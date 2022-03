YouTube Vanced hacía muchas cosas que la app de YouTube no. Ahora Google ha obligado que se cierre

Muchos usuarios de YouTube en el móvil hacían uso de la popular YouTube Vanced, una aplicación móvil que permitía reproducir vídeos sin anuncios (y sin pagar YouTube Premium) y que por ejemplo también tenía un tema AMOLED oscuro puro.

Ahora esa aplicación tendrá que desaparecer. Sus responsables han anunciado en Twitter que el proyecto ha sido suspendido debido a la presión legal de Google. La empresa ha enviado una carta de cese y desistimiento que obliga a que YouTube Vanced cierre sus puertas.

Aunque hay varios clientes alternativos a YouTube, Vanced era de los más populares y probablemente el mejor. Los creadores lo contaban tanto en Twitter como en Telegram, donde indicaban que el cierre se debía a problemas legales.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it's something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.