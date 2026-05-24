Mientras China presume de sus trenes de alta velocidad, hay otros que van a 40 km/h y son igual de importantes

Hemos hablado en muchísimas ocasiones de la enorme infraestructura ferroviaria de China, con una red extensísima de trenes de alta velocidad que prestan servicio a este colosal país. Pero en paralelo a este escaparate tecnológico, China también opera otra red de trenes que viajan a menos de 40 km/h, cuestan menos de lo que vale un café y llevan décadas sin subir sus precios. Y no, no son un vestigio del pasado que nadie se ha molestado en desmantelar. Son perfectamente funcionales y prestan un servicio importantísimo en el país.

Qué son exactamente. Se los conoce oficialmente como trenes de bienestar público, aunque buena parte de la población se refieren a estos como “trenes lentos para los pobres”. El gobierno chino mantiene activas 81 rutas de este tipo en todo el país, todas ellas heredadas de la era de Mao (Mao Zedong, quien gobernó la República Popular China desde el 49 hasta su muerte en el 76) y preservadas como servicio social.

Según recoge Marketplace, son trenes pintados en verde militar con una franja amarilla (la imagen clásica del ferrocarril chino anterior a la modernización) que paran en cada estación del trayecto, incluyendo pequeñas aldeas remotas que ningún otro transporte conecta con el exterior. Sus precios son tan bajos que el propio tren lleva pintado en el costado un cartel que lo identifica como "tren lento de lucha contra la pobreza".

Cómo de baratos son. Por poner un ejemplo, la tarifa mínima del tren que recorre 376 kilómetros entre las provincias de Sichuan y Yunnan, es de 2 yuanes, lo que equivale a unos 25 céntimos de euro. La máxima, para el trayecto completo de más de 11 horas, es de 25,5 yuanes (menos de 3,50 euros). Según People's Daily, ese precio lleva sin cambiar más de 30 años.

Para qué sirven realmente. La cuestión es que estos trenes no solo transportan a pasajeros, pues son una infraestructura económica, sanitaria y educativa para comunidades que, de otro modo, estarían aisladas. People's Daily cuenta cómo algunos vagones incorporan tablones de anuncios con precios de cultivos para facilitar el comercio entre agricultores y compradores urbanos. En varios trenes se han retirado filas de asientos para que los campesinos puedan subir con sus mercancías (verduras, gallinas, materiales de construcción, etc) sin restricciones.

Tal y como cuenta la agencia Xinhua, este tipo de trenes son como una arteria móvil que lleva a los aldeanos al mercado, transporta ganado y permite a los niños ir a la escuela en los pueblos más próximos.

Termómetro social. Axi Aga lleva trabajando en el tren 5633 desde 1996. Empezó como auxiliar de a bordo cuando los pasajeros subían cargando patatas, harina de maíz y nabos, y apenas podían permitirse unos fideos instantáneos durante el trayecto. En 2020 explicaba al portal del Consejo de Estado chino (SCIO) que actualmente ve subir a pasajeros preocupados por cómo van vestidos, con trajes tradicionales en días de fiesta y grabando vídeos para redes sociales. "El tren es como un pueblo móvil en el que he sido testigo de los cambios que ha traído a la gente durante los últimos 25 años", contaba al medio. Según Aga, antes las chicas apenas aparecían entre los estudiantes. Hoy representan dos tercios del alumnado que usa el tren.

Más allá del transporte. En las últimas décadas, estas rutas han evolucionado hacia algo más parecido a una plataforma de servicios. Según People's Daily, algunos trenes del norte del país cuentan ya con estanterías de libros, mesas de estudio con enchufes y material escolar para los niños que hacen sus deberes durante el trayecto, con revisores que les ayudan durante los descansos.

También llevan botellas de agua caliente, bolsas térmicas y cargadores portátiles. En invierno, los vagones se mantienen a 20 grados para resguardar a los pasajeros del frío gélido. Además, con el tiempo han ido incorporando aire acondicionado y mejoras progresivas sin renunciar a su misión de servicio público.

Por qué el gobierno los mantiene con pérdidas. Son más una estrategia de política social que comercial. Estas rutas pierden dinero, ya que sus tarifas no cubren los costes operativos y el Estado las subvenciona directamente. La decisión de mantenerlas es simple y llanamente cohesión territorial, es decir, garantizar que las zonas más remotas y pobres del país no queden desconectadas del resto de China. El Global Times señala que estas rutas llevan más de 60 años en funcionamiento y que el ferrocarril nacional las considera una medida estructural de lucha contra la pobreza, no un servicio residual.

Imagen de portada | Wikimedia Commons y People's Daily

En Xataka | 16.000 pasajeros a la hora, 9.500 millones de desplazamientos: China está mostrando al mundo para qué sirve la alta velocidad