En Corea del Sur hay un fenómeno curioso que mantiene en vilo a economistas y fans del K-pop: el regreso de BTS

Durante un tiempo la carrera de BTS, una de las bandas de K-pop más populares del planeta (si no la más popular), pareció imparable. Sus ventas sumaban millones, igual que sus legiones de fans dentro y fuera de Corea del Sur o su fama en la industria musical, que no tardó en extenderse al mercado angloparlante. El septeto rompió barreras, se coronó en la Billboard 200 e incluso posó con Joe Biden en la Casa Blanca. En 2022 sin embargo las cosas cambiaron. En su punto álgido, la boy band anunció una pausa temporal obligada por algo que poco tenía que ver con la música: la mili.

Ahora sus siete miembros han cumplido con las obligaciones con Seúl y se habla ya de un próximo rencuentro con una pregunta clave de fondo: ¿Qué supondrá para el K-pop, una industria cultural milmillonaria en plena transformación?

Cuando BTS colgó el fusil. En Corea del Sur la ley es implacable: todos los hombres de entre 18 y 28 años deben cumplir con el servicio militar obligatorio (o voluntariado social) durante un período que oscila entre 18 y 21 meses. La norma prevé algunas exenciones para atletas, bailarines o jóvenes que hayan logrado grandes galardones en sus disciplinas y supongan un orgullo para el país.

No ocurre lo mismo con los cantantes de K-pop. Como mucho ellos pueden, gracias a una reforma aprobada en 2020, retrasar el reclutamiento hasta los 30 años. De ahí que en 2022 los miembros de BTS hiciesen algo extraño en una formación subida a la cresta de la ola y con una fama creciente tanto dentro como fuera de Corea: anunciaron un parón para hacer la mili. Sus siete componentes no tienen la misma edad ni se alistaron a la vez, de ahí que el reencuentro de la banda se anunciase ya por entonces para 2025.

Y llegó la fecha. El componente de más edad, Jin, se alistó en diciembre de 2022 y finalizó su servicio en junio de 2024, lo que le ha permitido volver a los escenarios y reanudar su carrera en solitario. En las últimas semanas se han licenciado también RM, V, Jimin y Jung Kook. El último en cumplir con sus obligaciones con el Estado surcoreano, Suga, lo hizo hace solo unos días. En la práctica, recuerda Nikkei, eso se traduce en que (si no hay sorpresas) en julio todos los miembros de la boy band estarán en condiciones de retomar su carrera conjunta. Y, como era de esperar, eso ha desatado la expectación de la prensa internacional y sus fans.

La agencia que representa a la banda ha confirmado a The New York Times que aún no puede relevar ningún plan de regreso, pero eso no ha impedido que los seguidores de BTS estén de celebración y salten algunas filtraciones. Hace unos días Variety se hacía eco de una exclusiva de The Korea Herald que afirma que el grupo volverá a los escenarios en más o menos nueve meses, hacia marzo del año que viene. Nikkei no concreta tanto, pero revela que el entorno de la banda descarta que vuelva a pisar un escenario antes de 2026.

Mucho más que música pop. Que los planes de regreso de BTS (a pesar de ser difusos aún) hayan acaparado titulares en medios del alcance de la BBC, CNN o TNYTrevela que la boy band surcoreana es mucho más que un grupo popular. BTS es relevante por varias razones. Y no todas estrictamente musicales. Más allá de su éxito en Occidente o que rompiese moldes al coronar la Billboard 200, BTS es un exponente clave de Hallyu, la "Ola Coreana" que ha expandido la cultura, música y cine del país mucho más allá de sus fronteras.

En 2024 Asia Fund Managers aseguraba, citando una encuesta del propio Gobierno surcoreano, que la ola Hallyu sumaba alrededor de 225 millones de fans a lo largo y ancho del mundo, lejos de los 9,26 millones que había mostrado su primer sondeo, realizado en 2012. Según sus cálculos, en 2023 había más de 1.700 clubs de fans de Hallyu en 119 países y gran parte de ellos (68%) se centraban en el K-pop.

Es cultura… y es dinero. Asia Fund Managers recuerda también que la influencia del K-pop no se limita a la industria musical o el circuito de conciertos. Que haya más gente pendiente de grupos surcoreanos se traduce en un mayor interés en la cultura del país, su idioma, cocina, turismo o moda, lo que tiene un impacto medible en wones. Wion asegura que el valor global de las exportaciones de productos y servicios relacionados con el K-pop superaba los 5.000 millones de dólares en 2018, una cifra estratosférica comparada con los 40 millones de hace solo dos décadas.

