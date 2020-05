44,2 terabits por segundo: Australia bate el récord de velocidad de internet más rápida desde una única conexión óptica

En España tenemos una de las mejores conexiones a internet de Europa, pero esos 100 Mbps a los que ya tienen acceso más del 83% de la población se quedan cortos en comparación con la velocidad más alta alcanzada a través de fibra óptica.

Un equipo liderado por los profesores Dr Bill Corcoran, de la Universidad de Monash, Arnan Mitchell, del RMIT y David Moss, del Swinburne, ha publicado su última investigación en la prestigiosa revista Nature Communications, donde aseguran haber batido el récord de velocidad de transferencia desde una única fuente de luz, no solo en condiciones de laboratorio, también en pruebas reales a través de la red nacional de banda ancha de Australia.

Reemplazando 80 láseres por un microscópico dispositivo

Los investigadores aseguran haber logrado probar con éxito su pequeño dispositivo óptico para alcanzar un total de 44.2 Terabits por segundo (Tbps), la velocidad de transferencia más alta realizada a través de internet desde una única fuente. En este caso no desde un cable de fibra óptica, sino de un 'peine de frecuencias ópticas', también llamados 'peines de luz'.

Las pruebas de este tipo generalmente se limitan al laboratorio, pero en este caso se ha probado a través de 76,6 kilómetros de fibras ópticas entre el campus de Melbourne del RMIT y el campus Clayton de la Universidad de Monash. Unas conexiones pertenecientes al 'Australian Lightwave Infrastructure Research Testbed' (ALIRT).

El equipo australiano utilizó uno de estos 'peines de luz' para reemplazar 80 láseres distintos en una única pieza, más pequeña y ligera que los dispositivos existentes hoy en día. Según explican los responsables, es la primera vez que se utiliza un 'peine de luz' en una prueba de campo.

El dispositivo actúa "como un arco iris formado por cientos de láseres infrarrojos de alta calidad, y cada "láser" tiene la capacidad de ser utilizado como un canal de comunicaciones separado. En las pruebas se envió al máximo soportado para cada canal, a través de 4 THz de ancho de banda.

Arnan Mitchell ( RMIT University ), uno de los tres profesores que han liderado la investigación.

Según explica Arnan Mitchell, uno de los investigadores, "a largo plazo, esperamos crear estos chips fotónicos integrados que nos permitan alcanzar velocidades de datos de este rango a través de enlaces de fibra óptica ya existentes con un coste mínimo".

Para David Moss, Director del Centro de Ciencias Ópticas de la Universidad de Swinburne, "estos 'peines de luz' se han convertido en un campo de investigación enorme" desde que, gracias a su equipo, se descubrieron hace 10 años.

Superando la marca de 2014 realizada por un equipo de Dinamarca

Con esta velocidad de transferencia un usuario puede "descargar más de 1.000 películas en alta definición en una fracción de segundo", ponen como ejemplo desde Swinburne.

El equipo australiano no es el único en trabajar en estas líneas de telecomunicaciones avanzadas. El anterior récord lo estableció en 2014 un equipo de la Universidad Técnica (DTU) de Dinamarca. El mismo equipo que en 2009 consiguió alcanzar el terabit por segundo y dos años más tarde llegó a los 26 Tbps, se superó de nuevo logrando 43 Tbps, o lo que es lo mismo, 5,4 terabytes por segundo.

6 años después, el récord de los 43 Tbps ha sido superado por la mínima por el equipo australiano para establecer una nueva marca en 44,2 Tbps. Pese a que no se descarta que durante los próximos años esta cifra siga subiendo, gracias al campo de investigación abierto con el uso de los 'peines de luz'.

No es la cifra más alta lograda, pues en condiciones de laboratorio también en 2014 un equipo conjunto de la Eindhoven University of Technology (TU/e) y la University of Central Florida (CREOL) lograban crear una línea de fibra de 255 Tbits por segundo. Un proyecto basado en fibra multi-core y cuya cifra se obtuvo en condiciones controladas a través de un cable de 1 kilómetro de longitud.

Más información | Nature Communications