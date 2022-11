El Xiaomi 12S Ultra se convierte en una mirrorles: este concepto muestra cómo puede acoplar un objetivo Leica

El Xiaomi 12S Ultra es una verdadera bestia de la fotografía móvil, pero este fabricante no parece conformarse con su sensor de una pulgada, y acaba de presentar una idea singular.

Se trata solo de un concepto y no parece que Xiaomi vaya a convertirlo en realidad, pero gracias a esa idea es posible acoplar un objetivo Leica de la serie M a este móvil para potenciar aún más su capacidad fotográfica.

La idea es desde luego peculiar y auna lo mejor de la fotografía digital con la versatilidad de nuestros móviles. El Xiaomi 12S Ultra cuenta en este concepto con un sistema que permitiría montar cualquier objetivo de la serie M (no solo Leica) para ir aún más lejos en el ámbito fotográfico.

Phone📱? Camera📷? BOTH!

What would you classify this as? #Xiaomi12SUltraConcept pic.twitter.com/uzJVzifou4