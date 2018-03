Huawei P20 Pro: un nuevo titán fotográfico con triple cámara con la firma de Leica e inteligencia artificial

El stand de Huawei en el MWC seguía donde siempre y como siempre, pero en esta ocasión no era el punto de muestra de sus últimos móviles de la serie P. Éstos los hemos conocido hoy, y dentro de esta primera ronda de buques insignia el que destaca es el Huawei P20 Pro, con un apellido que parece bien merecerse sobre todo por su dedicación a la fotografía.

Así, París ha sido el cautivador entorno para dar a conocer este buque insignia de la marca china, el cual viene pisando fuerte en lo que se refiere a fotografía. Más diferenciación con su hermano mediano el Huawei P20 en cámaras y funciones, y algo se cada vez nos sorprende menos: la muesca en el frontal o “notch”, y como no podía faltar la inteligencia artificial.

Huawei P20 Pro Pantalla OLED FullView de 6,1 pulgadas 18,7:9 con resolución 2.240 x 1.080 Procesador Huawei Kirin 970 + NPU Tarjeta gráfica Mali G72MP12 RAM 6 GB Memoria 128 GB+ microSD Sistema operativo Android 8.1 Oreo con EMUI 8.1 Conectividad 4*4 MIMO, LTE Cat. 18 hasta 1,2 Gbps, Bluetooth 4.2, wifi Batería 4.000 mAh, 4,5V/5A supercharge Cámara trasera Triple cámara Leica: sensor RGB de 40 megapíxeles Light fusion (f/1.8) + 20 megapíxeles monocromo (f/1.6) + teleobjetivo 8 megapíxeles (f/2.4)Zoom híbrido 5x, enfoque predictivo, cámara lenta a 960 fps a 720p Cámara frontal 24 megapíxeles Otros Sensor de huellas delatero, Dolby Atmos, USB tipo C, BT aptX HD, LDAC, LHD Precio 899 euros (con cámara Huawei EnVizion 360 incluida)

Estética renovada, pero con aires familiares y sin renunciar a la operación bikini

El Huawei P10 aún se mantuvo en sus trece en cuanto a una trasera de aluminio cuando incluso Apple se pasaba al cristal con su joya de la corona. Pero el primer buque insignia de 2018 de los chinos viste ahora también en cristal, sumándose a la corriente de una trasera con reflejo (y menos resbalosa).

Las curvas y los acabados, no obstante, sí guardan cierta fidelidad con las líneas de diseño de sus predecesores. Aunque la diferencia más notable está en la parte delantera: el lector de huellas se mantiene en el borde inferior, pero la simetría horizontal se rompe para rascar milímetros cuadrados del borde superior y regalárselos a la pantalla, que pasa a ser uniceja como todas ésas que ya vimos en el MWC.

Muesca, notch o como queramos llamarle, el caso es que este cambio estético lo vemos aplicado en los tres terminales. No sabemos el porcentaje de aprovechamiento el frontal por parte de la pantalla, pero posiblemente sea mayor que el de sus antecesores y se acerque al del ASUS Zenfone 5 (que no tiene el sensor de huellas en la parte delantera, pero no tiene el borde inferior tan fino como el iPhone X).

Lo más potente de la casa sin renunciar a la autonomía

Dejando a un lado las apariencias y centrándonos precisamente en lo que éstas envuelven, para la joya de la corona y su inmediato sucesor (el P20) Huawei mantiene la tradición de los socks de la casa y ambos montan el último, el Kirin 970 que estrenó el Huawei Mate 10 el año pasado. Procesador que promovieron con el reclamo de la inteligencia artificial, característica de moda que por supuesto tampoco ha pasado desapercibida en esta ocasión, pero de eso hablaremos algo más en detalle en el apartado de las cámaras.

Al Kirin 970 le acompañan 6 GB de RAM (otra de las diferencias con el P20 estándar), y 128 GB de almacenamiento que si no son suficientes pueden ampliarse con una tarjeta microSD. Y para alimentar éstos y el resto de componentes el P20 Pro integra una batería de 4.000 mAh (y carga rápida), lo cual pinta bastante bien teniendo en cuenta que en los últimos años son más bien pocos los topes de gama de 5,5 o más pulgadas que pasan de los 3.000-3.500 mAh, y sin pasar de los 7,8 milímetros de grosor.

