Europa da el visto bueno a la vacuna de Johnson and Johnson: cómo funciona, qué efectos secundarios tiene y por qué puede cambiar la vacunaciones en toda España

Tal y como estaba previsto, la Agencia Europea del Medicamento acaba de dar su visto bueno a la Ad26.COV2.S, a la vacuna de Johnson & Johnson. En los próximos días, la Comisión Europea aprobará el inyectable y este empezará a distribuirse por unos países de la Unión que, tras tantos retrasos y polémicas, la esperan con los brazos abiertos. España, sin ir más lejos, tiene comprometidas más de veinte millones de vacunas; es decir, solo con esta vacuna puede inmunizar a casi la mitad de su población.

Precisamente por eso, y aunque los rumores de retrasos llevan persiguiendo a la vacuna desde hace semanas, expertos y autoridades sanitarias tienen claro que la Ad26.COV2.S, segura, eficaz y monodosis, puede cambiarlo todo: es el "as bajo la manga" de Europa para alcanzar el objetivo de tener vacunados al 70% de la población en verano.

¿Cómo funciona? ¿Qué efectos secundarios tiene? ¿Qué podemos esperar de ella? Esto es lo que sabemos de la vacuna de Johnson & Johnson.

Durante meses hemos repetido que el proceso tradicional de desarrollo de vacunas era lento y problemático. Es cierto y, de hecho, en un periodo con el actual donde las epidemias internacionales no pueden sorprender a nadie, muchos investigadores empezaron a trabajar en sistemas que permitieran acelerar el desarrollo sin comprometer la seguridad y la eficacia de las vacunas. Hace más de una década que el Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston empezó trabajar con el Adenovirus 26.

El Ad26 es un vector vial lo suficientemente conocido y versátil como para construir un sistema rápido de desarrollo de vacunas con él. Ya lo ha demostrado en varias ocasiones. Los equipos del BIDMC y Johnson & Johnson ya han desarrollado vacunas experimentales para numerosas enfermedades, entre las que la del ébola, la del Zika y la del VIH quizás sean las más famosas. Por ello, en enero de 2020, con la pandemia fuera de control en China, laboratorio y farmacéutica se pusieron manos a la obra.

El funcionamiento es muy parecido al de otras vacunas también basadas en adenovirus (como AstraZeneca o Sputnik V): los investigadores utilizan herramientas de ingeniería genética para conseguir que el inocuo Ad26 exprese proteínas propias del coronavirus; es decir, "disfrazan" el adenovirus de SARS-CoV-2 para que el sistema inmunitario lo identifique y desarrolle la inmunidad ante él. A finales de enero de 2021, tras meses de ensayos clínicos, Johnson & Johnson anunció que la vacuna era segura y eficaz.

A finales de enero, Johnson & Johnson presentó los resultados de la Fase III de su ensayo clínico de más de 44.000 participantes. Según estos datos y los de la FDA norteamericana, la vacuna mostró una eficacia del 77% eficaz 14 días después de la vacunación y del 85% a partir de los 28 días.

Cuando desglosamos los datos geográficamente, comprobamos que alcanzó una eficacia del 72% en los Estados Unidos, del 66% en América Latina y del 57% en Sudáfrica. Según explicó la compañía, los resultados más bajos en América Latina y Sudáfrica (especialmente en esta última) probablemente se debían a las nuevas variantes del virus.

No obstante, esos datos se referían fundamentalmente a contagios. Si miramos cómo protege la vacuna de casos graves, la eficacia era del 85% en todas las regiones. Los resultados son bastante interesantes para una vacuna de estas características (y la hace especialmente interesante para vacunar al grueso de la población). Además, desde finales de noviembre, la compañía tiene en marcha un ensayo clínico para comprobar si con dos dosis las cifras mejoran.

¿No son peores cifras que las del resto de vacunas? En efecto, al leer estas eficacias, cualquiera puede llegar a la conclusión de que los datos son mucho peores que en otras vacunas. No obstante, no debemos olvidar que parte de estas discrepancias se deben a que son ensayos clínicos hechos en lugares distintos, con "cepas" distintas y en momentos epidemiológicos diferentes. No son comparables entre sí. Baste recordar que los resultados de AstraZeneca en Escocia están siendo mucho mejores de lo esperados (mejores incluso que vacunas como Pfizer).