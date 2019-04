Samsung Galaxy A50, análisis: por menos de 300 euros Samsung puede luchar en relación calidad/precio

Para seguir estando en el top de los fabricantes de smartphones no basta con tener un completísimo smartphone como el Samsung Galaxy S10. Es en la gama media con gran calidad/precio donde una marca cada vez se juega más y Samsung, tras unos intentos previos de bastante nivel, por fin tiene un modelo competitivo y que puede plantar cara a los Xiaomi y Huawei de turno que ahora dominan los mejores smarpthones en relación calidad/precio.

El Samsung Galaxy A50 ha pasado por nuestra mesa de pruebas para corroborar en la práctica todo lo que promete a nivel de especificaciones, diseño y precio. Éste es su análisis completo en Xataka.

Samsung Galaxy A50, ficha técnica

El Samsung Galaxy A50 ha hecho una entrada en la gama media muy potente. Del diseño y lo que dan de si sus componentes y opciones iremos hablando a lo largo de esta review en español, pero de entrada estamos ante una ficha técnica muy interesante (batería, lector de huellas en pantalla, triple cámara trasera ...) habida cuenta su precio actual de menos de 300 euros. (aunque el oficial es de 349 euros)

Samsung Galaxy A50 Dimensiones 158,5 × 74,7 × 7,7 mm Peso 166 gramos Pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas

FHD+ (1080 × 2340) Procesador Quad 2,3 GHz + Quad 1,7 GHz Memoria RAM 4 GB Memoria interna 128 GB (hasta 512 GB por microSD) Cámara trasera 25 MP AF f/1.7

5 MP FF f/2.2

8 MP FF f/2.2 Cámara delantera 25 MP FF f/2.0 Batería 4.000 mAh Sistema operativo Android 9 con One UI Otros Lector de huella en pantalla, carga rápida, Samsung Pay, Bixby, DualSIM Precio 299 euros

Samsung va a lo práctico en el diseño

Si un fabricante quiere tener relevancia incluso en la gama media más competitiva, el diseño cuidado y que acerque el terminal a la gama alta lo máximo posible es una obligación. El Samsung Galaxy A50 lo logra recurriendo a algunos trucos que le han salido bastante bien.

El acabado del Samsung Galaxy A50 parece de cristal pero en realidad es plástico, lo que permite reducir mucho su peso y mejora el agarre

El Galaxy A50 tiene un diseño sobrio, sin estridencias más allá de los tonos elegidos por Samsung. El color azul que hemos probado llama la atención pero sin abrumar con el brillo, no hay efecto espejo agresivo aunque sí algo de degradado con la luz si lo miramos de lado e indiciendo directamente sobre la superficie.

En mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si comparamos con los modelos que usan cristal en la trasera. Ah, ¿no es de cristal esa trasera brillante y con reflejos? No.

Samsung ha elegido una trasera de plástico pero con tratamiento especial para darle una apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, es casi indistinguible, pero al tacto sí que queda en evidencia. También es idéntico al cristal en cómo atrapa huellas, y por lo que hemos podido probar estos días de review, parece que resistente a los arañazos. En caídas y golpes más fuertes le auguramos mejor comportamiento que el cristal. No hay resistencia al agua ni contra salpicaduras.

La parte frontal del Samsung Galaxy A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch de tipo gota. Por contra, la trasera de cristal solo incluye como referente el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta al desempeño del terminal sobre una superficie plana.

Como hemos indicado, la reducción de marcos es lo que le da a este Galaxy A50 un aspecto más cuidado y de nivel que el que encontramos en el acabado. Pese a ello no falta el marco de metal, pero sin el nivel de detalle en la construcción que hay en la gama alta.

Pese a su diagonal de pantalla, la buena reducción de marcos hace que sea un terminal manejable, especialmente en lo concerniente a anchura y grosor. Ese grosor y la curvatura de la parte trasera al unirse con el marco le dan un uso en mano muy agradable y suave.

El Samsung Galaxy A50 también me ha parecido un teléfono muy ligero, solo 166 gramos, una excelente cifra si observamos en su ficha técnica la capacidad de la batería con la que cuenta. Ahí ha tenido casi todo que ver el uso del plástico en su acabado.

Sigue la racha de lectores de huellas en la pantalla

Aunque todavía tengo tendencia a recoger de la mesa un terminal con el objetivo de poder colocar mi dedo en su parte trasera e identificarme con mi huella, la realidad es que este Samsung Galaxy A50 abraza la imparable tendencia de los lectores de huella en pantalla. Es uno de sus valores principales de hecho, aunque la tecnología usada, óptica, lo aleja en ese apartado de los mejores terminales que ya cuentan con este tipo de identificación.

