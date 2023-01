Las palabras de Yolanda Díaz sobre la jornada laboral de "hace un siglo" revelan algo más: la batalla por trabajar menos

Las compañías siempre buscan fórmulas para mejorar su rendimiento, aumentar sus ingresos, contratar al personal mejor cualificado y retener a su plantilla. Actualmente, con el mercado laboral tensionado y la amenaza de recesión, las firmas tienen que diseñar estrategias que logren dichos objetivos, por lo que muchas optan por ofrecer la posibilidad de teletrabajar, trabajar 32 horas semanales sin perjuicio salarial o, en el caso de aquellas ubicadas en Estados Unidos, vacaciones ilimitadas.

Si bien esta última medida da la impresión de no ser tan positiva para los trabajadores y además parece tener difícil aplicación fuera de EE.UU, las otras dos están a la orden del día. De hecho, la idea de que es momento de reducir la tradicional jornada laboral de ocho horas está muy extendida: así lo expresó recientemente Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de trabajo.

Jornada laboral anticuada. La semana pasada, Díaz participó en las Jornadas Confederales de UGT, en las cuales mostró la voluntad del Ministerio de “vislumbrar un futuro mucho más moderno” en relación a las jornadas de trabajo, las cuales continúan siendo de ocho horas, igual que “hace un siglo”, según informó Europa Press.

Trabajar para vivir y no vivir para trabajar. La ministra añadió que “hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar”, y pidió debate a los delegados sindicales de UGT ya que, según la vicepresidenta, “ha llegado el momento de hablar de estas cosas”. De hecho, según informa The Huffington Post, Díaz aseguró en dicho acto que “no puede ser que tengamos la misma jornada que hace un siglo”.

Proyecto del Gobierno. Se trata de una postura compartida por el Ministerio de Industria y Comercio, el cual, según informó Europa Press el 12 de diciembre de 2022, destinará 150.000 euros a las pymes que reduzcan un mínimo del 10% su jornada laboral sin perjuicio salarial durante un periodo de, por lo menos, dos años.

Prueba piloto en Portugal. Paralelamente, en el país vecino tienen planeado celebrar una prueba piloto de la semana laboral de cuatro días en el segundo semestre de 2023. En relación a este ensayo, la edición portuguesa de Público informó de que 30 empresas estaban interesadas en participar en la prueba, la mayoría de las cuales eran de pequeña dimensión.

Ensayos en Irlanda. Otra empresa de pequeña dimensión que participó en un ensayo similar fue la firma irlandesa Rent a Recruiter, una pyme especializada en servicios de reclutamiento. La compañía, con el objetivo de aumentar su competitividad, estableció el teletrabajo y, simultáneamente, formó parte de una prueba piloto organizada por Four-Day Week Ireland, University College Dublin, Boston College y el sindicato Fórsa.

Los resultados fueron positivos: la firma, con un 20% de rotación laboral, mantuvo a toda la plantilla durante el tiempo que duró el ensayo; la productividad aumentó un 50%; los beneficios aumentaron y la satisfacción laboral de los trabajadores creció igualmente.

Ventaja competitiva para las pymes. En declaraciones a Business Insider, Barry Prost, cofundador de la firma, afirmó que la semana laboral de cuatro días constituía una “ventaja competitiva” para las pequeñas empresas que la aplicaran.

Bueno para la empresa y los trabajadores. El éxito de la semana laboral de 32 horas, sin perjuicio laboral, parece claro: mejora la calidad de vida de los trabajadores y aumenta los ingresos de las empresas. Así lo indicó un estudio independiente publicado en diciembre de 2022 por Four Day Work Week, realizado por Boston College, University College de Dublín y la Universidad de Cambridge.

Año importante. Por otro lado, este año está previsto que Escocia lleve a cabo un ensayo de la semana laboral de cuatro días que contará con una financiación de diez millones de libras.

Además, en agosto de 2023 finalizará otro ensayo organizado por Four Day Work Week en Australia y Nueva Zelanda, por lo que este año será clave para la semana laboral de 32 horas sin perjuicio salarial.

