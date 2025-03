Unos científicos se han propuesto resolver la gran pregunta: ¿es más "sano" el vino blanco o el tinto?

Hemos leído innumerables artículos sobre beneficios y riesgos del vino. Como el resto de bebidas alcohólicas, el consumo de vino, especialmente el consumo excesivo (pero no solo), se ha vinculado con problemas diversos para la salud, desde problemas hepáticos hasta el cáncer. Por otra parte, el vino también contiene compuestos beneficiosos para nuestra salud, aunque estos beneficios no necesariamente compensen los riesgos.

Analizando el riesgo. Por supuesto no todas las bebidas alcohólicas tienen el mismo impacto sobre nuestra salud, e incluso no todos los vinos tienen por qué afectarnos igual. Ahora un grupo de investigadores ha estudiado si el vino tinto es más saludable que el blanco, centrándose en el impacto de estas bebidas sobre nuestro riesgo de padecer cáncer.

La respuesta obtenida es que no. No solo no encontraron diferencias entre los efectos de uno u otro tipo de vinos sobre el riesgo general de padecer cáncer, tampoco hallaron efecto alguno del consumo de uno y otro vino sobre este riesgo. Sí encontraron diferencias al estudiar el impacto del vino blanco sobre el cáncer de piel.

Alcohol y cáncer. El alcohol es considerado un alucinógeno del Grupo 1, es decir, una sustancia vinculada con el desarrollo de cáncer en humanos. El motivo está en el hecho de que nuestro cuerpo, al metabolizar el etanol, lo transforma en compuestos potencialmente dañinos para proteínas y ADN, lo que aumenta el riesgo de cáncer.

Pese a ello, existe cierta noción de que el vino tinto es más sano, al menos comparado con el vino blanco.

42 estudios. El equipo realizó un metaanálisis, un estudio cuantitativo que explora los resultados de los estudios previos para ponderar posibles discrepancias entre ellos. Lo hizo tomando 42 estudios observacionales, entre los cuales sumaban un total de 96.000 participantes.

Este análisis de la literatura científica no detectó impactos significativos sobre el riesgo de padecer cáncer asociados al consumo de vino, independientemente de su color. Los detalles del análisis fueron publicados en un artículo en la revista Nutrients.

El caso del cáncer de piel. Sí detectaron una diferencia que se manifestaba a largo plazo en el caso del cáncer de piel: el consumo de vino blanco se relacionaba con un aumento del 22% en el riesgo de padecer este tipo de cáncer con respecto al consumo de vino tinto.

“Los resultados de nuestro metaanálisis no revelaron ninguna diferencia significativa entre el vino tinto y el vino blanco en general”, explicaba en una nota de prensa Eunyoung Cho, quien colideró el estudio. “Sin embargo, sí observamos una distinción en lo que respectaba al riesgo de cáncer de piel. Específicamente, el consumo de vino blanco, pero no el de tinto, se asociaba con un aumento en el riesgo de padecer cáncer de piel”.

El equipo admitía no saber qué podía causar esta diferencia. El consumo genérico de vino podría vincularse a la posibilidad de que quienes consumen vino son más propensos a actividades que se vinculan con el cáncer de piel como tomar el sol en exceso. El problema es que esto no explicaría la diferencia entre el tipo de vino preferido.

¿Es entonces el vino bueno? Hay que tener cautela a la hora de interpretar los resultados en este sentido ya que el metaanálisis tan solo analiza resultados globales de estudios anteriores. En algunos contextos, como el estadounidense, el vino es una bebida vinculada a situaciones socioeconómicas más favorables.

En este tipo de contextos, el consumo de vino puede estar correlacionado también con un mayor cuidado en otros aspectos: alimentación más saludable, ejercicio físico… etc. Esto podría hacer que el efecto carcinógeno del alcohol contenido en el vino sea compensado, de forma que, globalmente, su impacto no pueda apreciarse a través de las herramientas estadísticas empleadas.

En Xataka | El estudio de dos vinos de hace 1.500 años ilustra algo interesante: elegir uno frente a otro ya era cuestión de postureo

Imagen | Zachariah Hagy