Las cifras deben manejarse con cautela, pero dan una idea del alcalde del K-pop como industria cultural. Hay quien estima que en 2018 contribuía con el 1,7% del PIB de Corea del Sur. "El K-pop se ha convertido en una fuerza cultural importante, influyendo en la moda, tendencias de belleza e idioma", reflexiona Falidio Romadhoni en Medium. "Esto ha contribuido a promover la cultura y el turismo surcoreanos, generando un aumento de ingresos en estos sectores".

¿Y qué supone BTS? En 2022 Korea Science publicó un informe que refleja que en plena expansión internacional el “efecto BTS” llegó a impulsar las exportaciones de bienes de consumo de Corea del Sur por valor de 1.100 millones de dólares. En 2021, durante una entrevista en la NPR, Vanek Smith fue incluso más allá y estimó que la boy band aporta cada año cientos y cientos de millones de dólares a la economía surcoreana. Su efecto recuerda en cierto modo al de Taylor Swift, cuya actividad revierte en miles de millones de dólares para Estados Unidos, según la Reserva Federal.

¿El K-pop en crisis? Si la filtración de The Korea Herald es correcta y BTS vuelve a los escenarios en marzo de 2026, la gran pregunta es… ¿Se encontrará con el mismo K-pop que había en 2022, cuando el grupo anunció su parón temporal?

Durante este tiempo y a medida que se licenciaban, algunos miembros han seguido con carreras en solitario y durante estos últimos años su agencia se ha encargado de lanzar estratégicamente temas y vídeos para mantener vivo el interés en la boy band. La escena del K-pop cuenta además con otros representantes destacados, como Blackpink, Seventeen o NewJeans. Con todo, durante los últimos años ha habido múltiples voces que han identificado síntomas de crisis en el K-pop.

Un género en reinvención. No todos comparten que el K-pop esté en crisis, pero lo que sí parece evidente es que la industria afronta una transformación que afecta tanto a cómo se consume la música como su trasfondo. El primer signo de cambio lo deja el pinchazo en la comercialización de álbumes. Nikkei precisa que el año pasado las ventas cayeron un 17% y las exportaciones se estancaron, con un aumento testimonial, de apenas el 0,5%. Y el porcentaje podría reducirse todavía más si los aranceles impuestos por Donald Trump encarecen sus artículos.

En un artículo reciente sobre el fenómeno K-pop, la BBC desliza otra clave: la industria, sus artistas y el público están cambiando. El género ha visto cómo se sucedían las generaciones de músicos y bandas sin que las nuevas hornadas tengan grandes representantes como lo fue BTS en su día. Además la boy band no es la única estrella del género que se ha tomado un descanso. Blackpink, otra de las sensaciones internacionales, no saca un nuevo álbum desde septiembre de 2022.

Luces y sombras del género. El K-pop sigue teniendo en cualquier caso un peso destacado en las reproducciones en streaming, canal en el que ha vivido un crecimiento notable a lo largo de los últimos años. La semana pasada Yonhap revelaba que entre 2014 y 2024 las escuchas de K-pop en Spotify se multiplicaron de forma exponencial (470 veces), con millones de reproducciones. La agencia Hybe también ha logrado ampliar sus ingresos anuales en 2024 a pesar al parón de BTS, aunque ese dato llegó acompañado de una caída en el beneficio operativo.

Otra señal reveladora sobre el interés que sigue generando el K-pop es la expectación que genera el próximo regreso de BTS a los escenarios. Sin embargo no todo son señales positivas.

Algunos analistas han reconocido su temor a que el septeto haya perdido parte de su gancho tras su largo parón y recuerdan lanzamientos recientes en la industria del K-pop incapaces de igualar el éxito arrollador de temas como "Dynamite", la primer canción de K-Pop en encabezar la lista Billboard Hot 100. Hay quien incluso va más allá y desliza que la internacionalización y el salto a los temas en inglés está pasando factura al género. La gran pregunta es… ¿Logrará el renacido BTS marcar un nuevo hito en la industria?

Imágenes | Wikipedia 1 y 2

