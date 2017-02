Samsung elige a Sony para las baterías del Galaxy S8, según WSJ: no quieren que la historia del Note 7 se repita

La historia no se va a volver a repetir, no debería, el Note 7 ha hecho daño a la imagen de Samsung, también se ha notado en las ventas, y las baterías no pueden ser un problema en la nueva generación de teléfonos de la casa. ¿Soluciones? Extremar niveles de pruebas y calidad, o bien, elegir otro suministrador que de más fiabilidad.

La primera parte parece clara que la van a cumplir, está prometido. La segunda es bastante interesante, ya que las marcas chinas y Samsung SDI no son la única opción para la firma coreana. Si le hacemos caso al Wall Street Journal, parece que el nuevo “creador” de baterías para el Samsung Galaxy S8 será Sony.

Necesitan un fabricante que pueda trabajar con garantías los niveles de densidad que requieren estas baterías, pero también uno que sea capaz de producir a niveles muy altos, ya que se da por sentado que el Note 7 no le ha hecho demasiado daño al S8, y se va a vender por millones.





No hay un comunicado oficial sobre esto, algo que no nos extrañaría teniendo en cuenta la transparencia y detalle que está poniendo Samsung en el asunto, pero viniendo de WSJ, creo que podemos darlo por válido. Al margen de la posibilidad, hay una historia sobre este departamento de Sony que deberíamos conocer.

Recientemente Sony había puesto a la venta la división encargada de hacer baterías, ya que solo daba pérdidas. El comprador iba a ser Murata y la operación no se va a materializar hasta julio de este año, así que no nos queda nada claro quién es realmente el dueño: actualmente debemos decir que es Sony.

Al parecer Samsung ha quedado bastante impresionada por la calidad de las celdas/paquetes de ion-litio que crea la compañía japonesa, no en vano Sony son pioneros en el negocio de las baterías químicas, y mantienen altos los niveles de calidad, investigación y desarrollo. Una operación como esta le daría una nueva vida a la división de Sony.