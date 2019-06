Vivo reta a Xiaomi con su tecnología Super FlashCharge de 120W que promete cargar móviles de 4.000 mAh en solo 13 minutos

Hasta ahora estábamos llamando carga rápida a poder completar la batería de nuestros móviles en poco tiempo, en aproximadamente una hora en los mejores casos. Sin embargo los fabricantes de móviles ya poseen la tecnología para acortar estos tiempos considerablemente. Es el caso de Xiaomi, que el pasado mes de marzo nos mostró su sistema de 100W para completar una carga completa de 4.000 mAh en 17 minutos. Tiempos similares a los que podría ofrecer Samsung con sus controladores SE8A y MM101 PD.

Pero ahora estas cifran han sido superadas por la nueva tecnología de carga rápida anunciada por Vivo, fabricante chino que pertenece al mismo grupo que Oppo o OnePlus. Según ha dado a conocer a través de sus redes sociales, la nueva tecnología Super FlashCharge de Vivo llega con 120W y será capaz, según prometen, de cargar un móvil de 4.000 mAh en solo 13 minutos. Se convertiría así en la carga rápida más veloz del mercado en el momento que esté disponible.

Doblando la potencia de los sistemas de carga rápida actuales

No es la primera tecnología de carga rápida que nos muestra Vivo. Previamente con el IQOO, su móvil gaming, ya teníamos una carga rápida de 44W, capaz de completar la batería en 45 minutos. Pero esta nueva carga rápida va más allá.

Lo que se ha dado a conocer es que la tecnología Super FlashCharge llegará con 120 vatios. Se desconoce la cantidad de voltios y amperios, pero se espera que sea 24V y 5A. Estamos hablando de una cantidad muy elevada, superior a los 32 vatios de Quick Charge 5.0 de Qualcomm e incluso por encima del límite de 100 vatios que marca el estándar USB Power Delivery.

Si lo comparamos con otras tecnologías de carga rápida vemos que esta de Vivo dobla la potencia de la mayoría de las actuales. Habrá que ver si el cargador puede soportar el calor generado por este sistema y hasta qué punto el resto de marcas no se ponen las pilas.

Carga rápida Vatios de potencia Voltios y amperios Vivo Super FlashCharge 120W ¿24V x 5A? Xiaomi Super Charge Turbo 100W 20V x 5A Samsung MM101 100W 20V x 5A Meizu Super mCharge 55W 11V x 5A OPPO Super VOOC

OnePlus Fast Charge 50W 10V x 5A Huawei SuperCharge 40W 8V x 5A Qualcomm Quick Charge 5.0 32W 8V x 4A MediaTek Pump Express 3.0 30W 6V x 5A

Todavía no se ha mostrado al completo esta tecnología por lo que no tenemos pruebas de los 13 minutos. Si bien, sí han dejado caer un vídeo donde se observa un móvil que pasa de tener un 10% a casi un 13% de batería en un instante. En concreto 2,38% en solo 14 segundos. Sorprendente cómo sube el porcentaje, aunque tengamos en cuenta que las primeras fases de la carga siempre son más rápidas.

No parece que estemos ante una tecnología para la que haya que esperar mucho, ya que se mostrará por completo la semana que viene durante el Mobile World Congress de Shanghai junto a su dispositivo 5G. Si bien, es posible que hasta la segunda mitad de año no esté disponible para probarlo en un dispositivo comercial. Sea como sea, que la tecnología de carga rápida esté avanzando tan rápido son buenas noticias. Habrá que ver cómo impacta a nuestros hábitos de uso y si la vida útil de las baterías no se ve afectada demasiado.