Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 13 de junio

Este fin de semana vuelve el Hoy No Circula sabatino, la estrategia mediante la cual la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) restringe el tránsito de ciertos vehículos para mitigar la polución en el Valle de México.

Ante esto, los conductores que planeen usar sus automóviles deberán corroborar el último dígito de su matrícula y el distintivo de verificación antes de ponerse en marcha. Estas medidas restrictivas no se limitan únicamente a las 16 demarcaciones de la CDMX, sino que se extienden a diversos ayuntamientos conurbados del Estado de México. La normativa opera del mismo modo en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Por lo tanto, ten presente que si tu trayecto atraviesa cualquiera de estas localidades, quedarás sujeto de igual forma a las reglas del Hoy No Circula sabatino.

A qué vehículos y matrículas afecta el Hoy No Circula sabatino

El propósito central de esta iniciativa es disminuir el número de coches en activo para atenuar los niveles de emisiones, incorporando lso sábados una serie de pautas particulares que complementan el calendario habitual de los días laborales. La restricción no impacta a todos los automovilistas por igual cada fin de semana: el holograma asignado, la terminación numérica de la placa y la posición del sábado (si es considerado par o impar dentro del mes) definen quién debe quedarse estacionado y quién goza de libre tránsito.

Eos sí, las limitaciones del Hoy No Circula sabatino no permanecen vigentes durante todo el día. Las restricciones se aplican de 05:00 hasta las 22:00 horas, lo que significa que durante el horario nocturno y de madrugada la restricción no aplica para los automóviles, siempre y cuando las autoridades no activen una fase de contingencia ambiental u otra medida extraordinaria que imponga límites adicionales.

Para la jornada correspondiente al 13 de junio de 2026, el calendario oficial indica que nos encontramos en el segundo sábado del periodo mensual, el cual se cataloga como "semana par". Bajo este escenario, los coches que posean el holograma 1 y cuyas placas de circulación concluyan en un dígito par tendrán estrictamente prohibido moverse en el horario de operación señalado. Eso sí, quienes cuenten con holograma 0 y 00 circular con total libertad. Al contrario, los holograma 2 tienen una restricción absoluta y no podrán circular ningún sábado del año.

Más allá de los escenarios descritos con anterioridad, existen las siguientes excepciones:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Max Titov

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