Aún con la última actualización, el lector de huellas en la pantalla anda todavía lejos de la velocidad de los que encontramos en la gama alta

El funcionamiento, más allá de lo pesado de la identificación de cada huella, nos es conocido. El símbolo de la huella está presente en la pantalla de bloqueo y a pesar de que no tiene un tamaño grande, la identificación es correcta sin mucho esfuerzo, aunque la notamos algo más lenta que en los gama alta con la misma funcionalidad.

El lector de huellas tarda algo más de un segundo en realizar la lectura en el mejor de los casos. Hay que mantener casi todo ese tiempo el dedo colocado para que la zona quede bien iluminada y se produzca la identificación en el sistema. El tiempo es incluso mayor si la lectura la realizamos con la pantalla apagada. También podemos hacerlo cuando la huella aparece impresa sobre la pantalla al hacer doble toque en el panel o al levantar el terminal, momento en el que los sensores de movimiento activan la misma.

El Samsung Galaxy A50 complementa la identificación biométrica con reconocimiento facial. El sistema es más rápido que el de huellas, especialmente con la pantalla encendida, y durante nuestra prueba se ha convertido en el método principal con el que conseguíamos identificarnos la gran mayoría de veces. Con luz adecuada funciona bastante bien incluso con gafas de sol.

En todo caso mantenemos ambos activos para tener alternativa al de rostros cuando la luz no es la más adecuada, situación en la que la identificación de rostros o no funciona o lo hace con muy poca velocidad.

La pantalla SuperAMOLED siempre es una garantía

Si ya hemos visto que en diseño (acabado básicamente) y lector de huellas en pantalla el Samsung Galaxy A50 evidencia de forma muy notable que estamos en la gama media, con la pantalla Samsung sube de nivel. Es algo a lo que los modelos de la familia A y ahora también de la M, nos tienen acostumbrados.

El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla SuperAMOLED de 6.4 pulgadas, con resolución FHD+ (2340 x 1080 píxeles), en la media de densidad de esta gama. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual.

La calidad del panel AMOLED, obra de Samsung, es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción de color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad.

Aunque de serie la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada, el usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla. El que viene por defecto es el modo adaptativo, pero podemos escoger uno básico, uno de Cine y otro de Foto. Solo en el Adaptativo se permite variar el balance de blancos, ya sea de manera global o por componentes RGB.

También destacamos las opciones de mejoras de la visibilidad de la pantalla, así como los modos de filtro azul (programable) o noche. Por cierto, la reducción de marcos y la elección de un notch diminuto ha eliminado de este galaxy A50 el LED de notificaciones. Parece poca cosa pero para algunos usuarios puede ser importante esta decisión.

La interacción con la pantalla la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos les podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes.

Es una decisión nada sencilla cuando el usuario está ya asociando determinados gestos por la pantalla, pero tienen sentido si simplemente buscas aumentar el espacio en pantalla.

Samsung no admite gestos a lo largo y ancho del panel. Su opción es recrear los mismos usos de los botones clásicos de navegación pero deslizando levemente desde las tres zonas inferiores donde teóricamene deberían estar y que Samsung representa con tres líneas muy sutiles. Aunque es un método poco ortodoxo, lo hemos adaptado sin problema.

El notch no molesta nada en la experiencia de visualización de la pantalla, ya acostumbrados nosotros y en cierta manera también las aplicaciones, que se van adaptando a grandes pasos. Quizás por ello Samsung no permite ocultarlo añadiendo barras negras a los lados.

El modo Always Display más completo del mercado

Siendo un terminal Samsung, en el Galaxy A50 no podía faltar el modo Always Display. Y resulta reconfortante volver a esta marca en un análisis porque es el modo más completo y configurable del mercado.

De entrada, el sistema Always Display del Samsung Galaxy A50 admite interacción. Si pulsamos sobre el reloj accederemos a los llamados FaceWidgets, que son módulos que podemos ordenar en la configuración y que nos muestran información sobre música, tiempo, planificación o la siguiente alarma en la pantalla de bloqueo o Always Display con solo deslizar sobre las opciones.

Los iconos de información del sistema o las aplicaciones también admiten acciones al hacer doble clic sobre ellos, llevándonos en cada caso bien a la aplicación responsable de la notificación o bien a la opción de configuración. En todos los casos, si tenemos establecido un sistema de identificación, hay que pasar por él antes de que esa aplicación o información se nos muestre.

