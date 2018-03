Huawei P20 Pro frente a iPhone X, Galaxy S9+, LG V30S y los demás gama alta de referencia

Como ocurre cada año tras el MWC, la primavera nos trae un aluvión de nuevos terminales que comienzan a configurar la foto de lo que será lo mejor del año 2018 en la gama alta de smartphones. El iPhone X y el Galaxy S9+, entre otros, han recibido a dos duros contendientes en el día de hoy: el nuevo Xiaomi Mi Mix 2s que aprieta en precio, y el sorprendente Huawei P20 Pro, todo un producto maduro y con mucho que ofrecer. Veamos cómo queda la comparativa entre los mejores smartphones del año.

Los mejores smarpthones del año comparados

Aunque todavía quedan nuevos terminales por conocer a lo largo de este 2018, la base más importante ya la tenemos aquí. En esta comparativa hemos querido enfrentar a los siguientes terminales de gama alta, todos ellos smartphones franquicia de sus respectivas marcas.

Dos ligas a nivel de pantalla

Arrancamos la comparativa entre los mejores teléfonos de gama alta que actualmente podemos encontrar en el mercado con la pantalla. Asomándonos a la tabla comparativa, además de la diagonal "tipo" de 6 pulgadas o muy cercana, los diseños en que todo el frontal son pantalla son los que mandan. Con ello se consigue que, pese a esas grandes pantallas, podamos hablar en todos los casos (incluso Sony ya está solucionando su desventaja) de una trabajo de compactación muy interesante. Samsung, LG, Huawei o Apple, principalmente, son los que más ajustan sus dimensiones, destacando especialmente el LG V30S.

Pantalla Tecnología Resolución Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (gr) Samsung Galaxy S9 5,8" SuperAMOLED QHD+ (567 ppp) 147,7 68,7 8,5 163 Samsung Galaxy S9+ 6,2" SuperAMOLED QHD+ (531 ppp) 158 73,8 8,5 189 iPhone X 5,8" AMOLED QHD (538 ppp) 144 71 7,7 174 Huawei P20 Pro 6,1" OLED QHD (534 ppp) 150 78 8,2 190 LG V30S 6" OLED QHD (538 ppp) 152 75 7,3 158 Pixel 2 XL 6" P-OLED QHD (538 ppp) 157 76 7,9 175 Xiaomi Mi Mix 2S 5,99" IPS FHD+ (403 ppp) 150,8 74,9 8,1 191 OnePlus 5T 6" AMOLED FHD (401 ppp) 156 75 7,3 162 Honor View 10 5,99" LCD FHD+ (403 ppp) 157 75 6,9 172 Sony Xperia XZ2 5,7" IPS FullHD+ (424 ppp) 153 72 11,1 197 HTC 11+ 6" SuperLCD QHD (538 ppp) 158 75 8,5 188

En cuanto a lo que tiene que ver puramente con las pantallas, hay ya dos ligas diferenciadas aunque no muy distanciadas. Por un lado los modelos que, con su resolución máxima, superan los 500 ppp de densidad de píxeles. Por otro lado, los que, como Sony, OnePlus o Xiaomi, todavía se quedan por debajo de esa cifra y ven como en la gama media ya hay modelos con características similares.

Si nos referimos a los paneles, la tecnología OLED de la que casi era Samsung la única representante, ha ganado adeptos en estos últimos meses, aunque como hemos podido comprobar en las reviews de Xataka, no con los mismos resultados. De los modelos que ya hemos podido probar en Xataka, ahora mismo tanto Samsung como Apple están a la cabeza global en calidad, aunque con LG por ejemplo bastante cerca.

Guerra de procesadores: llegan los primeros Snapdragon 845

Con la alegría de haber dicho adiós definitivamente a terminales de gama alta de menos de 64 GB de memoria base, este 2018 nos encontramos con un crecimiento importante en este apartado.

Hay opciones para todos los gustos y necesidades, desde modelos como el Samsung no que no escatima ni es modelos ni en la posibilidad de ampliar con tarjetas microSD, hasta el Huawei P10 Pro o LG V30S que ya no bajan de los 128 GB. En los términos medios están el iPhone X, que para no tener el de 64 GB hay que realizar un desembolso importante, o el Sony Xperia, que solo da opción de 64 GB, eso sí, con ampliación de hasta 400 GB gracias a tarjetas microSD.