Hablemos de la triple cámara

Como ya bien hizo Samsung con sus Galaxy S9, el punto a destacar en la promoción de su (primer) tope de gama es la cámara. Cámaras en este caso, enfatizando mucho esa -s sufijo de plural por que hablamos de tres cámaras traseras.

Como hemos especificado en la tabla del principio, se trata de tres sensores:

Sensor RGB de 40 megapíxeles Light fusion (f/1.8)

Sensor monocromo de 20 megapíxeles monocromo (f/1.6)

Teleobjetivo de 8 megapíxeles (f/2.4)

De este modo, Huawei mantiene su apuesta por combinar un sensor de blanco y negro con uno de color, sumando al combo el que es el primer sistema de Leica con zoom en un smartphone, concretamente el Vario-summilux-h 1:1.6-2.4/27-80 ASPH. El sistema integra además receptor y transmisor láser, el flash y un sensor de temperatura del color para el ajuste automático de los blancos.

De hecho, aunque lo que permite el teleobjetivo es tener un zoom híbrido de 3x, la marca parece haberse centrado en mejorar el punto crítico por antonomasia de las cámaras (más aún las de móviles): la fotografía en baja luz o nocturna.

Las claves de esto son, en primer lugar, la tecnología propia Light fusion technology, que combina 4 píxeles en uno grande (1,55 micrómetros, más que el de otras marcas como se han encargado de resaltar), de modo que con el sensor de 40 megapíxeles se obtiene una foto de 10 megapíxeles.

La teoría es que esto da mejor resultado en baja luz, obteniendo unas imágenes más definidas. Pero lo que aquí destaca también es la que han denominado “estabilización inteligente” o AIS, que permite realizar disparos de larga exposición sin trípode (hasta 8 segundos).

La inteligencia artificial interviene además, según el fabricante, en el reconocimiento de escenas, al aplicar un procesado según el tipo de fotografía y las condiciones de luz, etc. También está presente en la composición, detectando escenas torcidas, si va a ser una foto grupal (por el encuadre), etc., y en la galería de fotografías, organizando fotos y creando vídeos (soporta hasta 100 categorías).

Otras incorporaciones en cuanto a fotografía son el ultrasnapshot, que permite realizar fotografías en 0,3 segundos pulsando dos veces el botón de encendido (con el móvil en reposo) y un enfoque predictivo 4D, que rastrea movimiento y se anticipa pudiendo predecirlo.

Por su parte, la cámara frontal también se lleva su dosis de megapíxeles y el P20 Pro integra un sensor de 24 megapíxeles. No se olvidan de destacar la función de moda, el modo retrato, presentando algunas funciones que buscan lograr el deseado desenfoque también en la cámara subjetiva.

Sin discriminar en conectividad y conexiones

Además del procesador, lo que tienen en común el P20 y el P20 Pro son las opciones de conectividad. Ambos terminales cuentan con NFC, Bluetooth 4.2, WiFi y 31 bandas de LTE.

Ninguno de los dos cuenta con jack de audio, por cierto. De este modo, en la base de ambos móviles reina el USB tipo-C, entre altavoz y micrófono, por lo que ambos cuentan también con el soporte de carga rápida.

Versiones y precios del Huawei P20 Pro

El buque insignia de Huawei estará disponible a la venta por un precio de 899 euros a partir del 6 de abril, según acaban de anunciar. No han aclarado la disponibilidad según localización, pero sí sabemos que habrá cuatro colores: negro, rosa, azul y el novedoso twillight (un degradado de verde y lila).

En algunos comercios ya lo podemos ver ofertado junto con la Huawei EnVizion 360 como regalo de lanzamiento. En la web de Media Markt ya puede reservarse para recibirlo o recogerlo dicho día, también en Phone House (pudiendo elegir color entre dos de los existentes).

