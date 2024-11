Las mejores alternativas gratis a Spotify para disfrutar de tu música de forma legal y sin tener que pagar

Te traemos una recopilación de las mejores alternativas gratis a Spotify, de forma que no necesites gastar dinero para escuchar música en streaming. Tenemos de todo, desde servicios similares con versión gratuita hasta otras webs gratis, pasando por apps que sacan la música de YouTube y alguna emisora de radio.

En esta lista vamos a incluir en cada uno de los servicios una descripción, así como un enlace a su web oficial. En casi todos los casos también vas a tener la posibilidad de bajar aplicaciones móviles, de forma que casi siempre podrás disfrutar de la música que quieras desde cualquier sitio.

Y como siempre decimos en Xataka Basics, esta es nuestra lista, pero si consideras que nos hemos dejado fuera algún servicio que consideras importante, te invitamos a decirnos tus alternativas en el apartado de comentarios. Así, el resto de lectores podrá beneficiarse del conocimiento de nuestros xatakeros.

YouTube Music

Al igual que Spotify tiene una versión gratuita limitada con anuncios, YouTube Music también te permite escuchar música sin suscripción. Eso sí, la fórmula se repite, y al hacerlo tendrás que escuchar anuncios y no tendrás muchas de las funciones de la versión de pago.

YouTube Music con anuncios te permite escuchar podcasts, canciones y vídeos musicales. Los podcasts también tiene opción de escuchar en segundo plano. Para escuchar música tienes la función de fila, repetición y saltos de canción limitados. Es muy buena alternativa, con aplicaciones móviles y versión web.

Bandcamp

Bandcamp se está convirtiendo poco a poco en uno de los portales de música más importantes de Internet, donde músicos de todos los géneros crean perfiles suyos y de sus discos para ofrecerlos al público. En esta web podrás comprar los álbumes de tus músicos favoritos en formato físico y digital, merchandising, y seguir a todos los artistas que quieras.

Sin embargo, la plataforma también te permite escuchar música gratis de todos los artistas. No, no lo podrás hacer para escuchar todos los discos de forma gratuita, ya que en muchos casos solo puedes escuchar dos o tres temas de cada trabajo, pero es un sitio perfecto para escuchar adelantos, discos, e incluso descubrir artistas de géneros concretos con su sistema de etiquetas.

Last.fm

Aunque esta es una plataforma famosa sobre todo por permitirte recopilar las estadísticas de todo lo que escuchas en servicios de streaming, también te permite escuchar música. Su diseño es anticuado y está poco pulido, pero es una opción interesante para escuchas casuales, con una potente base de datos de artistas y recomendaciones.

Soundcloud

Esta es una plataforma con 200 millones de canciones y 20 millones de artistas de todo el mundo. Puedes acceder gratis a escuchar millones de temas, aunque también tiene una versión gratuita con opciones adicionales como descargar música para escucharla sin conexión o acceder a todo el catálogo.

En cualquier caso, SoundCloud es famosa porque está especializada en artistas emergentes. No es tanto un lugar para escuchar los últimos trabajos de artistas internacionales como uno donde vas a toparte con los primeros temas de nuevos creadores, e incluso remixes, improvisaciones y mezclas de todo tipo. También puedes dejar comentarios en cada canción.

Internet Archive

Esta es una plataforma famosa en el mundo entero por cosas como guardar el historial de páginas web, y algunas aplicaciones para que no se pierdan nunca. Sin embargo, también iene otro tipo de contenido multimedia, incluyendo música y vídeos.

La música que encontrarás aquí es diferente, ya que es libre y sin derechos de autor, por lo que no verás grandes autores ni músicos conocidos. Sin embargo, sí que puedes encontrar música en directo, y todo el contenido del portal es totalmente gratuito y legal.

Harmony Music

Una aplicación para Android, pero también tiene versiones para Windows o GNU/Linux. Es de código abierto, y te ofrece una alternativa a Spotify que utiliza los vídeos de YouTube como base para ofrecerte la música, pero con una interfaz adaptada para que parezca un servicio de streaming musical.