Procesador Memoria RAM Memoria interna OS Batería Samsung Galaxy S9 Exynos 9810 4 GB 64/128/256 GB (microSD hasta 400 GB) Android 8.0 Oreo 3000 mAh (inalámbrica) Samsung Galaxy S9+ Exynos 9810 6 GB 64/128/256 GB (microSD hasta 400 GB) Android 8.0 Oreo 3500 mAh (inalámbrica) iPhone X Apple A11 Bionic 3 GB 64/256 GB iOS 11 2716 mAh (inalámbrica) Huawei P20 Pro HiSilicon Kirin 970+NPU 6 GB 128 GB (+microSD) Android 8.1 con EMUI 8.1 4000 mAh LG V30S Snapdragon 835 6 GB 128/256 GB Android 8.0 Oreo 3300 mAh Pixel 2 XL Snapdragon 835 4 GB 64/128 GB Android 8.1 3520 mAh Xiaomi Mi Mix 2S Snapdragon 845 6/8 GB 64/128/256 GB Android 8 3400 mAh (inalámbrica) OnePlus 5T Snapdragon 835 6/8 GB 64/128 GB Android 7.1 3300 mAh Honor View 10 HiSilicon Kirin 970 4/6 GB 64/128 GB (+microSD) Android 8.0 Oreo 3750 mAh Sony Xperia XZ2 Snapdragon 845 4 GB 64 GB (+microSD hasta 400 GB) Android 8.0 Oreo 3180 mAh HTX 11+ Snapdragon 835 4/6 GB 64/128 GB (+microSD) Android 8.0 Oreo 3930 mAh

De lo que sí que van sobrados todos los terminales de la comparativa es de potencia. Aquí se juntan modelos recién presentados que ya incluyen el último de Snapdragon, los que hasta que presenten actualización siguen con chips del año pasado, y los que se apoyan habitualmente de los suyos propios, como Apple, Samsung (en algunas versiones) y Huawei. Optar por más o menos memoria RAM ya depende de la versión que escojamos incluso dentro de cada modelo.

Tres cámaras y el precio: la guerra de los nuevos gama alta

Y llegamos por fin al punto de las fichas técnicas donde más diferencias más allá de los fríos datos tenemos. La cámara es un baluarte en el que basan parte de su éxito muchos gama alta en la actualidad. Ahí la doble cámara, en sus diferentes variantes y "colores" se ha hecho la dueña y señora de la diferenciación.

Como vimos en nuestra comparativa, solo Google con el enorme trabajo a nivel de sofwware creemos que está a la altura sin tener ese doble sensor. Los que se consideran importanes ya no dejan en su trasera menos de dos sensores. La panacea es el nuevo Huawei P20 Pro que, bajo la firma de Leica, se ha atrevido con tres, uniendo así su diferenciación (sensor monocromo) con lo que más gustaba: el zoom 2X y modo retrato.

Cámara principal Cámara secundaria Precio Samsung Galaxy S9 12 MP (f1.5-2.4 / OIS) 8 MP (f1.7) 849 euros Samsung Galaxy S9+ 12 MP (f1.5-2.4 / OIS) + 12 MP (f.24 Tele) 8 MP (f1.7) 949 euros iPhone X 12+12 MP (f1.8, 1.6, 2.4 // OIS) 8 MP (f2.2) 970 euros Huawei P20 Pro 40+20+8 MP (AIS // f1.6) 8 MP (f2.0) 899 euros LG V30S 16+13 MP (120º) (OIS // f.16) 5 MP (f.2.2) -- Pixel 2 XL 12 MP (OIS // f1.8) 8 MP (f2.4) 805 euros Xiaomi Mi Mix 2S 12 MP (f1.8) + 12 MP (f2.4) 5 MP (f2.0) Desde 550 euros (no oficial) OnePlus 5T 20+16 MP (f1.7) 16 MP (f2.0) 499 euros Honor View 10 16 (f1.8) + 20 MP (f2.0) 13 MP (f2.0) 483 euros Sony Xperia XZ2 19 MP (f2.0) 5 MP (f2.2) 799 euros HTX 11+ 12 MP (OIS // f1.7) 16 MP (f2.0) 799 euros

Si pasamos ahora al precio, Apple, Samsung y ahora también Huawei están el el top de los más caros. Dos de ellos son además de los recién presentados junto con el LG y el último de Xiaomi, que junto con Honor y OnePlus, juegan la baza del precio y su relación prestaciones/coste.

Además de en la cámara, el Huawei P20 Pro es un modelo que ha arriesgado en casi todos sus apartados. Tomemos de ejemplo que es el primero de este nivel que se atreve con la huella en pantalla, además del reconocimiento facial y el lector de huellas trasera.

¿Con cuál os quedaríais vosotros ahora mismo?