Lo completa de la funcionalidad Always Display de este Samsung Galaxy A50 queda de manifiesto porque podemos configurar incluso cuando se mostrará la información en pantalla: según planificación (horario), siempre o solo al pulsar una vez desde la pantalla bloqueada.

Entre las opciones para la pantalla de bloqueo y los accesos directos a aplicaciones, podemos seleccionar qué aplicaciones se pueden lanzar directamente desde ella, así como si aparecen directamente o no.

Sonido discreto

La experiencia multimedia que nos proporciona la pantalla no se acompaña del lado del audio, pese a que el Samsung Galaxy A50 mantiene el puerto de auriculares en su diseño. Lo coloca en la parte inferior acompañando al puerto USB-C de carga, mientras que al otro lado de ese puerto queda el auricular principal. No hay sonido estéreo en este Galaxy A50 aunque sí radio FM.

Los altavoces son suficientes potentes para usarlos como fuente de sonido principal en una pequeña habituación, pero sin aporte de graves ni definición suficiente a altos volúmenes. Lo mismo ocurre con el sonido vía auriculares. No es la elección ideal para amantes del buen sonido en un smartphone.

Pese a ello, el Galaxy A50 dispone de alguna posibilidad de personalización del sonido que, ajustando convenientemente, puede mejorar la experiencia cuando usamos auriculares. La más curiosa es la que personaliza el sonido dependiendo de nuestra edad (y nuestro umbral de audición).

Un rendimiento de gama media y batería de sobra

El corazón del Samsung Galaxy A50 se sirve del procesador de la casa Exynos 9610, fabricado en 10 nm, y que cuenta con cuatro núcleos Cortex A73 y otros cuatro A53. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali-G72 MP3. La AI apoyando sistemas como la cámara o el reconocimiento de rostros no falta en este SoC, pero por ahora no es nada realmente relevante.

Buen procesador y una memoria interna de 128 GB no se ven todos los días en un terminal de este precio, salvo casos muy contados

El Samsung Galaxy A50 dispone de varias configuraciones de memoria RAM e interna que dependen de cada mercado. En España por ahora solo está disponible la que combina 4 GB de memoria RAM con una interna de 128 GB. Aunque en la cantidad de RAM creemos que queda esta versión queda algo corta, la memoria interna de 128 GB (ampliables vía microSD) es un punto muy a favor de este terminal.

No os puedo decir que a nivel de rendimiento, incluso en el día a día, no haya notado diferencias entre un gama alta (incluso de hace un par de años) y este Galaxy A50. La misma fluidez no está presente pero no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Además, incluso con juegos demandantes como PUBG, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno.

En los benchmarks, el Exynos 9610 cumple justo hasta el nivel de su competencia por gama.

Samsung Galaxy A50 Vsmart Active 1+ Redmi Note 7 Huawei P Smart 2019 Motorola Moto G7 Plus GALAXY A9 2018 bq Aquaris X2 Pro Procesador Exynos 9610 Snapdragon 660 Snapdragon 660 Kirin 710 Snapdragon 636 Snapdragon 660 Snapdragon 660 RAM 4 GB 6 GB 4 GB 3 GB 4 GB 6 GB 4 GB AnTuTu 147.589 142.641 147.046 130.026 116.035 141.346 141.558 Geekbench 4.0 (Single/Multi) 1.719 / 5.630 1.626 / 5.875 1.627 / 5.823 1.531 / 5.149 1.317 / 4.723 1.584 / 5.772 1.642 / 5.763 PCMark Work 5.556 6.061 6.335 5.853 6.230 5.977 6.085

El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima del 25% algunos días.

En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el Samsung Galaxy A50 nos ha ofrecido de media unas 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla.

En cuanto a la carga, no es especialmente rápida, y para alcanzar el 50% debemos emplear casi una hora (con el cargador de 10 W incluido en la caja de serie). La carga completa se alcanza con unos 128 minutos.

Android 9 Pie con One UI

El Samsung Galaxy A50 llega al mercado directamente con Android 9 Pie, aunque la apariencia siga siendo claramente Samsung. Ahora ya no se llama Touchwiz sino OneUI, y aunque contenga elementos de Android puro, sigue siendo una capa que el fabricante coreano personaliza tanto con sus aplicaciones como en la interfaz, especialmente en los ajustes.

En nuestra experiencia nos hemos encontrado todavía algún error en la interfaz, con Bixby dando pasos adelante aunque sin botón físico dedicado y un par de opciones para el escritorio principal con el que cualquier usuario podrá sentirse cómodo.

