de policía ya se están enfrentando a coches autónomos en Estados Unidos

Cuando un policía nos ordena que aparquemos a un lado y apaguemos el motor de nuestro vehículo, sabemos que no suele ser buena idea tratar de huir. Esto, al menos, es lo que pensamos la mayoría de seres humanos. Pero, ¿qué sucede si no hay un ser humano al volante?

Nadie al volante. Ha sido ahora cuando se ha hecho viral, pero el pasado 2 de abril se grabó un curioso vídeo en el que un agente daba el alto a un vehículo que circulaba de noche sin las luces puestas. Lo que no se podía imaginar ese agente es que el coche era un vehículo sin conductor. Uno de los taxis autónomos de Cruise que operan en San Francisco.

Como se puede ver en el vídeo, un agente de policía se aproxima al vehículo y, al ver que no tiene conductor, intenta abrir la puerta. Como no puede, vuelve al coche patrulla y, en ese momento, el coche autónomo acelera hasta pasar la intersección y pone las luces de emergencia. Entre risas de los asistentes, los agentes se detienen de nuevo detrás del automóvil y permanecen junto a él.

¡Bien hecho! Conocido el vídeo, que originalmente fue publicado en Instagram, Cruise ha salido al paso de la conversación explicando en Twitter que, según ellos, el coche actuó correctamente. El vehículo habría cedido el paso al coche de la policía y, posteriormente, se detuvo en el lugar seguro más cercano. Allí, los agentes pudieron contactar con Cruise con un número que aparecía en pantalla.

Chiming in with more details: our AV yielded to the police vehicle, then pulled over to the nearest safe location for the traffic stop, as intended. An officer contacted Cruise personnel and no citation was issued.