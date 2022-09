Era cuestión de tiempo que alguien enseñara a una inteligencia artificial a jugar al fútbol. DeepMind está en ello

Te guste más o menos el fútbol, seas un forofo apasionado o te traiga sin cuidado la marcha de la Liga, algo sí tienes que reconocer: no es fácil jugar bien. No lo es para nosotros, los humanos. Y mucho menos para las máquinas. Moverse por el campo con una pelota en los pies requiere coordinación y equilibrio, pero también de habilidades para competir en equipo.

Quizás te parezca una obviedad, algo asequible para cualquiera que entrene lo suficiente. A una inteligencia artificial (IA), no tanto. Si conseguimos que una asuma los fundamentos que se necesitan para moverse con soltura por un campo quizás habremos facilitado, de hecho, que en el futuro haya robots capaces de desplazarse de forma más natural, más similar a la de los humanos.

En DeepMind, subsidiaria de Alphabet —la compañía matriz de Google—, lo saben y han estado entrenando a una IA para que quizás algún día pueda convertirse en un Luka Modrić digital. ¿Cómo? Pues siguiendo una dinámica no muy distinta a la que se utilizaría en cualquier escuela de fútbol para enseñar a jugar a un niño. Solo que partiendo de cero y a un ritmo mucho más acelerado.

En Alphabet empezaron dándole control a la IA sobre figuras digitales con forma humana y movimientos articulares en cierto modo similar a los que tenemos nosotros. Paso a paso —nunca mejor dicho— los científicos les enseñaron a caminar, regatear, lanzar balones y, por último, jugar con otras figuras, empezando por competiciones básicas con equipos de solo dos miembros.

Durante la primera fase las figuras adquirieron habilidades básicas de locomoción y manejo de la pelota. El proceso consumió las primeras 24 horas de entrenamiento, pero equivalieron a alrededor de un año y medio de partidos simulados. Ya en una segunda etapa del experimento empezaron a aplicarse comportamientos de cooperación y trabajo en equipo propios de un partido real.

New Scientist precisa que las habilidades del trabajo en equipo, claves para que la IA pudiera intuir dónde iba a recibir un pase, exigieron algo más de tiempo: alrededor de dos o tres décadas de partidos simulados, lo que equivale aproximadamente a dos o tres semanas en el mundo real.

“Nuestros agentes adquirieron habilidades como la locomoción ágil, el pase y la división del trabajo, tal y como demuestran una serie de estadísticas, incluidas las métricas que se usan en los análisis deportivos del mundo real”, explica DeepMind. Entre las habilidades que muestra la IA destaca, por ejemplo, la capacidad para anticipar el comportamiento de sus compañeros de equipo.

“Al principio del entrenamiento, todos los agentes se limitaban a correr hacia el balón. Al cabo de unos días veíamos que se daban cuenta de que uno de sus compañeros tenía el control del balón, se daban la vuelta y corrían por el campo, anticipando que intentaría marcar o tal vez pasar el balón”, explica a Wired Guy Lever, parte del equipo que ha plasmado sus estudios en Science Robotics.

