Mejores móviles en relación calidad-precio: 13 smartphones muy buenos desde 150 euros

A la hora de comprar un nuevo smartphone, una aspiración de cualquier consumidor es encontrar el teléfono con mejor relación calidad-precio. Pero conseguirlo no es sencillo.

Si buscas un smartphone nuevo al mejor precio o quieres aconsejar sobre modelos económicos y completos a familiares o amigos, te proponemos una guía de compras con 13 smartphones recomendados si buscas la mejor relación calidad-precio. Tenemos propuestas desde 149 euros, y todos los modelos recomendados los hemos probado en Xataka.

Los mejores smartphones en relación calidad/precio por menos de 200 euros

Tiempo atrás quedaron los terminales de menos de 200 euros que no ofrecían una experiencia de uso asumible incluso en la gama de entrada del mundo de los smartphones. Xiaomi, BQ o Huawei son los principales responsables de que esto sea así.

Xiaomi Mi A2 y Mi A2 Lite

Casi imposible no recomendar el dúo de terminales de entrada Mi. En ambos casos son terminales ideales para recomendar a un usuario medio. El Xiaomi Mi A2 Lite destaca por mantener el puerto de auriculares, importante en esta gama de precios, así como por su batería de 4000 mAh, otro aspecto que el usuario medio aprecia mucho. La versión más interesante nos da 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna.

En cuanto al Xiaomi Mi A2, encontrarlo por debajo de 200 euros ya es posible (159 euros), con lo que te aseguras un equilibrio excelente en todos sus apartados, amén de un interesante diseño. Eso sí, pierdes el puerto de auriculares y cuentas con menos batería, pero a cambio de más RAM y memoria interna.

Huawei Mate 10 Lite

Con más de un año ya a sus espaldas, quedar por debajo de los 200 euros revaloriza al Huawei Mate 10 Lite como un candidato a terminal con gran relación calidad/precio.

Su cuerpo de metal, buen acabado, gran pantalla de 6 pulgadas y cuádruple cámara son sus argumentos frente a la competencia más actual. Incluso su relevo, el Mate 20 Lite, en breve podrá ponérselo difícil si baja de los 250 euros que cuesta actualmente.

Redmi Note 7

Si bien el Redmi Note 6 Pro a 170 euros es una locura de smartphone en relación calidad/precio, para esta selección hemos preferido lo actual. El Redmi Note 7 está llamado a ser un año más el superventas de Xiaomi. Razones no le faltan, entre ellas la batería y una de las mejores cámaras en este rango de precio.

Este smarpthone con pantalla de 6,3 pulgadas y notch reducido aporta una doble cámara, batería de 4000 mAh y una configuración recomendada con 64 GB de memoria interna y 4 GB de RAM.

Los mejores smartphones en relación calidad/precio por menos de 350 euros

Si aumentamos nuestro presupuesto de partida para comprar un nuevo teléfono móvil con buena relación calidad/precio, los modelos disponibles son más variados tanto en fabricantes como en especificaciones.

Samsung Galaxy A9 (2018)

Hace pocos meses, el Samsung Galaxy A9 (2018), un gama media de mucho nivel, costaba más de 500 euros. Actualmente su precio ronda los 350 euros, una oportunidad de las pocas que se encuentran en la gama media-alta.

El Samsung Galaxy A9 destaca por su sistema de cinco cámaras, cuatro de ellas principales, algo que no es muy habitual en este rango de precios. El resto de especificaciones no quedan nada lejos de la gama alta, especialmente en la pantalla SuperAMOLED, memoria interna de 128 GB, así como 6 GB de RAM y una batería de 3750 mAh.

Honor 8X

En dura puga con su hermano Honor 10 Lite, este 2019 el modelo Honor 8X es nuestro modelo recomendado en esta gama. Lo hacemos por su enorme pantalla de 6,5 pulgadas, diseño cuidado (especialmente en grosor y peso) así como una batería de las más amplias de este segmento.

El Honor 8X cuenta con un sistema de doble cámara principal, así como una configuración base con 64 GB de memoria interna y 4 GB de RAM.

Pocophone F1

Si nos ceñimos exclusivamente a las especificaciones en números puros, el PocoPhone F1 no tiene realmente competencia entre los terminales recomendados por menos de 350 euros.

