El precio de los huevos se ha disparado y tener un gallinero propio parece atractivo. Pero hay multas de hasta 3.000 euros

2025 es el año del regreso de Trump a la Casa Blanca, el de las negociaciones sobre Ucrania, el rearme de Europa, los aranceles y el distanciamiento de Bruselas y Washington. Y contra todo pronóstico 2025 está siendo también el año de la crisis de los huevos. Literalmente. Bien lo sabe EEUU, sumido en una profunda "ovoflación", pero también España, donde en poco tiempo los huevos se han encarecido más de un 20%. Así las cosas muchos hogares, sobre todo en el rural, pueden pensar en montar su propio corral para autoabastecerse.

No es nada nuevo ni que se haya hecho antes en España. Eso sí, desde 2024 hace falta algo más que pollos, grano y ganas para tener un gallinero doméstico. Si nos queremos ahorrar una multa hace falta también cumplir ciertos trámites.

Cuestión de leyes (y multas). Que llevemos toda la vida viendo corrales caseros en los pueblos, montados en fincas o patios con unas cuantas gallinas ponedoras, no significa que no haya una ley que los regule. En julio 2021 se aprobó un Real Decreto que establece ciertas "normas básicas" para "ordenar" las granjas avícolas. Y aunque no se centra exclusivamente en las explotaciones de “autoconsumo” sí recoge ciertas pautas que deben respetar sus dueños.

Si tienes una gallinero o incluso un pequeño corral casero te conviene conocer el decreto. Sobre todo porque, si bien el texto es de 2021, parte de sus normas sobre seguridad, higiene y equipamiento no empezaron a aplicarse hasta hace relativamente poco: el 1 de enero de 2024, cuando expiró la moratoria que disfrutaban las granjas que ya existían.

¿Y qué dice el decreto? Uno de los puntos más relevantes para las granjas domésticas es el recogido en el artículo 16.5, que especifica: "Los titulares de las explotaciones de autoconsumo estarán obligaos a efectuar una comunicación previa para que se incluyan en el Registro general de explotaciones ganaderas".

El matiz de "explotaciones de autoconsumo" es importante porque la ley define también con claridad qué requisitos deben cumplir para serlo: no sobrepasar un número máximo de aves ni vender nada de lo que produzcan. Ni crías ni carne ni huevos. En caso de que lo hagan pasarían a la categoría de "explotación reducida".

El requisito para los corrales caseros es menos estricto que el aplicado al resto de explotaciones, a las que antes de inscribirse se les exige una autorización que acredite que cumplen todas las normas; pero eso no significa que los gallineros para autoabastecimiento puedan hacer lo que quieran. Deben registrarse. Y entre otras cuestiones están obligados a identificar a un veterinario de referencia.

Cuestión de huevos euros. Las leyes suelen llevar aparejadas sanciones para quienes las incumplen. Y el decreto de 2021 sobre granjas avícolas no es una excepción. En la norma no se concretan sanciones en euros, pero sí se refiere el corpus de leyes al que recurrirán las autoridades si detectan una infracción. En el caso que nos ocupa, el de no registrar un corral, la referencia es la Ley de Sanidad Animal de 2003, en la que se identifica como infracción leve no comunicar a las autoridades los nacimientos ni entradas de animales de una explotación.

¿Y cuánto supone eso? Un buen pellizco. La sanción puede ir de los 600 a 3.000 euros, todo depende de las circunstancias de cada caso y agravantes como la reincidencia. La ley también permite que las infracciones se zanjen con un simple "apercibimiento", aunque de forma excepcional. "Solo se impondrá si no hubiera dolo y en los últimos dos años el responsable no hubiera sido sancionado […] por la comisión de cualquier otra infracción de las previstas", aclara.

Pero... ¿Es una norma nueva? No exactamente. De hecho lleva ya algunos meses dejando sentir su efecto en diferentes regiones de España. Hace un año por ejemplo La Voz de Galicia explicaba que el nuevo requisito había dejado “una avalancha” de solicitudes en las oficinas del departamento de Medio Rural, donde ya contabilizaban por entonces 40.700 gallineros de autoconsumo.

Las altas no responden solo al miedo a las multas. Sin el trámite los dueños de corrales se encontraban con que ya no podían comprar nuevas crías para sus granjas. En otras regiones la norma tuvo un alcance mucho más limitado.

Los huevos, bajo el foco. Que el Real Decreto de 2021 sea noticia ahora se explica por una razón sencilla: los huevos se han encarecido de forma considerable en las últimas semanas. En un escenario marcado por el aumento de la demanda y los costes y el fantasma de la gripe aviar que golpea Estados Unidos, el Ministerio de Agricultura calcula que su precio en origen ha subido un 30% en apenas un año. En lo que va de 2025 las alzas han sido, dependiendo del tipo de producto, de entre el 11 y 18%, con subidas especialmente pronunciadas en el último mes.

La OCU estima que "una docena de huevos medianos cuesta ahora un 25% más que hace un mes". En concreto calcula que el precio de los huevos de categoría M han subido de media un 25,2% si se comparan con los datos de abril de 2024. Además coincide en que el alza ha sido más marcada las últimas dos semanas.

Buscando las causas. La OCU no se limita solo a identificar las subidas de precios, que se mueven entre el 25% de los huevos de categoría M y el 15,4% interanual de los L. También ha indagado en las causas de ese encarecimiento, una suma de "varios factores" entre los que incluye la subida de precios en origen, la crisis de EEUU por la gripe aviar, un aumento de los controles de producción y la "psicosis colectiva".

"Los vídeos, informaciones en redes… de particulares hablando de la subida de precios y comparando lo que cuestan los huevos crea un entorno en que todos esperamos esa 'crisis'", razona la organización de consumidores, que advierte sobre la posible "especulación". Con ese telón de fondo en EEUU hay incluso quien ha optado por alquilar gallinas y autoabastecerse. En España tener un corral doméstico propio no es una opción tan extraña, sobre todo en el rural, pero eso sí: para evitarse sustos (y multas) es conveniente conocer la ley y los requisitos que marca.

Imágenes |Brooke Cagle (Unsplash) y Jusotil_1943 (Flickr)

