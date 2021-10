Este callejón de San Francisco recibe docenas de coches autónomos de Waymo cada día: todos acaban allí por error

No es agradable vivir ahora mismo en uno de los extremos de la Decimoquinta Avenida de San Francisco. Desde hace unos días es el destino no buscado de muchos coches autónomos de Waymo, la iniciativa de Google que lleva un tiempo haciendo pruebas en la ciudad. Algo está haciendo que se amontonen allí.

"Ocurre literalmente cada cinco minutos"

Algunos vecinos han comentado el problema a The Next Web. Los coches aparecen en la parte final de la avenida, que no tiene salida, hacen maniobras para girar y se van. El problema viene cuando aparece uno de esos coches "cada cinco minutos", lo que puede hacer que se agolpen hasta cincuenta coches algunos días.

El comportamiento de los coches, además, hace que se forme una cola y se genere un atasco en una calle precisamente en la que se limita el tráfico para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y ocurre tanto de noche como de día, lo que puede despertar a la gente y molestarles.

Waymo conoce el problema y ha emitido un comunicado al respecto, argumentando que los coches se ajustan continuamente a las normas de tráfico de San Francisco y que esa media vuelta que hacen los taxis en la Decimoquinta Avenida se debe a unas señales en la calle que hace intersección justo antes del final de la avenida. "El conductor obedece las señales como debe hacer cada coche".

Por una parte es cierto que hay que respetar las normas, pero los coches de Waymo lo están haciendo tan al pie de la letra que recorren todo un callejón sin salida para dar media vuelta en su final. Un conductor humano y su sentido común verían la señal de "sin salida" presente en la calle y evitaría todo ese recorrido.

Es de esperar que con el tiempo los algoritmos de Waymo aprendan a sortear esta curiosa ruta que acaban haciendo sus coches, pero de momento los vecinos tendrán que seguir viendo cómo éstos hacen este improvisado "desfile" por su calle.