España está vacunando a distintas velocidades: algunas comunidades ya han vacunado completamente a casi el 5% de su población, otras a menos de la mitad

España no empezó con buen pie las campañas de vacunación. Problemas de distribución, retrasos en las vacunas, logísticas complicadas que tuvieron que improvisarse de un día para otro... Y, sin embargo, a nivel mundial, siempre ha estado a la cabeza de los ránkings mundiales.

Hoy por hoy, sigue entre los 10 países con más población vacunada con al menos una dosis y entre los 15 con más población completamente vacunada. Lejos de los primeros puestos y lejos de los objetivos que nosotros mismos nos hemos fijado, pero en una posición internacional muy buena dadas las circunstancias.

Sin embargo, esto solo es verdad si nos fijamos en el conjunto del país. En cuanto ampliamos el zoom y nos acercamos a las comunidades autónomas, vemos que hay importantísimas diferencias internas. ¿Por qué algunas comunidades han vacunado completamente a más del doble que otras? ¿Por otras, a pesar de estar poniendo prácticamente todas las vacunas que reciben, no consiguen "cerrar pautas" y están al fondo de la tabla?

Las distintas velocidades de España

En el gráfico superior, podemos observar cómo han evolucionado en estos meses las cifras de personas completamente vacunadas. Durante los primeros días, las posiciones varían más, pero en las últimas semanas los porcentajes se han convertido en tendencias bastante sólidas. Hay un grupo de comunidades que encabezan la tabla (Asturias, Castilla y León y Extremadura), mientras que Baleares, Melilla, Comunidad Valencia, Canarias o País Vasco están en la parte inferior. Asturias dobla a las Islas Baleares, de hecho.

Esto es llamativo porque, si tomamos como referencia lo que ha ocurrido con otros países como Israel, las tasas de vacunación serían más altas en las comunidades con un PIB más alto. Sin embargo, en el caso español nos encontramos a comunidades como Baleares o País Vasco muy abajo, mientras que Extremadura permanece en el TOP3. Las explicaciones son múltiples y nos van a permitir ver cómo las distintas estrategias de las comunidades inciden sobre el ritmo de vacunación.

No obstante, no es solo una cuestión de estrategia ni de eficacia. Melilla es la segunda comunidad que más vacunas administra de entre las recibidas y, aún así, está a la cola de población totalmente vacunada. Al fin y al cabo, "completar pautas", es también de la estructura sociosanitaria. Durante los primeros meses de la campaña, los colectivos prioritarios han sido mayores y sanitarios. Esos colectivos han sido, además, los receptores de vacunas como la de Pfizer que completan su pauta en menos de un mes. No es casual que entre las comunidades que más pauta han cerrado sean también las más envejecidas.

Tampoco es casual que Ceuta y Melilla a pesar de estar poniendo porcentualmente muchas más vacunas que ellas, tengan tasas tan bajas. Las ciudades autónomas tienen que sumar a su población poco envejecida la menor tasa de sanitarios por cada 1.000 personas de todo el país. Las siguientes comunidades con menos médicos son Baleares y Canarias también al fondo de la tabla.

Por otro lado, tampoco hay que olvidar que en las últimas semanas la llegada de las vacunaciones de profesores y otros colectivos con AstraZeneca ha creado una importante bolsa de personas que no completará sus pautas hasta dentro de tres meses (el tiempo recomendado para poner la segunda dosis de esta vacuna). Esto es otro factor que afecta a unas comunidades más que a otras.

Cambios en el horizonte

Ayer la Agencia Europea del Medicamento dio el visto bueno a la vacuna de Johnson & Johnson y, como venimos sosteniendo desde hace tiempo, esto sí puede suponer un cambio importante en el futuro cercano de las vacunaciones. Con una eficacia y seguridad homologables al resto de vacunas que hay en el mercado, la vacuna monodosis de Johnson & Johnson puede hacer permitir meter el acelerador.

¿Tanto como para llegar a verano con el 70% de la población vacunada? Es pronto para decirlo porque, aunque el ritmo actual no es suficiente, la verdad es que España está poniendo casi todas las vacunas que le llegan. Es decir, que, como señalaba la Ministra de Sanidad hace unos días, cumplir ese objetivo dependerá de las vacunas. Así que la pregunta relevantes es qué haremos si esas dosis no llegan.