En prácticamente todas sus especificaciones estamos ante elementos de gama alta, como por ejemplo el Snapdragon 845, la memoria interna de 128 GB o los 6/8 GB de memoria RAM, lo que nos garantiza un rendimiento que queda fuera del alcance de la competencia.

Motorola Moto G7 y G7 Plus

Sin llegar a impresionar como hace años, los Motorola de la gama G siguen siendo modelos con buena relación calidad/precio si primamos principalmente la versión de Android, las actualizaciones del sistema a tiempo y unas cámaras bien solventes.

El Moto G7 Plus no puede competir de tú a tú en ficha técnica con los modelos de Huawei o Xiaomi, pero con esta elección aseguramos otros aspectos que a veces marcan diferencias a menor escala, como la calidad de sus cámaras o pantalla. Una opción interesante también es la versión Plus, que sale por 299 euros y mejora principalmente la cámara.

Samsung Galaxy M20

Siempre dentro del margen de precio que nos hemos marcado, la gama media de Samsung estrena este 2019 un modelo diferente a todo lo demás. Principalmente por su batería de 5000 mAh sin que por ello haya descuidado el diseño.

El Samsung Galaxy M20 cuenta con el procesador Exynos 7904 de la marca, doble cámara, pantalla de 6,3 pulgadas (FullHD+) así como desbloqueo facial y por huella (situado en la parte trasera).

Son de gama alta premium pero tienen un precio "chollo"

Un año más, parte de los mejores smartphones en relación calidad/precio son modelos de gama alta que rebajan sustancialmente el precio con el que salieron al mercado tras la presentación de los nuevos modelos de cada marca. Para muchos usuarios son terminales plenamente actuales y que, con los nuevos precios, son casi "chollos" dentro de sus gamas.

LG G7

No hay año en que los LG no cuelen a alguno de sus gama alta entre los más recomendado por relación calidad/precio. Hablamos del LG G7, su terminal de referencia del año pasado y que destaca por un excelente diseño, amén de una ficha técnica de alto nivel.

Tenemos por ejemplo un gran procesador, pantalla de máxima calidad y una cámara doble de solvencia contrastada que nos dará alegrías por varios años.

Huawei P20 Pro

Un smartphone de auténtica referencia el año pasado, de hecho el Huawei P20 Pro quedó primero en la categoría de mejor smarpthone de gama alta de los Premios Xataka, ha visto reducido su precio de manera significativa. Recordemos que partía de 899 euros.

Su triple cámara con un impresionante zoom sigue siendo una de las referencias en fotografía móvil por su polivalencia. Pero es que también ofrece un diseño interesante y prestaciones de gama alta, destacando por la memoria interna de 128 GB, batería de 4000 mAh y RAM de 6 GB.

Xiaomi Mi 9

Conforme avanzamos en gamas, Xiaomi tiene menos presencia pero de más nivel. El Xiaomi Mi 9, gama alta de referencia del fabricante, es desde el mismo momento de su lanzamiento un smartphone con el que conseguimos una gran relación calidad/precio dentro de la gama alta.

Con el Xiaomi Mi 9 no hay dudas sobre rendimiento (Snapdragon 855 con 6 GB de RAM) o nivel del diseño, y aunque queda algo por debajo de otros terminales en cámara o sonido, siempre hay que mirar si la diferencia de precio realmente compensa para el uso que queramos dar al terminal.

Samsung Galaxy S9+

Comprar un Samsung Galaxy S9+ a mitad de precio que el año pasado no es solo una oportunidad única sino sensata habida cuenta de la evolución pausada que ha tenido el modelo de nueva hornada. Si buscas potencia, diseño, calidad de pantalla y gran cámara, el Galaxy S9+ es un modelo perfectamente válido en 2019.

Que sea un modelo del año pasado realmente solo es apreciable en la cantidad de memoria interna disponible (este 2019 hemos saltado a 128 GB en casi todos los modelos) así como en el número de cámaras, pero la rebaja de precio lo hace seguramente el mejor modelo en relación calidad/precio de entre los que cuestan más de 500 euros.

OnePlus 6T

Junto con el modelo de Xiaomi, el OnePlus 6T es el único gama alta sin relevo que podemos considerar dentro de los mejores terminales en relación calidad/precio.

Este terminal lo recomendamos para quien aspira a tener máxima calidad en la pantalla, potencia sin restricciones y fiabilidad en la cámara en cualquier circunstancia. Destacamos también el gran funcionamiento de su lector de huellas bajo la pantalla y su personal y completa capa sobre Android.