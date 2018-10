El lector de huellas integrado en pantalla busca su sitio, y el OnePlus 6T podría impulsar su uso

La presentación del OnePlus 6T nos ha traído cambios interesantes frente al OnePlus 6 de hace unos meses, y además de ese pequeño notch o de la ausencia de un conector de auriculares hay otra novedad diferencial: el lector de huellas integrado en pantalla.

Esta tecnología no es nueva, desde luego: he mos visto como el Vivo X20 Plus UD inició una tendencia que luego ha ido contagiando a otros fabricantes, pero en el nuevo OnePlus 6T la diferencia es que estamos ante un dispositivo que tiene un alcance potencial mayor. Eso podría significar el despegue definitivo del sensor de huellas dactilares integrado en pantalla.

El OnePlus 6T, el último en apostar por el lector integrado en pantalla

Mi compañero Juan Carlos López hablaba en detalle del nuevo sensor integrado en pantalla que han utilizado en el Huawei Mate 20 Pro.

Allí explicaba cómo la diferencia en el modelo de Huawei frente al de Vivo —que usaba la tecnología ClearID de Synaptics— era el uso de un chip de Qualcomm que funcionaba mediante ultrasonidos.

Otros dispositivos como el OPPO FInd X o el Xiaomi Mi 8 Explorer Edition contaban también con la tecnología de Synaptic, que se basa en el uso de un sensor óptico del que también hablamos en Xataka hace tiempo.

En el caso del OnePlus 6T se desconoce aún el proveedor del chip, pero todo apunta a que también será el chip de Synaptics debido a que OnePlus, Vivo y OPPO están bajo el paraguas del gigante asiático de la electrónica BBK.

No hay por qué renunciar al lector de huellas en el frontal

La aparición de los móviles casi sin marcos ha hecho que los fabricantes hagan desaparecer el lector de huellas de la parte frontal que a menudo doblaba como botón de inicio. Muchos lo han relegado a la parte trasera —si es que no lo colocaban ya allí— mientras que otros han decidido erradicarlo completamente para basar la biometría en el reconocimiento facial.

Los ingenieros de OnePlus ya iniciaron las pruebas con un sensor de huellas integrado en pantalla en el OnePlus 5T.

Para algunos usuarios —y me incluyo— tener un lector de huella en el frontal es especialmente importante, y a pesar de que el reconocimiento facial es una interesante alternativa, hay quien prefiere esa acción mucho más directa de poner el huello en pantalla para autenticarnos y desbloquear el móvil.

Por esa razón los sensores de huella bajo la pantalla se convierten en una opción muy interesante para estos usuarios, ya que los dispositivos no pierden esa función y pueden combinarla con otros métodos de desbloqueo. La única consecuencia visible (y no mucho) es el ligero aumento del grosor del dispositivo.

En el evento de presentación del OnePlus 6T la firma ha confesado cómo comenzó a trabajar con esta tecnología de forma experimental con el Oneplus 5T que se presentó el 18 de noviembre de 2017, y aunque no lo incluyeron con el OnePlus 6, sí que por fin lo han decidido incluir en el nuevo OnePlus 6T, un dispositivo más completo y que desde luego da un paso adelante en esta tendencia.

Un impulso importante para esta opción

La adopción de esta tecnología por parte del OnePlus 6T podría suponer el espaldarazo definitivo a una tendencia que desde luego plantea alternativas interesantes.

Es cierto que el lector de huellas dactilares no ha desaparecido del panorama de nuestros smartphones, pero los sistemas de reconocimiento facial o de reconocimiento de iris han cobrado cada vez más importancia entre los dispositivos de gama alta y puede que ese cambio se traslade en el futuro a otras gamas de producto.

Sin embargo la inclusión de estos sensores integrados en este modelo podría ser muy relevante. A diferencia de otros dispositivos en los que ya se ha incluido como los de Xiaomi, Vivo, OPPO o Huawei, el smartphone de OnePlus tiene un mayor alcance entre el gran público tanto por precio como por distribución global, y eso podría demostrar que efectivamente estos lectores pueden ser una opción sólida en el futuro.

Queda por ver el comportamiento de estos sensores, que al menos en el Mate 20 Pro dejaron claro que no podían compararse con el comportamiento del lector físico convencional: hay que colocar el dedo de una forma muy específica y el tiempo de respuesta no es comparable en dichos dispositivos en nuestras pruebas.

En el OnePlus 6T, no obstante, se ha revelado que el tiempo de desbloqueo es de tan solo 0,34 segundos, y si esa velocidad es real y se une a un reconocimiento preciso aun sin apoyar el dedo "a la perfección", podríamos tener a un candidato de futuro muy interesante.

A las propuestas de Synaptics y Qualcomm pronto podría salirles además una competidora. Una patente de Samsung descubierta hace apenas unos días nos habla de un sistema que también situaba un sensor de huella bajo la pantalla, pero con una diferencia singular: toda la pantalla será un sensor de huella gracias a un co-procesador que se encargaría de controlar esa parte sin "molestar" a la CPU del smartphone.

Parece por tanto que este tipo de soluciones están a la orden del día, pero para saber si la tendencia se consolida tendremos que esperar a conocer el rendimiento en el OnePlus 6T y, por supuesto, qué sucede en esa primera mitad del año que viene en la que es probable que otros fabricantes adopten este tipo de tecnología.