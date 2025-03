Los APK que permitían usar Spotify Premium sin pagar ya no funcionan. Ahora el peligro está en los APK que tratan de coger el relevo

Disfrutar del servicio de Spotify Premium sin pagarlo era posible gracias a una aplicación de Android que se distribuía en internet con unos paquetes APK instalable de forma externa. De la noche a la mañana esos APK ha dejado de funcionar, y eso puede tener consecuencias peligrosas para los usuarios que buscan alternativas.

Qué ha pasado. Spotify ofrece tanto cuentas gratuitas con publicidad como cuentas Premium de pago. No obstante, hace tiempo aparecieron un serie de APKs que permitían disfrutar del servicio Premium sin pagar en dispositivos Android. Spotify ha acabado tomando medidas contra dichos clientes ilegítimos, que ahora ya no funcionan y que por lo tanto no permiten que los usuarios hagan lo que estaban haciendo hasta ahora. La empresa había hecho movimientos así en el pasado, tanto en nuestro país como en otros.

Los usuarios se lamentan y buscan alternativas. Son muchos los que han expresado en redes sociales su pesar por no poder disfrutar de estos APKs, y también muchos los que han intentado buscar alternativas que funcionasen sin éxito.

El método de la nueva cuenta. Hay quien asegura que si esos APKs ya no funcionan es porque Spotify ha cerrado cuentas que las usaban, y que creando una nueva cuenta todo puede volver a funcionar y es posible recuperar preferencias y listas de reproducción.

La peligrosa promesa de los APKs que sí funcionan. Tras dejar de funcionar, lo que también han comenzado a aparecer por doquier son publicaciones de usuarios que compartían enlaces de descarga de nuevos APKs que supuestamente permiten hacer lo que Spotify ha impedido. Este tipo de mensajes pueden ser especialmente peligrosos por una sencilla razón: malware.

APKs con bicho. De hecho, este tipo de sucesos suelen ser el detonante de una propagación de malware y de ciberataques en nuestros dispositivos al intentar buscar alternativas para los APKs que ya no funcionan. Desde Xataka recomendamos no descargar ni instalar esos APKs para evitar problemas. Al instalar de forma externa (sideloading) un APK, no se pasan los filtros de seguridad que Google tienen en su tienda de aplicaciones, lo que hace que no podamos saber si contienen malware o no.

Y ahora qué hago. Las opciones para los usuarios son variadas. Pueden seguir disfrutando de Spotify en su versión gratuita, suscribirse y pagar por la versión Premium, o también probar otros servicios similares. Los hay además gratuitos y de calidad, y de nuevo insistimos: es mejor ignorar las promesas de esos APKs que teóricamente reemplazan las funciones de los APK ahora desactivados por Spotify.

Imágenes | Omid Armin

En Xataka | Spotify prepara una nueva opción de suscripción, según Bloomberg: Music Pro hará realidad la antigua promesa de audio HiFi