Samsung Galaxy A90 5G: el modelo más avanzado de la serie A apuesta por lo último de Qualcomm para equipararse a la gama alta

La serie Galaxy A se sitúa a caballo entre la gama media y la alta, con un gran número de cámaras y una apuesta decidida por la batería. Pero con el nuevo Samsung Galaxy A90 5G no han recortado tanto en características. El buque insignia de la gama no tiene el alcance de los Galaxy S10 y en varios puntos como el diseño o la pantalla se encuentra claramente por debajo, pero el nuevo Galaxy A90 5G es un digno ejemplo de lo que es capaz del fabricante surcoreano.

Atrás queda la apuesta por la cámara rotatoria que vimos en el Galaxy A80. Con el nuevo modelo tenemos un diseño más cercano al Galaxy A50, con una pantalla Super AMOLED y 'notch', triple cámara en la parte trasera y la incorporación de lo último de Qualcomm para ofrecernos una gran velocidad. Esto es, el procesador Qualcomm Snapdragon 855 junto al modem X50 para ofrecer conectividad 5G.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A90 5G Pantalla 6,7" FullHD+ (2400 x 1080px)

Super AMOLED Procesador Qualcomm Snapdragon 855 Memoria 6 / 8 GB Almacenamiento 128 GB + microSD (hasta 512GB) Batería 4.500 mAh

Carga rápida 25W Cámaras traseras Principal: 48MP, f/2.0

Profundidad: 5MP, f/2.2

Gran angular: 8MP, f/2.2 Cámara frontal 32MP, f/2.0 Dimensiones y peso 164.8 x 76.4 x 8.4 mm

206 g Software Android 9 Pie

Samsung Experience

Samsung DeX / Microsoft Your Phone Otros Lector de huellas integrado, reconocimiento facial, 5G NSA

Pantalla Infinity-U de 6,7 pulgadas

El nuevo Galaxy A90 5G no es un smartphone compacto. Solo hace falta fijarse en sus dimensiones para darnos cuenta. Tenemos un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ y un formato Infinity-U, que no es otra cosa que el nombre que coloca la marca para designar el 'notch' frontal en forma de gota de agua.

La trasera del terminal es de cristal, con varias formas geométricas y disponible en dos colores; blanco y negro. Tenemos una cubierta dividida en cuatro zonas; una lisa, otra con varios colores y los laterales con tonos diferentes. Un patrón muy característico que se aleja de lo que hasta ahora habíamos visto en otros terminales.

El lector de huellas se encuentra integrado en la pantalla, por lo que no tendremos hendidura en la parte trasera. No contamos tampoco con minijack, aunque se incorpora un adaptador USB tipo C.

Aliándose con Qualcomm para ofrecer 5G

Samsung ha decidido aliarse con Qualcomm para ofrecer 5G NSA (Non-Standalone) en el Galaxy A90 5G. Y es que además de incorporar el potente procesador Snapdragon 855, el mismo que ofrecen muchos buques insignia, también añade el model Snapdragon X50 5G para poder conectarse a las nuevas redes de alta velocidad.

Acompañando al procesador tenemos versiones con 6 y 8GB de memoria RAM. Para el almacenamiento contamos con 128GB que serán ampliables con microSD hasta 512GB, aunque únicamente en el caso de la versión con 6GB. El modelo más potente no cuenta con slot para microSD.

La batería es otro de los aspectos destacados de este Galaxy A90 5G ya que cuenta con 4.500 mAh y una carga rápida de 25W. Una gran cantidad necesaria tanto para esa gran pantalla como para la conexión con 5G, que por el momento sigue consumiendo más que no la conexión 4G.

Para el modelo más avanzado de la serie A, la compañía también ha optado por añadir soporte a Samsung DeX y la aplicación Microsoft Your Phone con la que se podrá enviar información del móvil al ordenador o el televisor.

Triple cámara con 48 megapíxeles y gran angular

El Samsung Galaxy A90 5G incorpora un sistema de triple cámara trasera, con un sensor principal de 48 megapíxeles, un secundario de 8 megapíxeles para un gran angular de 123 grados y un tercero de 5 megapíxeles para el modo retrato y la detección de la profundidad. Junto a esta configuración, Samsung añade mejoras por inteligencia artificial como la estabilización 'Super Steady', optimización de escenas y detección de defectos.

Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con una lente de apertura f/2.0 que incorpora un modo 'Live Focus' para mejorar los selfies o los vídeos en grupo.

Previamente se había rumoreado que el Galaxy A90 llegaría también con una versión diferente en la que se añadiría un sensor OIS tilt adicional, pero ese modelo aún no ha sido anunciado.

Versiones y precio del Galaxy A90 5G

El Samsung Galaxy A90 5G estará disponible a partir del 4 de septiembre en Corea y próximamente llegará a más mercados, previsiblemente para aprovechar las nuevas tarifas con 5G que cada vez más operadores están ofreciendo. Sobre el precio oficial, todavía no hay confirmación.

