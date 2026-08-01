Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 1 de agosto

Este fin de semana retorna la puesta en marcha de la restricción del Hoy No Circula sabatino, un marco normativo con el que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) regula el tránsito de determinadas unidades motorizadas para frenar los niveles de polución en el Valle de México.

Quienes tengan pensado conducir este día deberán comprobar el último número de su matrícula su holograma. Cabe remarcar que la medida no se circunscribe solo a las 16 demarcaciones territoriales de la CDMX, sino que salpica asimismo a múltiples localidades metropolitanas del Estado de México. La regulación tiene vigencia en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Del mismo modo, no olvides que si tus desplazamientos cruzan por alguno de estos puntos geográficos, el Hoy No Circula sabatino se mantendrá plenamente operativo.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

El objetivo es reducir el número de automóviles en las calles para mitigar las emisiones contaminantes; sin embargo, las jornadas sabatinas se gestionan con sus propias normas que complementan el régimen habitual de lunes a viernes. Por ello, la suspensión de tránsito no afecta de forma idéntica a todos los conductores cada fin de semana: el engomado, el número final de la placa y si la fecha entra en la clasificación de semana par o impar determinarán quién debe permanecer en casa y quién puede circular sin problema.

Conviene subrayar que las prohibiciones del Hoy No Circula sabatino no se extienden a lo largo de las 24 horas consecutivas. El periodo de vigencia abarca estrictamente desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, lo que significa que fuera de ese margen de tiempo —en la franja nocturna y de madrugada— los vehículos pueden desplazarse libremente, a menos que se declare una fase de contingencia ambiental o se emita un aviso extraordinario que disponga límites excepcionales.

En el escenario correspondiente al 1 de agosto de 2026, las fechas oficiales determinan que estamos en el primer sábado del mes, por lo que estamos ante una "semana impar". Eso quiere decir que las unidades con holograma 1 y aquellas matrículas que terminen en una cifra impar serán las que no pueden circular

Por otra lado, los autos identificados con holograma 0 y 00 tienen total libertad para circular sin impedimentos bajo el esquema del Hoy No Circula sabatino. En contraposición, los coches provistos de holograma 2 carecen de autorización para moverse cualquier sábado del año.

Junto a las excepciones previas, es importante señalar también existen las siguientes:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

La penalización por no cumplir este reglamento va desde las 20 hasta las 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un rango que se traduce aproximadamente en un piso de 1,924.40 pesos y un techo de 2,886.60 pesos. Sumado al golpe al bolsillo, el infractor se arriesga al arrastre o retención del vehículo y a la consecuente pérdida de tiempo que conlleva solucionar el trámite administrativo ante los cuerpos de seguridad. A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino.

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Tim Foster

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