No puedes instalarla desde la tienda de aplicaciones, y tendrás que bajar su APK desde Github. Sin embargo, al ser de código abierto te aseguras de que sea segura. En cuando a las opciones, ofrece caché de canciones, opciones de radio, escuchar música de fondo, crear playlist, importar canciones, controlar la calidad de sonido y mucho más.

ViMusic

Otra aplicación que te permite escuchar vídeos de YouTube como si se tratase una app de streaming de música al estilo de Spotify. En este caso, tiene la particularidad de ser compatible con Android Auto, por lo que vas a poder usarla cuando estés conduciendo.

También es una aplicación de código abierto y completamente gratuita. Tienes opciones como la de crear listas de reproducción, navegar por grupos y canciones, o explorar los álbumes disponibles. También cuenta con un buscador propio, y la posibilidad de organizar la música como quieras. Incluso vas a poder descargar la música para escucharla sin conexión.

Audiomack

Esta es una plataforma gratuita bastante menos conocida, en la que los artistas pueden subir su música. Aquí, lo que más vas a encontrar es hip-hop, música electrónica y otros estilos urbanos. Su plan gratuito es sencillo y con anuncios, y si quieres audio de alta calidad, ecualizadores, descargar música o no tener anuncios tendrás que pagar por su plan premium.

Pero pese a sus límites, el servicio ofrece opciones interesantes como listas de reproducción y de tendencias, y un potente buscador para encontrar temas de tu interés. Podrás crear lístas de reproducción, y ver perfiles que te permitan descubrir interesantes artistas emergentes.

Idagio

Un servicio de streaming centrado en la música clásica. Es de pago, pero tiene una versión gratuita con 2 millones de pistas que puede darte horas y horas de escucha. En este plan gratuito se incluyen también los últimos lanzamientos de grandes artistas, colección personal, metadatos completos de los temas y listas de reproducción para estados de ánimo.

Jamendo

Se trata de una plataforma de streaming musical que se centra en la música con licencia Creative Commons . Esto quiere decir que los artistas suben sus obras para que puedas escucharlas gratis, con la única condición de no poder utilizarla para fines comerciales.

El servicio tiene lo que quieres, con listas de reproducción por géneros como las de plataformas de pago, y la posibilidad de crear tus propias listas, decir qué canciones te gustan o descargártelas en tu dispositivo. Aquí, lo único que debes saber es que no vas a encontrarte con músicos comerciales ni con nadie que conozcas, simplemente es un submundo alternativo de músicos que quieren darle una filosofía diferente a la industria.

Radio Garden

Otra opción gratis es escuchar emisoras de radio con música. Es verdad que no son competidoras directas de Spotify, pero hay emisoras de radio especializadas en música que pueden solucionar una tarde, y Radio Garden te permite escuchar cualquier emisora en tu móvil, fomentando la exploración y el descubrimiento.

Lo que te ofrece este servicio es un mapa del mundo, y puedes navegar en él para encontrar emisoras de cualquier país sobre el que pase. Muchas son emisoras musicales, por lo que puedes explorar la música que está sonando ahora mismo en cualquier país del mundo.

TuneIn Radio

Y ya que estamos mencionando servicios de radio, este es uno de los más importantes. Este es un servicio en el que vas a encontrar una enorme cantidad de emisoras, e incluso tienes una sección de música para encontrar emisoras donde pongan música a todas horas.

Lo que debes saber es que la versión gratuita del servicio tiene anuncios en sus emisiones. Además, aunque la mayoría de emisoras las vas a poder escuchar, hay algunas que solo están disponibles en la modalidad de pago.

MixCloud

Otro servicio de streaming basado en estaciones de radio, pero con la particularidad de centrarse en mezclas creadas por DJs profesionales. Esto quiere decir que en este caso la música no la pone un algoritmo ni un DJ cualquiera, sino personas reales y profesionales.

Tiene una versión gratis con anuncios, aunque también te permite suscribirte a DJs. Además, tienes emisoras de prácticamente cualquier género musical. La parte negativa es que no puedes escuchar canciones específicas y que no puedes saltarte las que no te gusten.

Musify

Otra app móvil de código abierto que extrae la música de YouTube para permitirte escucharla donde quieras en tu móvil. Tiene opciones como crear listas de reproducción, audio de alta calidad, sincronización de letras y mucho más. Todo ello sin tener que pagar suscripción y sin anuncios.

