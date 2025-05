Una incidencia de Telefónica y O2 está afectando al teléfono de emergencias 112. Hay alternativas para los afectados

Una incidencia en la infraestructura de Telefónica está provocando algunos problemas en líneas fijas en diversas regiones de España. Especialmente llamativo es el impacto que esta incidencia está teniendo en el número de teléfono de emergencias, el 112.

Qué ha pasado. Como indican en El País, un portavoz de Telefónica revela que "Hemos hecho unos trabajos de actualización de la red que han afectado a servicios puntuales en algunas empresas. Estamos trabajando en resolverlo".

Varias regiones sin 112. Son varias las Comunidades Autónomas y regiones que sen han quedado sin poder recibir llamadas a sus servicios de emergencias 112 por parte de clientes de Telefónica en dichas zonas. Algunas de las alternativas son:

Gobierno de Aragón: 683 638 273 / 683 134 645 / 660 705 897

Gobierno Vasco: 902 112 088

Generalitat Valenciana: 96 342 80 00

Otras afectadas. En Extremadura también han avisado de problemas e indican que están "trabajando desde primera hora para que no afecten al ciudadano", pero no hay números alternativos. Lo mismo ocurre en el 112 de Andalucía, donde se indica que esta incidencia comienza a recuperarse en esta Comunidad Autónoma. En el comunicado de la Junta de Andalucía indican lo siguiente:

"Cabe destacar que, esta madrugada la empresa Movistar tenía programada una intervención a las 03.00 horas, a partir de ese momento se han empezado a dejar sentir algunos problemas las llamadas salientes, aunque sin afectación a las llamadas de la ciudadanía que solo se han visto afectadas a primera hora de la mañana".

Otras se libran. En la Generalitat de Cataluña indican que la incidencia ha sido mínima "y los sistemas de contingencia han operado y ahora se trabaja con normalidad". En el 112 de la Comunidad de Madrid no hay avisos y no parece que haya habido impacto. El 112 de Castilla y León también parece estar libre de incidencias según sus responsables, y lo mismo ocurre en Galicia o en Islas Baleares. Otras comunidades autónomas como Islas Canarias, Murcia, Navarra o Cantabria no registran avisos en sus cuentas en X, por ejemplo.

Impacto irregular. La incidencia parece afectar de forma irregular a los clientes de Telefónica. Desde el Departamento de Seguridad de Telefónica indican que alrededor de las cuatro de la mañana se han comenzado a detectar "problemas con algunas de las llamadas que entraban en el call center".

Actualización: el 112 ya ha sido restablecido. Según indican en The Objective, portavoces de Telefónica revelan que siguen trabajando en restablecer la normalidad. Eso sí, destacan que "comunicaciones fijas (voz e internet) en algunas empresas. Estamos trabajando en resolverlo y ya se ha recuperado una parte de esos servicios afectados, como es el caso de los servicios de emergencia 112, que ya han sido restablecidos".