El Samsung Galaxy A50 hereda de sus hermanos mayores las herramientas de información y optimización que tanto sentido tienen en la gama media y de entrada. Tenemos por ejemplo herramientas de gestión de memoria o rendimiento, así como las llamadas funciones de Salud Digital que nos permiten conocer cómo es nuestra interacción con el terminal, pudiendo configurar tiempos de uso, limitar notificaciones, etc.

Gran angular y modo retrato sólo válido para la gama media

Ni sobresale físicamente el módulo ni en resultados las fotografías que toma. La cámara del Samsung Galaxy A50 nos ha demostrado en nuestras pruebas que es asumible perfectamente en la gama en la que juega, pero que tiene margen importante de mejora.

Estamos ante una cámara de apuntar, disparar y disfrutar. Tal cual, sin más pretensiones. Una cámara hecha para la pantalla del smartphone y sitios sociales. Si buscas el detalle de cada escena o la fotografía te apasiona, enseguida te darás cuenta de que el procesamiento es bastante agresivo para reducir el ruido, el cual tampoco queda eliminado en las escenas con poca luz.

Aunque tiene modo "manual", las opciones están muy lejos de las habituales

Aunque la interfaz es clara y podemos cambiar en las opciones los modos que aparecen y el orden de los mismos, el carrusel elegido para movernos entre ellos no es tan preciso como querríamos, y no nos desplazamos entre esos modos con rapidez.

Las tres cámaras están configuradas para conseguir fotografías con gran angular y modo retrato, además de la clásica, la cual cuenta con 25 MP de resolución.

A la izquierda, resultado de la cámara gran angular

Los resultados con buena luz son aceptables en términos generales, el modo gran angular da mucho juego, pero no tenemos el nivel de detalle o rango dinámico que nos gustaría a poco que nos acerquemos a ver los detalles de la fotografía. Lo mismo ocurre con las escenas con poca luz, donde el detalle es bastante reducido.

En algunas escenas con buena luz, la cámara tiende a sobreexponer, y el modo HDR, que no podemos activar/desactivar desde la pantalla principal de la cámara, no aporta demasiado valor pese a estar hablando de Samsung.

A la derecha, la imagen identificada por la AI y corregida según su valoración

También hay AI que identifica muy bien las escenas, pero no aporta ahora mismo demasiado a los resultados de las fotos en términos de calidad o mejoras sustanciales.

Tenemos también un modo retrato que han asimilado bajo la denominación enfoque dinámico y el que entra en acción la tercera cámara de este Galaxy A50. El desenfoque es natural si no abusamos de él en el control nativo, aunque los bordes no acaban de quedar muy bien definidos.

Ese desenfoque lo podemos regular a posteriori, desde 0 (sin desenfoque) hasta 7, donde es bastante acusado y los planos empiezan a confundirse. Pero no es mal resultado para esta gama de precio.

El modo vídeo no es especialmente un punto destacado de este equipo, con grabación solo a 1080p en el formato nativo y con bastantes deficiencias con poca luz.

Samsung Galaxy A50, la opinión y nota de Xataka

En los últimos años, Samsung ha ido afinando su gama media a un ritmo endiablado, probando primero con los galaxy A, luego con los M y ahora con terminales como este Galaxy A50 que, en muchos aspectos, entre ellos ficha técnica y relación calidad/precio, pueden ser para muchos usuarios una alternativa diferente al duopolio que Xiaomi y Huawei estaban consiguiendo en estas gamas de entre 200 y 300 euros.

Samsung Galaxy A50 - Smartphone de 6.4" FHD sAmoled Infinity U Display (4GB RAM, 128GB ROM, 25MP, Exynos 9610, Carga rápida), Azul [versión española] Hoy en Amazon por 289,90€

El Samsung Galaxy A50 tiene presencia, es muy agradable en mano por su poco peso, y tanto en interfaz como en rendimiento y sobre todo pantalla, su nivel es excelente para lo que marca la etiqueta de su precio.

En cuanto a la cámara, cumple bien aunque sin ser un terminal que destaque especialmente y con margen de mejora en interfaz y nivel de detalle de las fotografías. Pese a ello, es muy probable que oigamos hablar mucho de él por su protagonismo tanto en escaparates físico como en los catálogos de las operadoras.

8.4 Diseño8.5 Pantalla9.0 Rendimiento8.5 Cámaras7.75 Software8.25 Autonomía8.5 A favor Buen rendimiento, batería y con memoria interna de 128 GB

Excelente pantalla por su precio

Diseño atractivo y muy cómodo en mano En contra Faltan detalles de personalización dentro de OneUI

La cámara decae cuando buscamos detalle fino

Sistema de huella en pantalla mejorable



