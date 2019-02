En el remake de 'El muñeco diabólico', Chucky estará poseído... por una inteligencia artificial maligna

Es habitual que las adaptaciones y remakes incorporen al material original elementos y preocupaciones propias de la época en que se elaboran.

Sirva de ejemplo la araña radiactiva que convirtió a Peter Parker en Spider-Man en los cómics creados en plena Guerra Fría, pero que en las sucesivas adaptaciones cinematográficas, estrenadas 40 años más tarde, fue reformulada como una araña manipulada genéticamente (esto es, como un transgénico).

En esa misma línea, nos llega ahora el remake de otro clásico de la cultura popular estadounidense, nada menos que Chucky, 'El muñeco diabólico', y con el mismo los guionistas nos ofrecen otro ejemplo de adaptación al espíritu de los tiempos.

Así, si en la saga original de los 80 el protagonista de las películas asesinaba movido por el espíritu de un asesino en serie, ahora estamos en la era de Silicon Valley, y el impulso homicida no puede venir sino de... una inteligencia artificial descontrolada. ¿Metáfora de miedos mucho más actuales y reales?

Esa es la gran novedad del tráiler de 'Child's Play' (título en inglés de la película), lanzado hace unos días, y en la que los productores (responsables también del taquillero remake de 'It') nos ofrecen un giro tecnológico (fijaos en escáner de reconocimiento facial que usa Chucky) al tiempo que, al mismo tiempo que logran mantener intacta toda la imaginería clásica de la saga.

Tráiler de 'Child's Play' subtitulado al español

En película, Aubrey Plaza interpreta a la madre que compra a su hijo, por su cumpleaños, un muñeco cuya defectuosa programación le incita no sólo a dejar el previsible reguero de cadáveres a su paso, sino también a aprender más allá de las limitaciones del resto de muñecos.

La primera entrega de la saga original se entrenó en 1988 y generó cuatro secuelas, entre ellas 'La Novia de Chucky' (1998), que contó con un elenco de primer nivel y un gran éxito en taquilla. Sin embargo, las últimas secuelas ('Curse of Chucky' y 'Cult of Chucky', de 2013 y 2017) no llegaron a estrenarse en cines, lo que ha provocado -no sin polémica- que este remake haya prescindido de la participación del creador del personaje, Don Mancini.

Está previsto que el nuevo 'Muñeco diabólico' llegue a los cines de EE.UU el próximo 21 de junio.